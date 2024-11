Hoàng Thùy lần đầu lên tiếng về Hương Giang, Hương Ly chiến thắng gây bất ngờ

Tối 2/11, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 đã được diễn ra tại TP.HCM. Đêm thi quy tụ nhiều sao đổ bộ như Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Hoàng Thùy, Hương Ly, Pháp Kiều, Gemini Hùng Huỳnh,... Cùng với đó, dàn mỹ nam là thí sinh của The Next Gentleman cũng lộ diện trên thảm đỏ khiến không khí của đêm chung kết thêm phần nóng hừng hực.

Đáng chú ý, trong đêm chung kết, khán giả dành nhiều sự chú ý đến màn tương tác của Hoàng Thùy với Dược sĩ Tiến. Cụ thể, ở phần đầu chia sẻ cảm xúc cá nhân, Hoàng Thùy được khán giả hô tên lớn liên tục. Sau đó người đẹp Thanh Hóa cảm ơn mọi người và chia sẻ rất vui khi có mặt ở đêm thi này. "Dù thí sinh của team em đã bị loại hết, nhưng ở 'đầu cầu bên kia' cười rất là tươi, được các bạn khán giả phía sau Thùy hô tên rất nhiều".

Vừa nói, Hoàng Thùy vừa đưa mắt về phía Dược sĩ Tiến và Hương Giang ngồi ở bàn giám khảo đối diện. Đáp lại, Dược sĩ Tiến cười tít cả mắt và biểu cảm khá tươi tắn, còn Hương Giang cũng cười nhẹ. Khoảnh khắc giao lưu giữa Hoàng Thùy và bộ đôi NSX Miss Universe Vietnam 2024 thành tâm điểm của cư dân mạng bởi lẽ trước đó, giữa bộ 3 này diễn ra drama "ghế nóng" gây xôn xao và mối quan hệ giữa Hoàng Thùy - Dược sĩ Tiến - Hương Giang luôn là đề tài bàn tán trên MXH.

Clip: Hoàng Thùy chia sẻ và gọi Dược sĩ Tiến - Hương Giang là "đầu cầu bên kia"

Về diễn biến ở chung kết, các thí sinh trong chương trình có tiết mục biểu diễn sôi động để mở màn. Sau đó, BTC thông báo kết quả 2 vé vote do khán giả bầu chọn, đó là Hồ Thái Tài (team luân phiên) và Alex Kim (thí sinh thuộc đội Supporter Hương Ly). Cả hai cùng Top 12 bước vào phần tranh tài ở đêm thi cuối cùng.

Theo đó, Top 14 The Next Gentleman 2024 trải qua các thử thách trực tiếp trên sân khấu. Sau những màn trình diễn, Top 5 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện bao gồm Chip Nguyễn (team luân phiên), Hóa Trần (team Mai Ngô), Xuân Thắng (team Hương Ly), Kang Chul (team Mai Ngô) và Hoàng Long (team Mâu Thủy). Top 5 Quý Ông bước vào phần thi ứng xử để chọn ra Quán quân. Và sau giây phút hồi hộp, người chiến thắng The Next Gentleman 2024 thuộc về Xuân Thắng, Á quân 1 là Chip Nguyễn và Á quân 2 là Kang Chul. Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Màn đăng quang của Xuân Thắng tại The Next Gentleman 2024

Chiến thắng của thí sinh team Hương Ly được đánh giá là xứng đáng

Xuân Thắng sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và nụ cười gây thiện cảm

Quán quân mùa 1 Phạm Kiên trao sash cho Tân Quán quân The Next Gentleman

Top 3 The Next Gentleman là những thí sinh thể hiện tốt ở đêm chung kết

Xuân Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 2001, từng là sinh viên theo học song bằng tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC. Trong quá trình theo học Đại học, anh phát hiện niềm đam mê thời trang và nghệ thuật. Nhờ ngoại hình điển trai, Xuân Thắng theo đuổi con đường người mẫu và nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Xuân Thắng sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái cuốn hút chuẩn mẫu. Anh còn là 1 trong những nam thần góp mặt trong Người Ấy Là Ai 2023. Ngoài đời, Xuân Thắng nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình, thậm chí còn đẹp hơn khi lên sóng. Tại The New Mentor 2023, Xuân Thắng xuất hiện với vai trò người mẫu hỗ trợ và "in tư" của anh chàng trở thành chủ đề hot sau khi phát sóng.

Ở The Next Gentleman, Xuân Thắng chọn về team của Hương Ly. Ngay từ những ngày đầu, "nam thần 2k1" đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau đó, Xuân Thắng giữ phong độ ổn định trong xuyên suốt cuộc thi. Với sự thể hiện ấn tượng cộng với màn trả lời ứng xử nhạy bén ở chung kết, Xuân Thắng đăng quang là chiến thắng xứng đáng. Điểm đặc biệt hơn cả ở chiến thắng này chính là việc Xuân Thắng được "cứu" vào Chung kết nhờ vé vote của khán giả. Từ thành viên bị loại trước đêm thi cuối trở thành Quán quân là hành trình mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh và may mắn làm được.

Xuân Thắng sinh năm 2001, nổi tiếng nhờ bức ảnh "nam thần Bách Khoa"

Sau này anh chàng lấn sân sang lĩnh vực thời trang và nhận được nhiều sự chú ý vì visual "hết nước chấm"

Ngay từ khi bắt đầu, hồ sơ đăng ký của Xuân Thắng đã hút lượt tương tác khủng

Visual sáng trưng của thí sinh team Hương Ly trong đêm chung kết

Body săn chắc của Quán quân The Next Gentleman 2024

The Next Gentleman mùa 2 lên sóng từ đầu tháng 8, trải qua 8 tập thực tế và khép lại bằng đêm chung kết vào ngày 2/11. Chương trình quy tụ của dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long. Dàn Supporter chính thức của chương trình năm nay là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.