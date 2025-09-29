Hoa hậu Yến Nhi rơi vương miện khi vừa lên đường chinh chiến Miss Grand

Sáng 29/9, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Miss Grand International 2025 - một trong những đấu trường nhan sắc lớn được công chúng quan tâm. Xuất hiện trong bộ trang phục màu vàng rực rỡ, đội vương miện Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người đẹp rạng rỡ trong vòng tay người thân, bạn bè và đông đảo fan sắc đẹp đã có mặt từ sớm để tiễn cô sang xứ Chùa Vàng.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý hơn cả chính là lúc Hoa hậu Yến Nhi ôm chào tạm biệt Á hậu Hạnh Nguyên. Chiếc vương miện trên đầu nàng hậu bất ngờ rơi xuống đất, khiến Yến Nhi thoáng hoảng hốt, giật mình thấy rõ. Dù vậy, hình ảnh này lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng, cho rằng đây có thể là một khởi đầu không thuận lợi đối với đại diện Việt Nam, đặc biệt khi Miss Grand International vốn là cuộc thi khốc liệt với sự góp mặt của rất nhiều thí sinh đến từ khắp thế giới. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến động viên, khẳng định đây chỉ là một sự cố nhỏ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến phong độ cũng như tinh thần của Yến Nhi. Hành trang mà Yến Nhi mang sang Thái Lan lần này gồm gần 30 bộ trang phục.

Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố rơi vương miện (Nguồn: @saoday)

Biểu cảm hốt hoảng của Yến Nhi khi vương miện bất ngờ rơi mạnh xuống sàn

Hoa hậu Yến Nhi khoe nhan sắc rạng rỡ ở sân bay khi lên đường chinh chiến

Với chiều cao 1m72, số đo 81-64-92 cùng nhan sắc ngọt ngào, Yến Nhi được đánh giá là một trong những thí sinh đáng gờm tại Miss Grand International năm nay. Ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, người đẹp Đắk Lắk đã gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Về học vấn, Yến Nhi cho biết cô đã đăng kí học Thạc sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại Học Văn Hiến.

Câu chuyện truyền cảm hứng về tuổi thơ cơ cực, cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số nhưng vẫn vươn lên chạm đến vương miện danh giá, đã giúp Yến Nhi chiếm trọn tình cảm từ công chúng.

Trước Yến Nhi, Việt Nam từng để lại nhiều dấu ấn tại Miss Grand, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Đoàn Thiên Ân lọt Top 20 Miss Grand International 2022 chỉ sau 3 ngày chuẩn bị... Chính vì vậy, áp lực với Yến Nhi là không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là động lực để cô quyết tâm tiếp nối chuỗi thành tích này.

Yến Nhi chỉ có vỏn vẹn 2 tuần để chuẩn bị cho việc chinh chiến quốc tế

Hoa hậu Yến Nhi sẽ diễn thiết kế tôn vinh nghệ thuật múa rối nước ở Miss Grand International 2025



