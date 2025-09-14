Concert Em Xinh Say Hi tối 13/9 thu hút hàng nghìn khán giả có mặt. Bên cạnh những tiết mục thì netizen rần rần vì một khoảnh khắc ngập "cẩu lương". Theo đó, khi 52Hz trình diễn, ông xã RiO có mặt và cổ vũ đến mức khan cả cổ. Sau đó, Trấn Thành mời Anh Trai lên sân khấu để gặp gỡ bà xã.

Tại đây, RiO khiến cả dàn Em Xinh lẫn khán giả hú hét khi dành cho vợ những cử chỉ cực tình tứ, và ngọt nhất là màn khoá môi trực tiếp ngay trước hàng nghìn khán giả. Ngay giây phút đó, dàn Em Xinh ở phía sau cũng không kìm nổi cảm xúc, đồng loạt hú hét khi chứng kiến cảnh tượng "vợ chồng son" ngọt lịm. Nhiều gương mặt còn ôm nhau cười ngất, vừa cổ vũ vừa trêu chọc.

Chứng kiến màn phát "cẩu lương" bất ngờ này, Trấn Thành không nhịn nổi phải buông câu hài hước: "Hai đứa em không coi anh ra gì luôn". Nam MC còn phải gọi Hari Won giải cứu gấp. Khoảnh khắc lập tức được fan ghi lại và chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, trở thành điểm nhấn hot hòn họt vì quá đáng yêu.

52Hz và Rio "phát cẩu lương" trên sân khấu concert Em Xinh

RiO đến cổ vũ bà xã diễn concert đầu tiên của Em Xinh Say Hi

Đôi vợ chồng son"phát cẩu lương" ngay trên sân khấu khiến ai có mặt cũng quắn quéo theo

Ở Em Xinh Say Hi, 52Hz luôn có ông xã đồng hành trong từng chặng đường. RiO - vừa là producer, vừa là người chồng - không chỉ âm thầm hỗ trợ phần âm nhạc cho các tiết mục của vợ mà còn luôn có mặt trong hậu trường để chăm sóc cô từng chút một. Có lúc 52Hz nằm nghỉ giữa giờ tập, RiO sẽ là người ngồi bên cạnh, cẩn thận đút đồ ăn, cưng chiều vì sợ vợ vất vả quá. Những khoảnh khắc quấn quýt giữa cả hai trong hậu trường Em Xinh khiến khán giả không khỏi xuýt xoa vì độ tình tứ, ngọt ngào của cặp đôi.

52Hz và RiO không ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào trước công chúng

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, 52Hz gây bất ngờ khi thông báo đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai producer RiO. Ngay sau đó, người hâm mộ tiếp tục bị "đánh úp" khi nhìn thấy những hình ảnh lãng mạn trong đám cưới của cặp đôi.

Buổi lễ diễn ra tại một địa điểm ngoài trời lãng mạn, được trang trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Đèn lồng và hoa tươi được sắp đặt khéo léo, tạo nên không gian ấm áp và gần gũi. Sân khấu nhỏ được dựng lên, nơi cặp đôi cùng nhau biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ, như một lời tri ân đến những người đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường âm nhạc.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới trùng thời điểm ghi hình Em Xinh Say Hi

Đến gần 1 tuần sau, cặp đôi tiếp tục tổ chức hôn lễ ở Hải Phòng - quê của cô dâu. Thời điểm cả hai cưới nhau cũng trùng với lịch ghi hình Livestage 1 và vòng thi Liên quân ở Em Xinh Say Hi. Vì thế để hoàn thành phần nhạc của mình trong vòng đầu của Em Xinh, 52Hz đã thuê hẳn studio ở Hà Nội và Hải Phòng để làm nhạc và họp online liên tục với các chị em. Đến khi hôn lễ diễn ra, 52Hz đã đổ bệnh.

52Hz và RiO đã có 6 năm bên nhau trước khi về chung một nhà. Trên MXH, cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, sân khấu âm nhạc. Trong một lần phỏng vấn với chúng tôi, 52Hz dành rất nhiều lời ngọt ngào cho người cộng sự thân thiết, cũng là người bạn đời tương lai của mình - RiO.