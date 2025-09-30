Fanpage Quán quân Rap Việt Dế Choắt xuất hiện bài đăng gây sốc

Trên mạng xã hội tối 29/9, Fanpage mang tên Dế Choắt có dấu tick xanh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây xôn xao dư luận. Bài viết sử dụng những cụm từ mạnh, thể hiện sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân và kêu gọi sự giúp đỡ. Ngay lập tức, bài đăng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, trong phần bình luận ngay dưới bài viết, tài khoản này tiếp tục để lại những dòng khẳng định bản thân sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Người viết cho biết sẵn sàng công khai làm rõ mọi vấn đề nếu cần thiết, thậm chí nhấn mạnh bản thân đang trực tiếp ở đó để làm bằng chứng. Những chia sẻ này càng khiến người theo dõi hoang mang, bởi giọng điệu quyết liệt và có phần gay gắt.

Đến hiện tại, thực hư câu chuyện vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi đã liên hệ với Dế Choắt để xác minh thông tin, tuy nhiên hiện chưa liên lạc được. Trong khi đó, status trên Fanpage Dế Choắt vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trên các diễn đàn, netizen bàn tán sôi nổi, với vô số giả thuyết được đưa ra nhưng chưa ai có câu trả lời chính xác.

Nội dung gây sốc của bài đăng trên Fanpage Dế Choắt - Quán quân Rap Việt mùa đầu tiên

Dế Choắt (sinh năm 1996) từng bước lên đỉnh khi giành Quán quân Rap Việt mùa 1 - vị trí mang đến cho anh tên tuổi và nhiều cơ hội nghề nghiệp. Với phong cách rap underground đậm chất trải lòng về cuộc sống, Dế Choắt từng được đánh giá là một trong những rapper tiềm năng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Dế Choắt liên tục bị đánh giá là sa sút phong độ, mờ nhạt ở đường đua âm nhạc. Nhiều sản phẩm mới của nam rapper không đạt lượng tương tác như kỳ vọng, trong khi những phát ngôn trên mạng xã hội lại thường thu hút sự chú ý nhiều hơn phần âm nhạc.

Dế Choắt là Quán quân đầu tiên của Rap Việt

Những ngày qua Dế Choắt trở thành tâm điểm của rap Việt khi tái xuất với loạt bản rap mới. Không dừng lại ở âm nhạc đơn thuần, Quán quân Rap Việt mùa một còn gây chú ý khi dùng lyrics để công kích dàn rapper đang góp mặt trong game show Anh trai say hi. Từ màn "đòn mở" này, Robber và Phúc Du nhanh chóng tung track đáp trả, thổi bùng thêm sức nóng cho cuộc chiến rap vốn đã căng thẳng.

Nhìn lại một năm vừa rồi, sự nghiệp của Dế Choắt liên tục biến động vì loạt "drama" do chính anh tạo ra. Trong giai đoạn bị khán giả chỉ trích dữ dội, nam rapper còn gây sốc khi tuyên bố từ bỏ ngôi vị Quán quân Rap Việt, buông lời "Tôi coi như xong". Sau hàng loạt ồn ào, những gì Dế Choắt đang phải đối diện ở hiện tại được xem là hệ quả tất yếu.