"Ảnh đế" được xem là danh hiệu đỉnh cao hào quang, từng giúp nhiều nghệ sĩ đổi đời. Cũng giành được giải thưởng cao quý về diễn xuất này ở Kim Kê, nhưng Phú Đại Long lại chẳng sống hào nhoáng, dư dả vật chất như công chúng vẫn nghĩ.

Anh chật vật kiếm tiền mỗi ngày, đóng phim mấy chục năm vẫn không có đủ tài chính mua nhà, thậm chí còn phải ngửa tay xin tiền lương hưu của mẹ và sống nhờ tiền lương của vợ diễn viên. Do đó, Phú Đại Long được xem "Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc".

Phú Đại Long là "Ảnh đế" nghèo nhất Trung Quốc

Tài tử thực lực không giàu nổi

Phú Đại Long sinh năm 1976, tại Cam Túc (Trung Quốc) trong gia đình khó khăn kinh tế. Dù gia cảnh túng thiếu, anh vẫn được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ chu đáo và cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe. Năm 8 tuổi, Phú Đại Long bén duyên với điện ảnh với vai diễn nhỏ trong tác phẩm Trung Thể. Một năm sau, Phú Đại Long được mời đóng chính trong Thiếu Niên Bành Đức Hoài - bộ phim giúp anh giành giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc tại LHP Trung Hoa. Thời điểm đó, Phú Đại Long là sao nhí đắt giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Lớn lên, Phú Đại Long quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất và thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh – lò đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc. Sau đó, dù tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, Phú Đại Long vẫn chật vật trong việc tìm kiếm vai diễn mới vì không giỏi giao tiếp, lại ghét luồn cúi.

Phải đến năm 2006, tên tuổi Phú Đại Long mới gây tiếng vai trở lại khi hoàn thành xuất sắc vai diễn trong Thiên Cẩu và giành ngôi vi Ảnh đế Kim Kê danh giá. Chiến thắng này không chỉ giúp anh được công nhận về mặt chuyên môn mà còn mang đến nguồn thu nhập giúp Phú Đại Long tạm thời "thoát nghèo". Nam diễn viên từng xúc động chia sẻ với truyền thông: "Năm 2006 là lần đầu tiên trong đời tôi có tiền dư, không còn nợ nần nữa".

Anh là diễn viên thực lực, tài năng của showbiz Trung Quốc

Sau đó, Phú Đại Long góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách như Địch Nhân Kiệt, Đại Tần Đế Quốc Tung Hoành, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Chim Nhạn Bay Về, Một Cuộc Bể Dâu, Trăng Máu, Hồng Vũ Đại Án… Đóng nhiều phim, nhưng nam diễn viên này nghèo vẫn hoàn nghèo. Nguyên nhân đến từ việc Phú Đại Long từ chối "thương mại hóa hình ảnh". Anh không bao giờ nhận đóng quảng cáo, tham gia sự kiện để kiếm cát-xê và chỉ muốn chuyên tâm đóng phim.

Tuy nhiên, nam diễn viên rất khó tính trong việc lựa chọn vai diễn và đặt ra nguyên tắc mỗi năm chỉ đóng 1 phim. Có thời điểm không tìm được kịch bản phù hợp, Phú Đại Long chấp nhận ở nhà làm thơ, sống không thu nhập 7 năm trời.

Tài tử chưa bao giờ đóng quảng cáo, nhận lời dự event thu cát-xê

U50 vẫn ở nhà trả góp, hỏi xin tiền mẹ và nhận cái kết buồn đổ vỡ hôn nhân

Theo Phú Đại Long, anh nghèo khó và sống kham khổ nên chưa từng nghĩ sẽ lấy được vợ. Ấy thế mà vẫn có 1 người nguyện chịu khổ cùng anh là nữ diễn viên Nhiêu Mẫn Lê. Cha mẹ Nhiêu Mẫn Lê từng phản đối gay gắt con gái cưới Phú Đại Long vì cho rằng tài tử này tiền nuôi bản thân còn không đủ, huống chi vợ con. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, Nhiêu Mẫn Lê vẫn nguyện "1 túp liều tranh, 2 trái tim vàng", kết hôn với Phú Đại Long sau 2 năm hẹn hò.

Đám cưới của họ diễn ra đơn giản tới mức nó chỉ như 1 bữa ăn tối giữa 2 gia đình. Ngày cưới không có khán phòng, không hoa, không khách mời, thậm chí là không có cả váy cưới. Nhiều người "chế giễu" Phú Đại Long vì làm giá, sỉ diện hão trong nghề mà đến đám cưới đàng hoàng cho Nhiêu Mẫn Lê cũng không lo nổi. Sau ngày cưới, cuộc sống của cả hai còn túng thiếu hơn. Do Phú Đại Long không đủ tiền để mua nhà riêng tại Bắc Kinh (Trung Quốc), vợ chồng anh phải chen chúc sống trong căn hộ rộng chỉ 70 m2 cùng bố mẹ nam diễn viên. Cưới nhau 5 năm, cặp vợ chồng trẻ chuyển nhà đến tận 5 lần. Mãi đến năm 2017, 2 nghệ sĩ mới có tổ ấm cho riêng mình khi mạo hiểm mua nhà trả góp.

Phú Đại Long nghèo đến mức không có tiền làm đám cưới

Khi không có phim đóng, Phú Đại Long phải nhận giao hàng, bốc vác, làm giáo viên dạy kèm để kiếm thu nhập. Tuy nhiên, vì giá sinh hoạt ở Bắc Kinh (Trung Quốc) quá đắt đỏ, lương không đủ tiêu, nam diễn viên còn phải nhờ mẹ và vợ chu cấp 1 phần tiền sinh hoạt phí. Phú Đại Long thừa nhận đến tận năm 42 tuổi anh vẫn hỏi xin lương hưu của mẹ để sống qua ngày. Trong đó, Nhiêu Mẫn Lê phải dùng toàn bộ tiền lương làm giảng viên đại học của mình để vừa trả tiền mua nhà hàng tháng, vừa lo chi phi ăn uống điện nước và nhiều khoản khác trong gia đình.

Tuy nhiên, đến ngày 18/2/2022, Phú Đại Long và Nhiêu Mẫn Lê đã bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khi được hỏi về lý do tan vỡ, Phú Đại Long chia sẻ: "Quyết định ly hôn được đưa ra sau khi chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Chúng tôi nhận thấy không thể tiếp tục đồng hành nên quyết định dừng lại. Quá khứ sẽ là những kỷ niệm đẹp cùng trải qua, tương lai là lời chúc phúc chân thành đến đối phương. Xin mọi người hãy tôn trọng quyết định của chúng tôi, và đừng tìm hiểu cặn kẽ các vấn đề đời tư".

Theo 1 số nguồn tin trong giới, Nhiêu Mẫn Lê rời bỏ Phú Đại Long vì không còn chịu nổi cuộc sống bấp bênh bên người chồng "Ảnh đế". Cô cũng kiệt quệ sau nhiều năm 1 mình gánh vác, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, còn chồng thì vẫn cứ loay hoay bất định. Chính vì vậy, tình cảm của họ bị bào mòn. Nhiêu Mẫn Lê buồn tủi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Phú Đại Long với 2 bàn tay trắng, không con cái.

Cuộc hôn nhân của Phú Đại Long - Nhiêu Mẫn Lê chấm dứt sau 12 năm đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi

Nguồn: Sina, Sohu

Vy Anh