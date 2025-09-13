"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia

Ngày 13-9, Tôn Phi Phi công bố trên trang mạng xã hội weibo rằng cô đã ly hôn và quyết định quay lại với nghệ thuật, với công chúng.

"Tôi đã quyết định quay lại với công chúng và thấy có một số vấn đề không nên che giấu. Tôi đã ly hôn, không cần phải giả vờ rằng cuộc hôn nhân của mình đang hạnh phúc. Mọi thứ giờ đã ổn. Cảm ơn bạn bè đã luôn quan tâm. Tôi được tự do là chính mình dù không hoàn hảo nhưng tôi vẫn trọn vẹn!" - Tôn Phi Phi trải lòng.

Tôn Phi Phi công bố ly hôn chồng doanh nhân

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô kín đáo

Công chúng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Tôn Phi Phi ly hôn bởi cuộc hôn nhân thứ hai của cô kín đáo, không công bố chính thức. Nhiều người bình luận: "Cô ấy đã kết hôn lần 2 và ly hôn rồi à"; "Chồng cô ấy là ai, tôi không biết thế"; "Cô ấy lấy chồng nữa rồi à?"…

Vào khoảng năm 2014, cô bị bắt gặp đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính Bắc Kinh - Trung Quốc. Chồng cô là người Mỹ gốc Hoa có tên tiếng Anh là Jack Shi, một doanh nhân thành đạt.

Ban đầu, Tôn Phi Phi thông qua trang cá nhân đã phản bác tin đồn kết hôn lần 2 nhưng thời gian ngắn sau đó đã tổ chức hôn lễ ở tại Bắc Kinh.

Tôn Phi Phi sinh năm 1981, nổi danh qua nhiều phim: "Cung tỏa châu liêm", "Bích Ba Tiên Tử", "Mẫu đơn đình", "Mỹ nhân tâm kế", "Mai khôi giang hồ", "Bích huyết kiếm", "Sở Lưu Hương truyền kỳ"...

Về sau, cô vướng nhiều bê bối ồn ào khiến hình ảnh đi xuống, sự nghiệp lao dốc.

Tôn Phi Phi từng có sự nghiệp rực rỡ

Nhưng tất cả không còn bởi những bê bối liên tiếp của cô



