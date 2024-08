Hoàng Thùy muốn "chọc gậy bánh xe" trong chương trình của Dược sĩ Tiến

Vào tối 2/8, tập 1 chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 đã chính thức lên sóng. Chương trình năm nay thay đổi format mới toanh khi có sự góp mặt của dàn Supporter gồm 6 gương mặt có tiếng trong làng mẫu. Ngoài ra, luật chơi còn trở nên hấp dẫn khi các Giám khảo cũng sẽ có quyền chọn hoặc cứu thí sinh và với thí sinh được Giám khảo chọn sẽ được sát nhập vào team Luân phiên.

Có thể thấy, ở The Next Gentleman 2024, các Supporter không chỉ "chiến" với nhau mà còn đối đầu với các Giám khảo. Ngay từ tập 1, những màn tranh giành thí sinh đã diễn ra vô cùng kịch tính, các Supporter và Giám khảo vì muốn có thí sinh mạnh phải quyết liệt cạnh tranh. Đáng chú ý, trong đội hình 6 Supporter như có 2 phe rõ rệt, một bên là những Quán quân của Vietnam's Next Top Model (Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly) và một bên là Quán quân - Á quân của The New Mentor (Lê Thu Trang, Như Vân, Mai Ngô). Chính sự quy tụ trùng hợp này mà người xem cũng để ý đến việc kèn cựa giữa các bên.

Dàn giám khảo sẽ có quyền chọn và cứu thí sinh về team Luân phiên

6 Supporter cho thấy rõ 2 phe đối nghịch

Đơn cử như vòng chọn đội, Hoàng Thùy đã quyết định đổi chiến thuật khi thu nạp thí sinh Bảo Ân. Hoàng Thùy chia sẻ ban đầu cô muốn chọn thí sinh thuần người mẫu và trẻ. Tuy nhiên khi đọc profile Bảo Ân từng làm diễn viên và có nhiều kỹ năng thì Hoàng Thùy "quay xe" và muốn trong team có người dày dặn kinh nghiệm. Sự thay đổi bất ngờ của Hoàng Thùy khiến Dược sĩ Tiến và dàn Supporter há hốc theo.

Dược sĩ chia sẻ với Bảo Ân: "Khi Thùy đã chọn em rồi thì nhiệm vụ của em là phải bảo vệ Thùy, em phải trở thành người quyết chiến hơn nữa. Với sự lựa chọn này thì anh xin lỗi Thùy, anh thất hứa với em vì anh sẽ không giành nữa". Việc chọn Bảo Ân vào đội cũng giúp Hoàng Thùy hoàn tất đội hình, qua đó team Next Top cũng xong nhiệm vụ chọn người.

Trên "ghế nóng", Hương Ly đưa ra lời khiêu chiến: "Team Next Top đã hoàn thành rồi, còn The New Mentor thì sao đây". Lúc này, Hoàng Thùy cũng phấn khích theo và kêu gọi hội chị em Next Top "chọc gậy bánh xe" những màn chọn thí sinh kế tiếp của dàn Supporter là Quán quân - Á quân của The New Mentor. Có thể thấy dù chỉ mới tập đầu tiên nhưng các Supporter đã "lên dây cót" tinh thần, sẵn sàng "chiến" nhất có thể.





Hoàng Thùy giúp team Next Top Model về đích trước trong việc hoàn thiện đội hình

Sau đó Hoàng Thùy cũng kêu gọi hội chị em Next Top "chọc gậy bánh xe" team The New Mentor trong phần chọn thí sinh kế tiếp

Mỗi tập phát sóng The Next Gentleman 2024 sẽ có 4 Supporter tham gia, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.

Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.

Chương trình quy tụ của dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long, DJ Matoom, Lukkade. Dàn Supporter chính thức của chương trình năm nay cũng lộ diện là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.