Hyun Bin lộ mặt gia trưởng, khiến Son Ye Jin không thể làm điều này sau khi sinh con?

Vào ngày 12/9, dàn diễn viên và đạo diễn phim No Other Choice đã xuất hiện trên kênh YouTube của NaPD để quảng bá phim. Họ bắt đầu nói về sở thích đi du lịch và kết quả là cả đạo diễn Park Chan Wook và diễn viên Park Hee Soon đều trả lời là họ chỉ thích ở nhà.

NaPD ngạc nhiên: "Sao mọi người lại đều thích ở nhà? Không ai thích ra ngoài sao?". Nghe vậy, Son Ye Jin đáp cô thích đi du lịch khiến NaPD vui mừng ra mắt. Nhưng "quốc bảo xứ Hàn" nói thêm: "Tôi thích lắm. Tôi thường đi du lịch sau khi kết thúc 1 bộ phim. Nhưng giờ tôi có con rồi nên không thể đi được".

Son Ye Jin rất thích đi du lịch nhưng từ khi có con, cô không đi được nữa

Câu trả lời của Son Ye Jin nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Hàn, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực. Nhiều netizen gọi tên Hyun Bin, yêu cầu anh trông con để vợ có thể đi du lịch. Thậm chí, họ còn cho rằng tài tử này có dấu hiệu "gia trưởng" khi bản thân đi khắp nơi, ra cả nước ngoái đóng phim, để vợ ở nhà trông con và phải hy sinh sở thích cá nhân. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ở nhà trông con là sự lựa chọn của Son Ye Jin, chưa thể phán xét Hyun Bin gia trưởng chỉ qua vài lời nói.

Hyun Bin bị réo tên, thậm chí bị cho là người gia trưởng

Chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là một trong những mối tình đẹp nhất của làng giải trí Hàn Quốc, thậm chí được nhiều fan gọi là “chuyện cổ tích bước ra đời thực”. Vào năm 2011, cả hai từng xuất hiện trong một lễ trao giải, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Đến năm 2018, họ đóng chung trong bộ phim điện ảnh The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Lúc này họ đã có sự ăn ý nhưng chưa có tin hẹn hò. Cuối 2018 – đầu 2019, ặp đôi dính tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Mỹ, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Hạ Cánh Nơi Anh là bộ phim bước ngoặt se duyên cho cả 2. Bộ phim gây sốt toàn châu Á nhờ chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên. Nhiều khán giả khi ấy đã “đẩy thuyền” mạnh mẽ vì sự ngọt ngào trên màn ảnh lẫn hậu trường.

Đến ngày 1/1/2021, Dispatch tung loạt ảnh chứng minh Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ, khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc. Ngày 31/3/2022, “đám cưới thế kỷ” diễn ra tại Seoul, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A. Tháng 11/2022, Son Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng. Từ đó, cả hai giữ đời sống gia đình kín đáo, chỉ đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi vàng" của showbiz Hàn




