Tân Miss Grand Yến Nhi bị tấn công về nhan sắc, netizen khẳng định Quế Anh "ăn đứt"

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại tối 14/9 với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện đến từ Đắk Lắk. Tân hoa hậu gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm, khả năng trình diễn tự tin và phần ứng xử mạch lạc. Thế nhưng, chỉ ít giờ sau khi đội vương miện, cái tên Yến Nhi đã trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho sự nỗ lực và tinh thần bứt phá, một bộ phận cư dân mạng lại để lại bình luận tiêu cực, chê bai nhan sắc của Yến Nhi. Không ít người cho rằng vẻ đẹp của Tân Miss Grand Vietnam 2025 chưa thật sự nổi bật, thậm chí còn bị đánh giá là kém sắc hơn so với một số Á hậu vừa được xướng tên trong top 5.

Netizen nổ tranh cãi vì nhan sắc của Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi

Đáng chú ý, nhiều ý kiến còn đem Yến Nhi ra so sánh với hình mẫu thí sinh thường xuất hiện tại Miss Grand International. Theo đó, một số khán giả bi quan dự đoán nhan sắc Việt lại tiếp tục có thêm "một năm outtop" trên đấu trường quốc tế.

Tranh cãi xoay quanh kết quả đang lan rộng, chia mạng xã hội thành nhiều luồng ý kiến. Người hâm mộ cho rằng vương miện trao cho Yến Nhi hoàn toàn xứng đáng sau hành trình nỗ lực không ngừng, từng bước cải thiện bản thân để quay lại và bứt phá. Số khác khẳng định ngoại hình và thần thái của cô chưa đủ thuyết phục để tạo dấu ấn trong mắt khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, việc công kích ngoại hình hay bodyshaming thí sinh ngay sau đăng quang cũng nhận về nhiều phản ứng ngược. Không ít ý kiến cho rằng phán xét nhan sắc quá gay gắt là điều không nên, bởi một hoa hậu được lựa chọn không chỉ nhờ vẻ ngoài mà còn bởi bản lĩnh, tri thức và thông điệp cô mang theo. Sự nỗ lực, hành trình rèn luyện cũng đáng được ghi nhận thay vì chỉ xoáy vào vài bức ảnh hay khoảnh khắc trên sóng trực tiếp.

Nhiều người bênh vực Yến Nhi vì cho rằng cô đã có màn thể hiện tốt, chiến thắng xứng đáng

Một bộ phận netizen thì nhận xét nhan sắc của Yến Nhi chưa thật sự nổi bật

Thậm chí netizen còn nhận xét Quế Anh hơn hẳn

Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 81-64-92cm. Ngay từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, người đẹp Đắk Lắk đã gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng cân đối. Nhiều khán giả nhận xét cô mang vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Về học vấn, Yến Nhi cho biết cô đã đăng kí học Thạc sĩ Quản Trị Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại Học Văn Hiến.

Ít ai biết rằng trước khi đăng quang, Yến Nhi từng thử sức ở Miss Grand Vietnam 2024 nhưng chỉ dừng lại ở Top 15. Thất bại trước Hoa hậu Quế Anh năm ấy không làm cô nản lòng mà trở thành động lực để trở lại ở mùa 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về hình thể, kỹ năng trình diễn và ngôn ngữ. Trong suốt hành trình năm nay, Yến Nhi liên tục ghi điểm ở các vòng thi phụ, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau một năm rèn luyện. Cô lọt vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), top 5 Người đẹp thời trang và được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award. Yến Nhi cũng nhiều lần thể hiện khả năng thuyết trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và mạch lạc.

Khoảnh khắc đăng quang của Yến Nhi

Tại đêm chung kết, khi nhận câu hỏi sẽ làm gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?", Yến Nhi trả lời rằng: "Tôi sẽ là người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có.

Cuối cùng, tôi hy vọng trong tương lai, mình có thể trở thành đại sứ du lịch, trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam".