Danh hài từng làm việc ở nghĩa trang, giờ sống xa vợ con trong nhà 17 tỷ đồng

Nhật Cường là diễn viên hài nổi tiếng của sân khấu miền Nam. Anh được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong những vở hài kịch như Vì sao tôi điên, Xích lô, Thương đâu gả đó, Kén rể, Ra Giêng anh cưới em.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ sinh năm 1965 cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các bộ phim Vị đắng tình yêu, Võ lâm truyền kỳ, Hoán đổi thân xác, Cô Thắm về làng...

Nhật Cường là diễn viên hài nổi tiếng với nhiều vai diễn ăn khách.

Từ nhỏ anh đã yêu thích sân khấu và có máu nghệ thuật, đặc biệt với môn kịch câm. Năm 1984, Nhật Cường thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh khóa đầu tiên.

Hết 4 năm đại học, nam danh hài về đoàn kịch nói Nha Trang, nhưng chỉ được một năm thì đoàn giải tán. Nhật Cường phải trở về lại nhà, phụ ba mẹ bán bánh. Thỉnh thoảng có mấy chương trình văn nghệ, người ta kêu thì đi.

Thời điểm này, anh phải làm đủ mọi nghề tay chân để trang trải cuộc sống . "Tôi từng lên rẫy trồng bắp, mía, cây thuốc lá và phụ ba mẹ làm bánh ngọt. Đến khi nghỉ Tết, tôi cùng bạn bè đến nghĩa trang làm việc. Công việc của tôi là nhặt cỏ, quét vôi mộ. Chúng tôi vẫn gọi vui là tân trang những ngôi mộ", Nhật Cường tâm sự.

Nam nghệ sĩ thổ lộ rằng mới đầu công việc này mang cho anh cảm giác sợ hãi, ám ảnh. Tuy nhiên sau này quen dần, Nhật Cường có thể ăn, ngủ tại nghĩa trang.

Nhờ nỗ lực và kiên trì với nghệ thuật, tên tuổi Nhật Cường dần được khán giả biết tới nhờ sự duyên dáng, hài hước.

Thời điểm hoàng kim, anh chạy show đến không kịp ăn ngủ. Đỉnh điểm, một ngày nam nghệ sĩ chạy đến 17 show. Nhờ vậy, anh có thu nhập tốt, mua được nhà và xe hơi.

Ở tuổi 60, Nhật Cường vẫn đắt show trong và ngoài nước. Ngoài ra, anh cũng chuyển sang làm phim chiếu mạng, xây dựng kênh YouTube để kiếm thêm thu nhập.

Nhật Cường từng trải qua khoảng thời gian cơ cực.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân "kỳ lạ" của Nhật Cường cũng được khán giả quan tâm. Nam diễn viên và bà xã quen biết nhau tình cờ, dần cảm mến rồi nảy sinh tình cảm, sinh được một cậu con trai. Song đến nay cả hai vẫn chưa làm đám cưới.

Hiện vợ và con trai Nhật Cường sống ở Mỹ, còn anh ở Việt Nam. Nam diễn viên thường xuyên đi về giữa 2 nước để gần gũi vợ con và phục vụ công việc nghệ thuật.

Nhật Cường từng tiết lộ anh và bà xã luôn gọi nhau là bạn, đến khi có con vẫn giữ cách xưng hô ấy để trong gia đình không có khoảng cách. Hơn nữa, các thành viên trong nhà Nhật Cường luôn dành sự tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau.

Tổ ấm nhỏ của danh hài Nhật Cường.

Thời gian qua, nam danh hài sống một mình tại TP.HCM. Không gian sống của nam danh hài có diện tích tổng 300m2. Được biết, căn nhà này có giá trị lên đến 17 tỷ đồng. Căn nhà rộng rãi, có không gian thoáng đãng và có bãi đậu xe ô tô trong nhà.

Dù sống xa vợ, nhưng Nhật Cường may mắn khi có bạn đời luôn hết lòng ủng hộ. Nhiều lúc nhớ nhung, buồn tủi nhưng nam nghệ sĩ và vợ vẫn quyết định sống xa nhau để chuẩn bị chu toàn cho môi trường sống, học tập và tương lai của con trai.

Diễn viên Nhật Cường cho biết, khi việc học tập và cuộc sống của con trai ổn định, vợ anh sẽ về Việt Nam để đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Nhật Cường nói anh làm việc không phải chăm chăm vào tiền bạc hay danh tiếng. "Mấy chục năm qua, tôi đã cày đủ và tới lúc phải biết dừng lại để tận hưởng cuộc sống. Tôi chỉ mong mỗi tối nhắm mắt ngủ ngon, mỗi sáng mở mắt vui khỏe, vậy là quá đủ", nam diễn viên bày tỏ.