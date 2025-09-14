Concert Em Xinh Say Hi đang làm gì với Tăng Duy Tân - Bích Phương thế này?

Trong đêm concert Em Xinh Say Hi diễn ra tối 13/9 tại TP.HCM, bên cạnh loạt sân khấu bùng nổ của dàn nghệ sĩ đình đám, phần công bố giải phụ "Best OTP" (Cặp đôi được yêu thích nhất) đã bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán. Danh sách ứng cử cho hạng mục Best Couple gồm những cái tên: Miu Lê – Tiên Tiên, LyHan – Han Sara, Miu Lê – Phương Mỹ Chi – Lamoon, Tăng Duy Phương - Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn – Cờ Ring.

Đây đều là những "cặp bài trùng" từng có nhiều sân khấu ăn ý hoặc sở hữu lượng fan "ship" đông đảo. Ngay khi công bố những đề cử, Phương Mỹ Chi liền thắc mắc vì ai cũng là cặp đôi riêng cô lại vào nhóm bạn bộ 3, còn Bích Phương - Tăng Duy Tân lại bị các Em Xinh "dí" hết cỡ.

Concert Em Xinh Say Hi "chơi lớn" khi dùng ảnh cô dâu chú rể của Bích Phương và Tăng Duy Tân làm để làm đề cử

Cặp đôi Quỳnh Anh Shyn và anh "Cờ ring cờ ring" xuất hiện khiến khán giả bật cười

Bộ 3 gen z Pháo - Phương Mỹ Chi - Lamoon cũng là "ngoại lệ" của đề cử

Cặp đôi Tiên Tiên - Miu Lê cực đáng yêu

Han Sara và Lyhan cũng có mặt trong đề cử

Theo như Trấn Thành thông báo, cặp đôi nào được khán giả hú hét, cổ vũ với tần số cao nhất sẽ nhận được giải thưởng này. Ngay khi tên mình được ghép với Tăng Duy Tân, Bích Phương bật khóc mếu, liên tục "cầu cứu" khán giả: "Chương trình để cử nhưng chưa từng hỏi em muốn hay không...". Câu nói nửa thật nửa đùa khiến mọi người bật cười. Đến khi Miu Lê "cà khịa" rằng cặp đôi này có "một loại tình cảm khác tình bạn", Bích Phương lập tức phản bác: "Cặp của mình cũng chỉ là những người bạn thôi". Thế nhưng, bất chấp lời khẳng định, cuối cùng MC vẫn xướng tên Bích Phương – Tăng Duy Tân là chủ nhân giải Best Couple, khiến mọi người bùng nổ trong tiếng reo hò.

Bích Phương mếu máo khi bị dàn sao "dí" hết cỡ, trêu ghẹo chuyện tình với Tăng Duy Tân

Khoảnh khắc chiến thắng, Bích Phương tiếp tục gây sốt khi ngồi gục xuống khóc, hình ảnh này lập tức lọt vào ống kính fan và nhanh chóng trở thành loạt meme viral trên mạng xã hội. Giải thưởng dành cho Best Couple năm nay cũng cực kỳ đặc biệt. Avatar fanpage Em Xinh Say Hi sẽ treo ảnh đôi của Bích Phương - Tăng Duy Tân, đồng thời cả hai còn được trao quyền admin fanpage trong 1 ngày. Bích Phương hài hước cho biết mình lowkey, không dùng mạng xã hội nhiều nên sẽ nhờ Tăng Duy Tân làm admin hộ. Câu nói này tiếp tục khiến khán giả cười ngất, góp phần biến tiết mục trao giải thành điểm nhấn khó quên của concert.

Biểu cảm chiến thắng của Bích Phương viral khắp MXH

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em". Khi cùng tham gia chương trình Em xinh say hi, cả hai cũng được Trấn Thành cùng dàn sao trêu đùa và đẩy thuyền nhiệt tình.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương cho hay: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi. Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".