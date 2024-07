Hoàng Thuỳ và Dược sĩ Tiến lần đầu tái ngộ hậu drama?

Hồi giữa tháng 7/2024, showbiz Việt xôn xao bởi series "Chị chị em em - Hoàng Chè chuyện" do Hoàng Thuỳ đăng tải trên Facebook cá nhân. Sau khi cô có những bài đăng úp mở đầu tiên về chuyện bị chèn ép, Dược sĩ Tiến đã lên tiếng đáp trả, cho biết mình là một trong những người không đồng ý cho Hoàng Thuỳ ngồi kế giám khảo Miss Universe Vietnam. Đồng thời, anh khẳng định không chặn đường phát triển của Hoàng Thuỳ vì trước đó cô đã được công bố là supporter tại The Next Gentleman 2024 - một trong những chương trình có sự đầu tư của Dược sĩ Tiến. Trong cuối bài tâm thư gửi Hoàng Thuỳ, Dược sĩ Tiến còn nhấn mạnh trước đó không có hiềm khích nhưng sẽ từ chối làm việc với cô từ đây về sau.

Mới đây, theo nguồn tin của chúng tôi, Hoàng Thuỳ và Dược sĩ Tiến không có màn tái ngộ tại hậu trường The Next Gentleman 2024. Vì ồn ào của cả hai xảy ra sau The Next Gentleman 2024 nên Hoàng Thuỳ và Dược sĩ Tiến đã không còn gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Theo thông báo trước đó, trong chương trình này Hoàng Thuỳ ngồi ghế Supporter (Người sẽ đồng hành và hỗ trợ các quý ông tỏa sáng trong chương trình) còn Dược sĩ Tiến đảm nhận vai trò giám khảo.

Hoàng Thuỳ là 1 trong 6 Supporter của chương trình Dược sĩ Tiến làm giám khảo và nhà đầu tư (Ảnh cắt từ trailer The Next Gentleman 2024)

Nguồn cơn lùm xùm của bộ đôi thị phi này chính là việc Hoàng Thuỳ dùng ký hiệu ẩn ý về 2 nhân vật đã "chèn ép" sau lưng khiến cô mất vị trí giám khảo ở một cuộc thi. Ngay lập tức, Dược sĩ Tiến và Hương Giang là 2 cái tên đầu bảng được gọi tên vì cư dân mạng cho rằng cả hai có liên quan đến việc thay đổi vị trí giám khảo Miss Universe Vietnam. Nếu như Hoàng Thuỳ chỉ úp úp mở mở thì Dược sĩ Tiến chọn cách đối diện trực tiếp, gọi thẳng tên Hoàng Thuỳ và đưa ra những lý do từ chối cô ngồi vào ghế giám khảo cuộc thi.

Dược sĩ Tiến từng nhắn nhủ trực tiếp đến Hoàng Thuỳ: "Anh nghĩ anh đã ngán những câu chuyện nhiều phần như cách em đã luôn luôn làm vậy rồi. Và em không cần ẩn ý bất kì ai hay bất kì chương trình nào, vì các chương trình bên anh mà có mặt em thì đều là do Hương Giang đề xuất đưa vào, từ Miss International Queen Vietnam đến The Next Gentleman. Cách em viết và ví von về người khác như thế, thật sự làm anh suy nghĩ rất rất khác về em.

Đau nhưng thật, sự phản đối của anh trước đây không xuất phát từ bất kì hiềm khích cá nhân nào với Thuỳ. Nhưng kể từ bây giờ, sau những gì Thuỳ làm, anh nghĩ anh khó lòng có thể vô tư và thiện cảm với Thuỳ như anh đã từng. Việc chọn hay không chọn 1 người là điều hết sức bình thường, và BTC cũng không có thời gian quan tâm các phần của em. Dù rằng, từ trước tới nay anh chưa bao giờ có bất kì vấn đề nào với ai trong showbiz khi làm việc, nhưng kể từ giờ, cho phép anh được từ chối làm việc với em từ nay về sau, Thuỳ nhé".

Có lẽ The Next Gentleman là chương trình cuối cùng Dược sĩ Tiến làm việc chung với Hoàng Thuỳ

Trong chuỗi "bóc phốt" của Hoàng Thuỳ có chắc tên Thanh Hằng là "trùm cuối" khiến cô trở thành "giám khảo hụt", thông tin này gây chấn động showbiz. Vào trưa 19/7, Thanh Hằng chính thức có chia sẻ trên fanpage cá nhân. Theo đó, "chị đại" gửi lời xin lỗi vì công chúng bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Cùng thời gian này, phía đại diện Thanh Hằng cho biết đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc. Đồng thời, Thanh Hằng cũng đã yêu cầu Ban Tổ Chức cuộc thi cũng như Nhà sản xuất phối hợp để đính chính các thông tin thất thiệt để bảo toàn ý nghĩa tốt đẹp và tinh thần chung của Miss Universe Vietnam 2024.

Đại điện "chị đại" cho biết thời gian tới, các bên liên quan đến sự việc này không tìm được tiếng nói chung thì phía Thanh Hằng sẽ tiến hành các động thái pháp lý cụ thể để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan trước những thông tin tiêu cực.

Từ sau khi Thanh Hằng có hành động "căng đét" này, Hoàng Thuỳ không còn viết tiếp những bài đăng ẩn ý. Tuy nhiên, cô cũng chưa lên tiếng xin lỗi hay giải thích về những việc đã qua.