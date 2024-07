Hoàng Thùy lại "bóng gió" trên mạng xã hội

Chiều 28/7, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy gây chú ý khi đăng tải động thái mới. Theo đó, người đẹp quê Thanh Hóa viết status: "Thương các bé của chị. Nhưng không sao, cuộc nào thì cũng không bằng cuộc đời. Cố lên". Sau khi được chia sẻ, dòng trạng thái này khiến nhiều netizen bàn tán. Nhiều người cho rằng status trên đang "bóng gió" về phát ngôn về "đại cuộc" của Thanh Hằng trên các show truyền hình trước đây.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng bàn luận xôn xao nhưng Hoàng Thùy không có động thái nào giải thích. Không lâu sau đó, status trên cũng biến mất khỏi trang cá nhân của nàng hậu. Hành động này càng khiến MXH dậy sóng bàn tán. Có người cho rằng Hoàng Thùy chỉ đăng đàn bình thường. Nhưng một số netizen lại khẳng định Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang ẩn ý ai đó và cố "xào" lại lùm xùm cũ sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng. Cũng có thông tin cho rằng Hoàng Thùy không nhận được kết quả tốt lại đợt ghi hình cuối của The Next Gentleman sau hàng loạt drama với NSX Dược sĩ Tiến.

Dòng trạng thái được cho là "bóng gió" của Hoàng Thùy

Không lâu sau đó, bài đăng trên "biến mất" khỏi trang cá nhân của Hoàng Thùy. Động thái này khiến nhiều người bàn tán

Giữa tháng 7 vừa qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của mình. Theo đó, cô liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang trực tiếp lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài post của mình. Kế đến, người đẹp quê Thanh Hóa còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam , kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 . Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Hoàng Thùy gây sốc khi tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió đàn chị

Cho đến ngày 19/7, phía đại diện của nữ siêu mẫu thông tin đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc. Trong thời gian tới, các bên liên quan đến sự việc này không tìm được tiếng nói chung thì phía Thanh Hằng sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan trước những thông tin tiêu cực.

Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào, vẫn làm việc và livestream cập nhật đến khán giả. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".

Phía Thanh Hằng đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng