Bị hội "mẹ chồng online" góp ý vì con gái 3 tuần tuổi đã phải học bài, H'Hen Niê nói gì?

Đầu tháng 9, Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng nhiếp ảnh gia vui mừng đón con gái đầu lòng, tên yêu là Harley. Sau khi trở thành mẹ bỉm sữa, vợ chồng người đẹp Ê Đê thường chia sẻ về con gái cũng như quá trình chăm sóc com.

Mới đây, H'Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải đoạn clip dạy con gái 3 tuần tuổi học với những hình ảnh đen trắng. Nàng hậu vui vẻ giới thiệu cho con gái về các con vật đồng thời minh họa tiếng kêu của các con vật một cách sinh động.

H'Hen Niê bắt đầu dạy con gái học khi con được 3 tuần tuổi

Đoạn clip của H'Hen Niê nhận được những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng bé Harley mới được 3 tuần tuổi, chưa có nhiều nhận thức nên nhu cầu lớn nhất là ăn, ngủ chứ chưa thể học tập như các bé lớn hơn. Vì vậy, H'Hen Niê dạy con trong thời điểm hiện tại là hơi sớm. Hơn nữa, nàng hậu cũng mới sinh được 3 tuần, cần thời gian nghỉ ngơi và hạn chế nói năng nhiều.

Đáp lại lời của các "mẹ chồng online", Hoa hậu H'Hen Niê cho biết với trẻ nhỏ từ 0-3 tháng tuổi, mẹ con thể dạy con qua các ô hình đen trắng. Bên cạnh đó, nàng hậu rất thích nói chuyện, kể chuyện cho con nghe. "Đây nhé các mom ơi. Các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0- 3 tháng nhé các mom. Có nhiều cách mình chơi cùng con lắm, Hen thì rất thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe", cô viết.

H'Hen Niê đáp lời khi bị hội "mẹ chồng online" góp ý.

Bên cạnh đó, H'Hen Niê thông tin thêm rằng trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi có tầm nhìn khoảng 30cm và có thể phân biệt được đen trắng. " Lúc bác sĩ nói là tầm 30cm đổ lại thì con có phân biết được trắng đen, cái Hen đòi sơn mặt màu trắng nè các mom ạ ", cô viết thêm.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cũng chịu chung "kiếp nạn" với H'Hen Niê khi đăng ảnh bế con vào buổi sáng và nhận ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng bé Harley còn quá nhỏ, phụ huynh chưa nên bế vác con như vậy. Tuy vậy, anh cho biết anh đã được bác sĩ hướng dẫn cách bế con.

Chồng H'Hen Niê bị góp ý vì bế vác con quá sớm.

"Mọi người hay hỏi sao lại ẵm em bé thế này. Em bé được ẵm cao sao cho đầu tựa vai ba, đây là tư thế em đã được các y bác sĩ hướng dẫn. Và nếu không chịu, bé đã khóc rồi ạ", ông xã H'Hen Niê đáp trả dân mạng.

Ông xã H'Hen Niê lên tiếng giải thích khi dân mạng cho rằng anh bế vác con quá sớm.

H'Hen Niê thường chia sẻ hình ảnh, clip về hành trình lần đầu làm mẹ.

Hoa hậu H'Hen Niê đã hạ sinh con gái đầu lòng với chồng là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào đầu tháng 9/2025, tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Bé gái có tên gọi thân mật là Harley. Chồng của cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, đã có mặt trong phòng sinh và bật khóc vì xúc động khi nghe tiếng con chào đời, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh của vợ trong quá trình vượt cạn.