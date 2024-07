Thái độ của Hương Giang khi đụng mặt Hoàng Thùy hậu drama căng đét

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là bên trong phim trường ghi hình cho show The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 . Trong clip có sự xuất hiện của dàn supporter năm nay là Hương Ly, Mâu Thủy, Như Vân, Mai Ngô, Lê Thu Trang và đặc biệt là Hoàng Thùy. Màn lộ diện này của nàng hậu gây chú ý bởi đây là lần đầu chạm mặt giữa cô và Hương Giang sau drama gây chấn động cõi mạng.

Có thể thấy trong clip, Hương Giang và Hoàng Thùy ngồi cách nhau khá xa. Dù trước đó mạng xã hội dậy sóng vì những ồn ào xoay quanh chiếc ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 nhưng khi hội ngộ trong một chương trình khác, Hương Giang và Hoàng Thùy vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để tiếp tục công việc. Cũng trong đoạn clip, cả hai vui vẻ làm việc riêng và không có tương tác gì.

Trước khi drama nổ ra, The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 công bố dàn supporter của chương trình, đó là những gương mặt người mẫu nhiều kinh nghiệm như Hoàng Thùy, Hương Ly, Mâu Thủy, Như Vân, Mai Ngô và Lê Thu Trang. Chương trình do Hương Giang và Dược sĩ Tiến bắt tay làm nhà sản xuất.

Hương Giang - Hoàng Thùy hội ngộ, cùng ghi hình cho chương trình The Next Gentleman 2024

Hương Giang - Hoàng Thùy chung một khung hình

Những ngày qua, drama giữa Hoàng Thùy với bộ đôi Dược sĩ Tiến - Hương Giang gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng ẩn ý của Hoàng Thùy về việc mất ghế giám khảo tại một cuộc thi. Dù không nêu đích danh ai nhưng vài tiếng sau bài đăng của Hoàng Thùy, Dược sĩ Tiến bất ngờ có tâm thư dài gọi thẳng tên của Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Theo Dược sĩ Tiến, anh chính là người từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024 dù nàng hậu được đề xuất bởi chủ tịch của cuộc thi. Dược sĩ Tiến khẳng định với vai trò NSX cùng với thỏa thuận ban đầu, việc chủ tịch Miss Universe Vietnam mời Hoàng Thùy nhưng chưa thông qua nội bộ chung nên Dược sĩ Tiến có quyền từ chối.

Sau đó trong một buổi livestream, Hương Giang cũng trực tiếp phản pháo về drama. "Khi bạn muốn làm giám khảo của Miss Universe Vietnam , bạn phải là một người ít lên mạng ẩn ý người này, nói người kia. Bạn phải là một người luôn chuyên nghiệp trong công việc. Dù có vấn đề gì, bạn phải giải quyết nội bộ trước chứ không phải là một người làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp, không biết lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái này, lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái kia", Hương Giang nói.

Đáp lại, Hoàng Thùy tiếp tục chia sẻ những phần mới trong chuỗi drama và có bài đăng nhắc thẳng tên Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Khi chủ tịch cuộc thi khuyên Hoàng Thùy dừng lại và hẹn gặp riêng thì nàng hậu cho biết đây là chuyện cá nhân của cô với bộ đôi NSX Miss Universe Vietnam 2024.

Hoàng Thùy dấy drama căng thẳng với Dược sĩ Tiến và Hương Giang

Đỉnh điểm vụ việc là "part 4" trong chuỗi drama được Hoàng Thùy đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó cô chia sẻ ảnh chụp màn hình, trong đó có dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong ồn ào.

Cho đến ngày 19/7, phía đại diện của nữ siêu mẫu thông tin đã có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc. Trong thời gian tới, các bên liên quan đến sự việc này không tìm được tiếng nói chung thì phía Thanh Hằng sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình trước những thông tin tiêu cực.

Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với giới truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".