Concert Em Xinh Say Hi diễn ra tối 13/9 tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý với loạt sân khấu bùng nổ, màn ghép đôi bất ngờ và cả những khoảnh khắc hậu trường đầy hint tình cảm. Trong khi khán giả còn đang bàn tán rôm rả về chiến thắng Best Couple của Bích Phương - Tăng Duy Tân, thì một chi tiết khác lại bất ngờ được fan "soi" ra, liên quan đến producer đình đám WOKEUP và Orange.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi concert khép lại, WOKEUP không vội ra về như phần lớn khán giả và nghệ sĩ khác. Trái lại, anh chàng cứ đi tới đi lui trong khu vực sân khấu, ánh mắt liên tục hướng về phía khán đài, như đang chờ đợi ai đó. Động thái này lập tức khiến netizen dấy lên nghi vấn, liệu WOKEUP có phải đang "trông ngóng" Orange - Em Xinh cũng góp mặt trong concert.

Thời gian qua, cả Orange và WOKEUP liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Từ việc WOKEUP chỉ follow mỗi Orange trên Threads, để lại bình luận "Mi numero uno" (số một của tôi) kèm icon trái tim dưới bài đăng của cô, cho đến việc cả hai bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau ở trung tâm thương mại, tất cả đã đủ để cộng đồng mạng "ship" cặp đôi này nhiệt tình. Chính vì vậy, khoảnh khắc WOKEUP lộ vẻ chần chừ, không rời concert ngay lập tức đã được xem như thêm một bằng chứng củng cố nghi vấn.

WOKEUP bị bắt gặp khoảnh khắc nán lại, đi tới đi lui sau khi concert Em Xinh Say Hi kết thúc

Nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến ai lúng túng thế kia là vì chời đợi Em Xinh Orange

Gần đây, cả hai lộ nhiều hint nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt

Miu Lê cũng ra mặt "dí" sát Orange

Orange tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, là nữ ca sĩ trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Orange từng gây sốt với loạt bản hit Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi, Chân Ái, Khi Em Lớn,... Năm 2024, album Cam'On của Orange nhận nhiều lời khen về phần âm nhạc, qua đó giúp cô bỏ túi thêm loạt hit. Vừa qua, Orange gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi và kết thúc với vị trí trong Best 5.

Orange hiện tại cũng là một trong những "Em Xinh" nổi bật nhất chương trình, sở hữu lượng fan đông đảo nhờ giọng hát nội lực cùng phong cách âm nhạc giàu cảm xúc. Trong khi đó, WOKEUP lại là gương mặt Gen Z đang lên, không chỉ nhờ tài năng làm nhạc. Sự kết hợp giữa một nữ ca sĩ cá tính và một producer trẻ tài năng càng khiến netizen cảm thấy "xứng đôi vừa lứa", dù người trong cuộc vẫn chọn cách im lặng trước mọi lời đồn đoán.

Orange có sự nghiệp phát triển, được nhiều người chú ý hơn sau Em Xinh Say Hi

Hiện tại, cả Orange lẫn WOKEUP đều chưa một lần lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những "hint" tình cảm được fan phát hiện, từ mạng xã hội cho đến đời thường, và nay là cả trong concert Em Xinh Say Hi. Nhưng với sự xuất hiện liên tiếp của nhiều chi tiết "trùng hợp", netizen khẳng định đây là đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Cách đây không lâu, cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi trung tâm thương mại