Từ sau khi công khai được cầu hôn ở núi Phú Sĩ, Á hậu Hương Ly nhiều lần úp mở về đám cưới khiến netizen rần rần "chấm hóng". Mới đây nhất, cô bất ngờ công khai loạt ảnh rõ mặt chồng sắp cưới. Đây cũng là lần đầu tiên Hương Ly chủ động khoe chồng trước công chúng. Nàng hậu diện áo dài trắng nền nã, khoác tay bạn trai, cả hai nắm chặt tay và tựa đầu vào nhau đầy ngọt ngào. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã vào chúc mừng cặp đôi và mong chờ ngày cưới.

Ngoài những lời chúc phúc, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả chính là chi tiết vòng 2 của Hương Ly có phần tròn trịa hơn thường lệ. Thời gian gần đây, Hương Ly liên tục để lộ nhiếu dấu hiệu dấy lên nghi vấn nàng hậu đang mang thai con đầu lòng. Nhiều người cho rằng vợ chồng Á hậu đang có niềm vui song hỷ, vừa sắp về chung nhà, vừa chuẩn bị chào đón nhóc tỳ. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán của cộng đồng mạng, còn Hương Ly vẫn quyết giữ thái độ im hơi lặng tiếng.

Suốt nhiều năm qua, Hương Ly là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp. Cô từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Chuyện tình cảm của Hương Ly trước nay khá kín tiếng, cô nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy,.. Trong một lần chia sẻ, khi được hỏi về mẫu người bạn trai sẽ chinh phục được mình, Hương Ly nói: "Khi năng lượng bạn phát ra thế nào thì bạn sẽ gặp người có năng lượng tương tự. Tôi không ngại chờ đợi và cũng không đặt nặng tài chính khi yêu".

