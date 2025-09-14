Tối nay (14/9), chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM, đây sự kiện được mong chờ bậc nhất của làng sắc đẹp Việt. Đây cũng là đêm mà hàng chục thí sinh tranh tài cho chiếc vương miện danh giá, khán giả khắp nơi đổ dồn sự chú ý về sân khấu hoành tráng. Thế nhưng, ngay trước giờ G, MC của chương trình - Á hậu Lona Kiều Loan lại bất ngờ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi lên trang cá nhân cầu cứu vì một sự cố "dở khóc dở cười".

Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ loạt ảnh cận mặt với đôi mắt đỏ, vùng da xung quanh bị sưng phồng, đặc biệt bên mắt trái phù nề rõ rệt. Đi kèm hình ảnh, cô không giấu nổi sự hốt hoảng mà viết: "Cứu. Sắp đi thảm đỏ rồi. Kiến ba khoang cắn mà còn gặp da độc nữa". Trong khung hình, Á hậu Kiều Loan để lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau rát, khác hẳn vẻ chỉn chu, rạng rỡ thường thấy mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sự cố đến vào đúng thời điểm khi chỉ còn vài giờ nữa, Kiều Loan phải đảm nhận vai trò MC chính trong đêm chung kết. Điều này càng khiến khán giả lo lắng gấp bội, bởi một MC sắc đẹp không chỉ cần kỹ năng dẫn dắt mà ngoại hình cũng đóng vai trò quan trọng. Dẫu vậy, với bản lĩnh từng trải qua nhiều đấu trường lớn, người hâm mộ tin rằng cô sẽ sớm khắc phục để hoàn thành tốt vai trò quan trọng trong tối nay.



Á hậu Lona Kiều Loan gặp sự cố trước giờ G diễn ra đêm Chung kết Miss Grand Vietnam

Mắt của Kiều Loan sưng đỏ vì bị kiến ba khoang cắn

Theo như thông báo trước đó, Kiều Loan sẽ đảm nhận vai trò MC trong sự kiện tối nay

Lona Kiều Loan vốn không còn xa lạ với khán giả yêu sắc đẹp. Cô đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, sau đó đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2019 và lọt vào Top 10 chung cuộc. Ngoài sắc đẹp, Kiều Loan còn lấn sân âm nhạc với nghệ danh Lona, từng gây ấn tượng ở King Of Rap nhờ cá tính mạnh mẽ. Mới đây, cô lại khiến khán giả bất ngờ khi công bố trúng tuyển ngành Y khoa của Đại học Văn Lang, khẳng định hình ảnh beauty queen đa tài, vừa hoạt động nghệ thuật, vừa theo đuổi học vấn.

Hậu ở ẩn sinh con, Kiều Loan đã trở lại với các hoạt động nghệ thuật

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 tối nay hứa hẹn sẽ là một "đại tiệc nhan sắc" khi quy tụ 35 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau hành trình dài với loạt vòng thi phụ gay cấn, họ sẽ chính thức bước vào đêm thi quan trọng nhất để tranh tài cho chiếc vương miện quyền lực mang tên "Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang". Đây là biểu tượng cao quý được chế tác thủ công tinh xảo từ vàng 18K, đính hàng nghìn viên đá quý và kim cương nhân tạo Moissanite, thể hiện sức mạnh, sự kiêu hãnh và ánh sáng rực rỡ của người phụ nữ Việt.

Không chỉ dừng lại ở chiếc vương miện, thí sinh đăng quang còn giành tấm vé danh giá trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025, đấu trường nhan sắc quốc tế quy mô toàn cầu được tổ chức vào cuối năm nay. Chính vì vậy, áp lực đặt lên vai các người đẹp trong đêm chung kết là vô cùng lớn: vừa phải thể hiện sắc vóc, kỹ năng catwalk, ứng xử thông minh, vừa chứng minh bản lĩnh để có thể tỏa sáng ở một sân khấu quốc tế. Khán giả đang đặc biệt chờ đợi những màn trình diễn mãn nhãn ở ba phần thi quan trọng: trình diễn trang phục áo dài, bikini, dạ hội và phần ứng xử Top 5. Đây sẽ là khoảnh khắc quyết định ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 gọi tên ai.