Trương Ngọc Ánh vướng tranh cãi khi khoe con gái:

Con gái nhà Trương Ngọc Ánh - bé Bảo Tiên (Devon) từ lâu đã được xem là một trong những ái nữ đình đám nhất nhì Vbiz. Mỗi lần xuất hiện, cô bé lại gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng cao ráo và phong thái vô cùng tự tin. Ở tuổi 17, Bảo Tiên không chỉ thu hút bởi ngoại hình mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành tích học tập xuất sắc cùng xuất thân trâm anh thế phiệt. Thậm chí, sức hút của Bảo Tiên được nhận xét là không hề kém cạnh Lọ Lem - con gái Quyền Linh, một trong những "rich kid thế hệ mới" nổi bật nhất showbiz Việt.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng NTK Linh San, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ về cô con gái duy nhất của mình. Nữ diễn viên không giấu nổi niềm tự hào khi tiết lộ con gái học rất giỏi, môn nào cũng đạt kết quả xuất sắc. Theo lời kể của Trương Ngọc Ánh, nếu chỉ đạt điểm A thì Bảo Tiên sẽ không vui, mà phải là A+ mới thật sự hài lòng. Có lần, thấy con gái buồn hiu, Trương Ngọc Ánh hỏi chuyện mới biết bảg điểm của con gái có 2 điểm A, cô kể: "Điểm A là buồn, A+ mới vui".

Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập, Bảo Tiên còn sớm có định hướng rõ ràng cho tương lai. Cô bé không muốn nối nghiệp nghệ thuật như mẹ mà lựa chọn sang Mỹ để du học ngành Dược sĩ. Trương Ngọc Ánh tiết lộ dự kiến năm sau Bảo Tiên sẽ đi du học, khoá học dược sĩ sẽ kéo dài tầm 8 năm. Sau khi ra trường, Bảo Tiên sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nội. Trương Ngọc Ánh cho biết rất vui và tự hào khi mọi thứ liên quan đến con gái đã được sắp xếp ổn thoả.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ con gái sắp du học dược sĩ ở Mỹ, thành tích học tập ở trường toàn xuất sắc

Trương Ngọc Ánh cho biết con gái muốn học dược để giúp đỡ công việc của nhà nội

Tuy nhiên, chính chia sẻ này lại gây nên những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng cách Trương Ngọc Ánh nói về con gái có phần khoe mẽ, phô trương gia thế và thành tích. Song cũng có nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng bất kỳ người mẹ nào cũng có quyền tự hào về con của mình và việc chia sẻ trong một cuộc trò chuyện thân tình như trên không có gì đáng để bị soi mói. Một số khán giả thậm chí còn cho rằng những thành tích mà Bảo Tiên đạt được là xứng đáng để mẹ tự hào, và việc học giỏi, có định hướng rõ ràng từ sớm chỉ càng chứng minh cô bé là "rich kid" có tri thức thật sự, chứ không đơn thuần dựa vào gia thế.

Thực tế, mỗi bậc phụ huynh đều có một cách riêng để thể hiện niềm tự hào về con cái của mình. Người chọn im lặng dõi theo, người lại thích chia sẻ công khai những thành tích hay định hướng tương lai của con. Điều này vốn dĩ không làm ảnh hưởng đến ai, càng không làm tổn hại đến giá trị chung. Bởi vậy, thay vì soi xét quá mức hay đưa ra những bình luận mang tính "toxic", cư dân mạng nên nhìn nhận ở góc độ tích cực đó chỉ đơn giản là tình yêu, niềm hãnh diện rất tự nhiên của một người mẹ dành cho con gái.

Sinh năm 2008, Bảo Tiên là con gái của Trương Ngọc Ánh và diễn viên Trần Bảo Sơn. Từ nhỏ, cô bé đã được chú ý bởi ngoại hình nổi bật, đường nét thanh tú. Càng lớn, Bảo Tiên càng bộc lộ rõ nhan sắc tiềm năng khi sở hữu chiều cao vượt trội trên 1m70, phong thái tự tin và gu thời trang ngày càng sành điệu. Nhiều người còn ví von rằng chỉ cần Bảo Tiên muốn, con đường trở thành Hoa hậu hay siêu mẫu trong tương lai hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dù vậy, cô bé khẳng định mong muốn tập trung cho học vấn, thay vì bước vào showbiz như mẹ.

Bảo Tiên được đầu tư học trường quốc tế từ nhỏ. Tiểu thư hào môn từng được nhà trường chọn làm đại diện để sang Texas (Mỹ) tham gia buổi họp với UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc). Bảo Tiên còn học hè tại Đại học Brown - một trong những ngôi trường uy tín và lâu đời.

Con gái Trương Ngọc Ánh thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong các sự kiện showbiz cùng mẹ

Bảo Tiên mới 17 tuổi nhưng đã cao hơn 1,7m, từ học vấn đến nhan sắc đều không có điểm chê

Không chỉ học giỏi và xinh đẹp, Bảo Tiên còn có cuộc sống đáng mơ ước nhờ xuất thân hào môn. Cô thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, check-in ở các địa điểm sang trọng, sử dụng hàng hiệu đúng chuẩn "con nhà người ta". Tuy vậy, ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được sự gần gũi, thân thiện, thường xuyên đồng hành cùng mẹ trong nhiều sự kiện giải trí lớn nhỏ.

Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ: "Tôi luôn muốn con hiểu rằng, dù cha mẹ chia tay nhưng con vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ hai người. Điều tôi vui nhất là quan hệ giữa tôi và anh Sơn tốt đẹp sau ly hôn. Cả hai đều muốn giành những gì tốt đẹp nhất cho con gái".

Dù tan vỡ nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn luôn quan tâm và sẵn sàng gặp nhau trong những dịp liên quan đến con



