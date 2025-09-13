Khép lại năm số 9: Sơn Tùng M-TP ghi dấu với hợp đồng đại sứ thứ 9 trong năm?

Không ngoa khi nói, năm số 9 của Sơn Tùng chính là năm "full slot", khi anh liên tiếp ghi dấu với các bản hợp đồng đại sứ trong thời gian ngắn.

Ngay từ năm 2024, Sơn Tùng đã khiến thị trường tài chính ngân hàng dậy sóng khi trở thành đại sứ thương hiệu MB Bank. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ, anh đã biến một chiếc thẻ thanh toán vốn khô khan trở nên đầy "cool ngầu", loạt visual quảng bá mang đậm phong cách futuristic khiến giới trẻ phát cuồng và biến thẻ JCB thành item "must-have" của dân sành điệu.

Hình ảnh trẻ trung, lịch lãm và cá tính của nam ca sĩ nhanh chóng giúp ngân hàng số này tiếp cận giới trẻ, đồng thời tạo cú nổ truyền thông

Không chỉ dừng lại ở mảng tài chính, Sơn Tùng còn "cháy" trong lĩnh vực công nghệ khi tiếp tục đồng hành cùng "người bạn cũ" OPPO - một trong những thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới. Bất ngờ hơn, giọng ca Thái Bình còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi trở thành đại sứ của thương hiệu Pháp 1664 Blanc đầy tinh tế.

Nam nghệ sĩ cũng khiến netizen trầm trồ khi đồng loạt "bắt tay" với hai cái tên quen thuộc như meet snack Ponnie và mì ly Modern. Nghe qua thì ngỡ không hề liên quan nhưng chính sự kết hợp khó đoán này lại tạo nên hiệu ứng bất ngờ. Các TVC quảng bá được đầu tư hình ảnh chỉn chu, lồng ghép vibe trẻ trung, năng lượng đặc trưng của nam nghệ sĩ, biến những món ăn vốn dĩ quen thuộc trở nên hợp trend.

Sự bất ngờ chưa dừng lại khi Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ của Deli - thương hiệu văn phòng phẩm được ưa chuộng của học sinh, sinh viên. Hay như màn hợp tác căng đét gần nhất phải nhắc đến cú "bắt tay" với Red Bull. Với thông điệp chiến dịch "Bản lĩnh tới cùng – Húc tới đi!", Red Bull đã tìm thấy ở Sơn Tùng một hình ảnh đại diện hoàn hảo. Sự xuất hiện của nam ca sĩ trong loạt TVC, poster và đỉnh điểm nhất là show Húc Fest bùng nổ vừa qua đã biến cụm từ "Húc tới đi!" trở thành khẩu hiệu viral và giúp chiến dịch trở thành spotlight nhận nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn.

Ảnh chế của cộng đồng mạng nhằm bảo chứng cho sức hút chưa đỉnh lưu của Sơn Tùng M-TP

Status 1 chữ làm náo loạn, clip 20 giây gây sốt: Sơn Tùng M-TP liệu sắp công bố hợp đồng đại sứ thứ 9?

Tối 11/9, chỉ với một dòng trạng thái vỏn vẹn chữ "E" kèm hashtag #CuốnHútThật, Sơn Tùng M-TP đã khiến mạng xã hội náo loạn. Trong vòng chưa đầy 24h, status nhanh chóng thu về hơn 203 nghìn lượt tương tác, gần 3 nghìn lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Netizen vô cùng phấn khích, thi nhau thử nghiệm "bùa chống flop" phiên bản cập nhật mới nhất từ Sơn Tùng M-TP, khiến loạt page và cộng đồng mạng ngập tràn meme.

Dòng trạng thái chỉ 1 chữ cùng hashtag cũng đủ khiến Sơn Tùng M-TP tạo trend "chống flop"

Đây vốn là "chiêu" quen thuộc của nam ca sĩ khi chỉ cần thả nhẹ một ký tự ngắn gọn hay một câu nói vu vơ, cộng đồng mạng sẽ tự động vào cuộc đoán già đoán non. Lần này, công thức ấy tiếp tục hiệu nghiệm, khiến người hâm mộ tin rằng Sơn Tùng sắp có điều gì đó hoành tráng sắp đến.

Chưa kịp để fan kịp suy đoán lâu, mới đây trên tài khoản của thương hiệu Ecovacs - một trong những thương hiệu robot dịch vụ thông minh hàng đầu thế giới đã đăng tải đoạn clip sử dụng bản nhạc nền hit của Sơn Tùng M-TP - Đừng Làm Trái Tim Anh Đau với giai điệu giao hưởng thính phòng đang trend. Đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 20 giây nhưng lại như "dát vàng lỗ tai", đậm chất "quý’s tộc" và cực hợp vibe "bá tước Saint Tonie Emvippy".

Và không để người hâm mộ chờ đợi quá lâu, ngay trong chiều 12/9, thương hiệu Ecovacs tiếp tục tung ra đoạn clip xuất hiện giọng nói không lẫn vào đâu được của Sơn Tùng M-TP với câu khẳng định chắc nịch: "Trong mọi cuộc chơi, chúng tôi luôn dẫn đầu". Cùng với dòng caption "Hơn 10 năm rồi" trùng khớp với đoạn rap "xưng vương" gây bão MXH những ngày qua càng khiến netizen tin rằng Sơn Tùng chuẩn bị khép lại năm số 9 bằng hợp đồng đại sứ thứ 9.

Xem Thương hiệu Ecovacs đăng tải clip xuất hiện giọng nói của Sơn Tùng M-TP tại đây

Nếu cú bắt tay này trở thành sự thật, đây hứa hẹn sẽ là một trong những màn collab "cực khét" của năm: một bên là một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, một bên là ngôi sao độc bản "hơn 10 năm rồi ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên". Dù cả Sơn Tùng M-TP và thương hiệu chưa xác nhận chính thức nhưng netizen đang vô cùng chờ đợi vào ngày "bá tước" Saint Tonie Emvippy tung ra nước cờ tiếp theo.

Chỉ biết một điều rằng mỗi lần Sơn Tùng M-TP "ra chiêu", mạng xã hội sẽ lại một lần nữa dậy sóng.

Và ngay khi công bố, đây chắc chắn sẽ là cú húc bùng nổ, khẳng định vị thế "luôn dẫn đầu trong mọi cuộc chơi" và khép lại năm số 9 bằng một cột mốc đáng nhớ cho một năm bội thu thương hiệu của "bá tước" làng nhạc Việt.