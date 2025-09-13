Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ dậy sóng trước loạt hint được netizen soi ra, đặt nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa Em Xinh Lamoon và Chị Đẹp Tuimi. Từ những chi tiết tưởng chừng ngẫu nhiên, cộng đồng mạng đã phát hiện thêm nhiều điểm trùng hợp thú vị.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Tuimi nhiều lần đăng ảnh thân thiết cùng Lamoon kèm những lời khen có cánh. Nữ rapper từng gọi đàn em là "niềm tự hào của pate" và khẳng định nếu tiếng Việt không có từ nào hơn "giỏi" thì đó chính là Lamoon.

Cư dân mạng còn soi cả hai thường xuyên check-in tại những địa điểm trùng hợp. Những dữ kiện này nhanh chóng được netizen ghép lại, biến thành loạt bằng chứng ẩn ý rằng Lamoon và Tuimi đang trong một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Cư dân mạng soi Tuimi và Lamoon thường xuyên check-in chung địa điểm

Tuimi dành nhiều lời ngọt ngào cho Lamoon

Một chi tiết khác khiến dân tình không thể bỏ qua là việc Tuimi trực tiếp có mặt tại showcase ra mắt album đầu tay của Lamoon. Dù Em Xinh và Chị Đẹp vốn là hai chương trình thường được đặt cạnh nhau như đối thủ trong làng giải trí, nhưng mối quan hệ thực tế giữa Lamoon và Tuimi lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì cạnh tranh, cả hai vẫn giữ sự thân thiết, thậm chí ủng hộ nhau hết mình trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Tuimi ủng hộ Lamoon trong dịp đàn em tổ chức showcase

Mối quan hệ giữa cả hai cực thân thiết khiến nhiều người tò mò

Không chỉ dừng lại ở những bình luận thả thính trên mạng xã hội hay việc check-in cùng địa điểm, cả hai còn thoải mái thể hiện tình cảm ngoài đời thực. Trong một bức hình, Tuimi bất ngờ đặt nụ hôn lên má Lamoon đầy tình tứ, trong khi Lamoon nở nụ cười e ấp nhưng cũng rất tự nhiên, chẳng ngại ngần ống kính.

Một khoảnh khắc khác lại ghi lại cảnh Lamoon tựa đầu vào vai Tuimi, còn Tuimi vòng tay ôm chặt lấy Lamoon đầy che chở. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, khiến netizen càng thêm tin rằng mối quan hệ giữa hai nữ nghệ sĩ đang vượt xa mức đồng nghiệp thông thường.

Loạt khoảnh khắc thân mật giữa Tuimi và Lamoon khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ

Cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ quá đỗi thân thiết

Trong loạt bàn tán về mối quan hệ giữa Lamoon và Tuimi, netizen cũng nhanh chóng đào lại một chi tiết đáng chú ý trên sân khấu của Lamoon. Trong một phần trình diễn, cô nàng xuất hiện với chiếc khăn mang màu sắc tượng trưng cho cộng đồng LGBT. Hành động nhỏ nhưng mang tính biểu tượng này được nhiều khán giả xem như lời khẳng định ủng hộ sự tự do, đa dạng và bình đẳng trong tình yêu của Lamoon. Tương tự, Tuimi cũng từng tham gia tiết mục Cầu Vồng Lấp Lánh để ủng hộ cho những người tự tin sống thật với chính mình.

Song song với loạt hint hiện tại, hình tượng tomboy một thời của Lamoon cũng được dân mạng đào lại. Trước khi gắn bó với phong cách nữ tính, cuốn hút như hiện tại, Lamoon từng xây dựng hình ảnh cool ngầu, phóng khoáng với mái tóc ngắn cá tính. Chính sự thay đổi phong cách này càng khiến fan thêm tò mò, liên hệ với những câu chuyện yêu đương được lan truyền.

Dù phía nhân vật chính chưa có bất kỳ động thái xác nhận hay phủ nhận nào, nhưng làn sóng bàn tán về Lamoon và Tuimi vẫn ngày càng nóng hơn trên mạng xã hội. Nhiều fan tỏ ra thích thú, thậm chí còn tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi, bởi cả hai đều sở hữu visual cuốn hút cùng phong cách âm nhạc riêng biệt.

Diện mạo cá tính, tomboy của Lamoon trong quá khứ

Cả Tuimi và Lamoon đều có những hành động ủng hộ cho quan điểm sống thật với chính mình. Nếu Tuimi tham gia vào tiết mục "Cầu vồng lấp lánh" với ý nghĩa ủng hộ cộng đồng LGBT thì Lamoon cũng có sân khấu dắt chiếc cờ LGBT lên hông

Tuimi từng ghi dấu ấn với khán giả Việt Nam khi tham gia chương trình King of Rap vào năm 2020. Nữ ca sĩ từng theo đuổi màu nhạc US&UK, có thời gian lấn sân thị trường Đức và đạt thành công nhất định, có ca khúc mang tên Purpose lọt vào hàng loạt BXH thịnh hành.

Sau đó, cô tập trung hoạt động, nuôi dưỡng đam mê tại thị trường Việt Nam. Tuimi còn là một trong những đại diện đầu tiên của Việt Nam biểu diễn tại AXEAN FESTIVAL 2024. Cô từng giữ vị trí Phó giám đốc âm nhạc cho chương trình Billboard Countdown 2020.

Năm 2024, Tuimi trở về Việt Nam tham gia Chị Đẹp Đạp Gió và tạo được nhiều dấu ấn bởi sự cá tính, phóng khoáng.

Tuimi được nhiều khán giả biết đến nhiều nhờ chương trình Chị Đẹp mùa 2

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003, từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Sau cuộc thi, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật theo hướng đa năng: vừa ca hát, sáng tác vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Dự án điện ảnh đầu tay Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh dấu bước ngoặt lớn khi Lamoon hóa thân vào vai Út Khờ. Vai diễn này không chỉ yêu cầu Lamoon phải giảm hơn 10kg để phù hợp với tạo hình mà còn buộc cô phải rèn luyện tác phong, thể lực như một chiến sĩ thực thụ.

Không lâu sau khi phim đóng máy, Lamoon tiếp tục gây sốt khi xuất hiện tại sân khấu âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi. Với chất giọng cá tính, phong cách biểu diễn hiện đại và visual ngọt ngào chuẩn "nàng thơ", Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật từ đầu chương trình. Không ít fan còn ví cô là "Suzy phiên bản Việt" bởi vẻ ngoài trong trẻo, khả năng làm chủ sân khấu và thần thái tự tin đầy cuốn hút.