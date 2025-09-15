Giám khảo nói lý do chọn Nguyễn Thị Yến Nhi là Miss Grand Vietnam 2025

Tối 14/9, đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Các danh hiệu Á hậu gồm Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Ngân, Á hậu 2 Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 Đinh Y Quyên và Á hậu 4 La Ngọc Phương Anh.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025.

Chia sẻ sau chung kết, trưởng ban giám khảo Hà Kiều Anh cho biết, kết quả đăng quang của Nguyễn Thị Yến Nhi được bàn bạc và thống nhất kỹ lưỡng.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi phải họp để đi đến kết quả cuối cùng. Giám khảo có thể có những tranh luận, người yêu thích thí sinh này, người nghiêng về thí sinh khác, nhưng nhìn chung, 80% giám khảo đã đồng thuận chọn Yến Nhi. Điều đó khẳng định sự thuyết phục của cô ấy”.

Theo Hà Kiều Anh, Yến Nhi là thí sinh nổi bật nhất bởi sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và trí tuệ khi có kiến thức, tri thức và phần ứng xử xuất sắc.

"Một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp mà còn phải thể hiện được khả năng suy nghĩ, cách truyền đạt và sự tự tin trước công chúng. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International, vì thế năng lực ngoại ngữ - mà ở đây là tiếng Anh đóng vai trò quan trọng. Yến Nhi đáp ứng được yêu cầu đó” , trưởng ban giám khảo khẳng định.

Yến Nhi thuyết phục áp đảo ban giám khảo để giành chiến thắng.

Nữ giám khảo cũng nhấn mạnh rằng việc chấm thi hoa hậu không chỉ là khoảnh khắc cuối cùng, mà là sự đánh giá xuyên suốt: “Đây là cả quá trình. Yến Nhi giữ được phong độ ổn định, bản lĩnh sân khấu vững vàng. Miss Grand đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, không chỉ dừng lại ở nhan sắc. Vì vậy, Yến Nhi là sự lựa chọn xứng đáng”.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cũng nhấn mạnh Yến Nhi đáp ứng kỳ vọng của khán giả và cả ban giám khảo. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn hoa hậu năm nay chính là sự sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế.

“Người chiến thắng phải sẵn sàng tham gia Miss Grand International chỉ trong vòng hai tuần tới. Điều này đòi hỏi tính thích ứng nhanh, bản lĩnh và khả năng nhập cuộc mạnh mẽ” , bà nhấn mạnh.

Theo bà Phạm Kim Dung, quá trình làm việc giữa ban tổ chức và ban giám khảo diễn ra căng thẳng, nhưng cuối cùng đi đến sự đồng thuận. “Việc Yến Nhi đăng quang là kết quả của sự hợp tác và thống nhất. Chúng tôi có những góc nhìn khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu tìm ra gương mặt xứng đáng nhất”, bà nói.

Lý giải về sự vượt trội của Yến Nhi, bà cho rằng tân Miss Grand Vietnam hội tụ đủ ba yếu tố: đáp ứng được những kỳ vọng từ ban tổ chức, thuyết phục khán giả lẫn giám khảo và có những ưu thế rõ rệt so với các thí sinh trong top 5.

“Yến Nhi là cô gái nổi bật cả về ngoại hình, phong thái sân khấu lẫn tinh thần nỗ lực. Dù xuất thân trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô luôn thể hiện sự quyết tâm và niềm tự hào, biến thử thách thành động lực để vươn lên”, bà Dung nói.

Bà cũng ghi nhận sự đồng thuận cao trong kết quả: “Có những điểm mà giám khảo nhìn thấy rõ hơn khán giả. Tuy nhiên, trường hợp của Yến Nhi thì ngược lại nỗ lực và thành tích của cô ấy được mọi người nhìn thấy rất rõ. Vì vậy, sự lựa chọn này gần như không gây tranh cãi”.

Chia sẻ kỳ vọng với tân hoa hậu, bà Phạm Kim Dung cho biết: “Chúng tôi không đặt áp lực quá lớn lên Yến Nhi. Điều quan trọng nhất là cô ấy nỗ lực hết mình, giữ bản lĩnh, có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Các thí sinh đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều đã nỗ lực hết sức. Với Yến Nhi, sự nỗ lực ấy đã đưa cô đến ngôi vị cao nhất”.

Yến Nhi sở hữu sắc vóc gợi cảm.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004 tại Đắk Lắk. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Năm 2024, người đẹp từng tham gia cuộc thi này và dừng chân ở top 15 chung cuộc.

Yến Nhi là sinh viên năm 3 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Văn Hiến và đang học lên thạc sĩ. Nàng hậu có nhiều thành tích nổi bật như tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk", đạt giải Đồng Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hiến năm 2023.

Cô cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc. Đây là yếu tố quan trọng cho đại diện sắc đẹp quốc tế.

Với chiến thắng này, Yến Nhi sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan. Người đẹp sẽ chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị trước khi tới với đấu trường quốc tế.

