Chồng Từ Hy Viên đón sinh nhật đầu tiên góa vợ, nói 1 câu khiến công chúng xót xa tột độ

Vào ngày 12/9, nam ca sĩ Kang Won Rae đã đăng bài viết: "Chúc mừng sinh nhật Koo Jun Yup, sinh ngày 11/9/1969. Hẹn gặp lại với nụ cười rạng rỡ nhé". Anh đăng kèm bức ảnh cũ thời còn hoạt động với Koo Jun Yup (DJ Koo) trong nhóm nhạc Clon những năm 1990.

Sinh nhật năm nay là lần đầu tiên Koo Jun Yup đón tuổi mới thiếu vắng vợ Từ Hy Viên. Đến nay, nữ diễn viên đã ra đi được hơn 7 tháng nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên đối với Koo Jun Yup. Kang Won Rae tiếp tục đăng ảnh tin nhắn với bạn mình: "Cậu hãy tự chăm sóc bản thân và mạnh mẽ lên nhé". Đáp lại, chồng Từ Hy Viên nói: "Cảm ơn Won Rae. Mình sẽ cố gắng chịu đựng. Mình nhắn tin vì nếu nói chuyện điện thoại thì mình sẽ khóc mất".

Kang Won Rae đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Koo Jun Yup...

... và tiết lộ chồng Từ Hy Viên chưa thể vượt qua nỗi đau mất vợ

Tin nhắn của Koo Jun Yup gửi bạn thân khiến công chúng không khỏi xót xa. Khi nhắc đến Từ Hy Viên, Koo Jun Yup vẫn chực rơi nước mắt, anh phải chọn cách nhắn tin thay vì nói ra. Việc cặp đôi từng yêu nhau hơn 2 thập kỷ trước, mới tương phùng được 3 năm đã âm dương cách biệt khiến ai nấy đều xót xa, đau lòng.

Khi Koo Jun Yup kết hôn với Từ Hy Viên, anh bị nhiều người đàm tiếu là "ăn bám vợ". Đến khi nữ diễn viên qua đời, công chúng mới rõ được tấm chân tình của anh. Koo Jun Yup từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ của vợ. Ngày nào anh cũng ra thăm mộ Từ Hy Viên, bất kể nắng mưa. Anh bày ảnh, bày đồ ăn, kể chuyện cho vợ nghe như lúc cô còn sống.

Đặc biệt, trên bia mộ của Từ Hy Viên còn được khắc dòng chữ "REMEMBER TOGETHER FOREVER". Ngoài ra, còn có một câu tiếng Hàn Quốc được khắc có ý nghĩa "Anh sẽ yêu em mãi mãi - Junjun". Những dòng chữ này chính xác là hình xăm đôi mà Từ Hy Viên và Koo Jun Yup đã xăm trên cổ và xương quai xanh sau khi kết hôn vào năm 2022. Hình xăm này giờ đây được khắc vĩnh viễn trên bia mộ của cô như một biểu tượng cho tình yêu của họ.

Koo Jun Yup ngày nào cũng ra thăm mộ Từ Hy Viên

Trên mộ nữ diễn viên khắc hình xăm đôi của 2 người

Nguồn: Kbizoom