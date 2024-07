Khán giả chờ xem Hương Giang - Dược sĩ Tiến còn diễn đến đâu!

Những ngày vừa qua, làng thời trang Việt Nam lại một lần nữa đối diện với loạt thị phi trên trời rơi xuống, xuất phát từ vị trí ghế nóng của một chương trình Hoa hậu đình đám hàng đầu. Các nhân vật từ chủ tịch cho tới giám đốc sản xuất có những màn xung đột lợi ích được phô bày một cách "miễn phí" và chưa bao giờ sẵn sàng, nhanh chóng đến thế, dâng tận miệng của những tín đồ đam mê hóng drama đến thế.

Diễn biến vụ này nhìn chung cũng khá giống với những gì scandal sẽ phải diễn ra khi trong một drama bùng nổ, mở đầu bằng một bài đăng "trailer" úp mở, sau đó một trong hai bên sẽ phải lên tiếng đáp trả, phía còn lại cũng dựa vào đó mà phản pháo căng để phản biện. Thế nhưng điểm bất ổn đó là, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhịp nhàng và trong một hệ thống timeline trùng khớp tới từng milimét!

Chuyện gì đang xảy ra giữa Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Hoàng Thuỳ?

Ngày 7/7: Hoàng Thuỳ úp mở bị ai đó chơi xấu, còn tuyên chiến "Thích Thùy chiều".

20h11 ngày 11/7: Hoàng Thuỳ "Game on, babe!", tung series kể chuyện bị ai đó chèn ép.

20h40 ngày 11/7: Chỉ sau nửa tiếng bài tố của Hoàng Thùy lên sóng, Dược sĩ Tiến gọi thẳng tên Hoàng Thuỳ, làm rõ lý do từ chối cho cô ngồi ghế ban giám khảo Miss Universe Vietnam. Hương Giang cũng "tham chiến", lên tiếng thẳng thắn trên livestream.

Sáng 12/7: Dược sĩ Tiến tiếp tục lên tiếng vụ drama này ở Sơ khảo Miss Universe Vietnam, Hoàng Thuỳ lên phần 2 làm rõ chuyện bị "chơi xấu".

Chiều 12/7: Valentin Trần - chủ tịch của Miss Universe Vietnam lên tiếng đính chính rằng trình độ chuyên môn của Hoàng Thùy không liên quan việc cô buộc phải rời ghế giám khảo.

Nếu dừng ở đây, chắc hẳn drama này đã đỉnh lắm rồi, nhưng khoan, người hâm mộ khoan vội rời ghế, một tình tiết vừa xuất hiện làm xáo trộn hầu hết nhân sinh quan và góc nhìn dành cho những tranh cãi đến từ những cái tên hàng đầu.

Tối 12/7: The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 tung trailer, Hoàng Thuỳ xuất hiện với vị trí Supporter, Dược sĩ Tiến làm ban giám khảo.

Có vẻ như thôi thì một công đôi việc, đã lỡ làm Miss Universe không lẽ lại ngó lơ cả chiếc show anh em đang flop khó ngóc đầu dậy - The Next Gentleman. Nên phải chăng với vị trí là nhà sản xuất Dược sĩ Tiến đã phải dùng tới hạ sách này - tận dụng đời tư của chính mình và Hương Giang để làm con cờ truyền thông tất tay!



Dành cho những người có thể chưa kịp nắm bắt drama giữa đêm này, hãy cùng quay trở lại nguồn cơn của ồn ào, bắt nguồn từ chính là việc Hoàng Thuỳ dùng ký hiệu ẩn ý về 2 nhân vật đã "chèn ép", "chơi xấu" sau lưng khiến cô mất vị trí ban giám khảo ở một cuộc thi trên một bài đăng. Ngay lập tức, Dược sĩ Tiến và Hương Giang là 2 cái tên đầu bảng được gọi tên vì cư dân mạng cho rằng cả hai có liên quan đến việc thay đổi vị trí giám khảo Miss Universe.

Nếu như Hoàng Thuỳ chỉ úp úp mở mở thì Dược sĩ Tiến chọn cách đối diện trực tiếp, gọi thẳng tên Hoàng Thuỳ và đưa ra những lý do từ chối cô ngồi vào ghế giám khảo cuộc thi. Và chỉ sau nửa tiếng người đẹp lên tiếng. Dược sĩ Tiến - ban giám khảo, nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam thừa nhận chính anh là người không đồng ý cho Hoàng Thuỳ ngồi vào ghế ban giám khảo. Trong bài đăng của mình, Dược sĩ Tiến nhấn mạnh hoàn toàn không có chuyện chèn ép hay hiềm khích cá nhân với Hoàng Thùy bởi lẽ trên nhiều phương diện, anh không đụng chạm về lợi ích với nàng hậu.

Giữa lúc thị phi ào ào kéo tới, Hương Giang - giám khảo Miss Universe Vietnam, bộ đôi thân thiết với Dược sĩ Tiến cũng châm dầu vào lửa. Bởi lẽ, diễn biến khi đó là Hoàng Thuỳ đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Dược sĩ Tiến là "Cảm ơn anh Tiến đã nhắc tới em. Nhưng anh không có mặt trong series của em". Việc Hoàng Thuỳ cho rằng Dược sĩ Tiến không liên quan khiến Hương Giang là nhân vật bị lọt vào "tầm ngấm".

Trên sóng livestream tối 11/7, Hương Giang không kiêng dè ai mà nói: "Khi bạn muốn làm giám khảo của Miss Universe Vietnam, bạn phải là một người ít lên mạng ẩn ý người này, nói người kia. Bạn phải là một người luôn chuyên nghiệp trong công việc. Dù có vấn đề gì, bạn phải giải quyết nội bộ trước chứ không phải là một người làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp, không biết lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái này, lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái kia. Đây là tiêu chí thứ 2". Phát ngôn này của Hương Giang khiến ồn ào này nóng càng thêm nóng, vụ việc viral phủ kín mạng xã hội.

Hương Giang phản pháo Hoàng Thùy

Và dù đã bị gọi đích danh trong bài đăng của Dược sĩ Tiến nhưng Hoàng Thuỳ cũng không ngừng "series" phốt 2 nhân vật ẩn danh. Không một lần nhắc đến tên Dược Sĩ Tiến hay Hương Giang, nhưng mọi chi tiết đáp trả trong bài đăng của Hoàng Thuỳ được cho là phản pháo lại Dược Sĩ Tiến. Cụ thể, trong bài "phốt" trưa 12/7, Hoàng Thuỳ làm rõ 3 vấn đề "Không đủ năng lực, không đủ level?", "Giám khảo do đích thân chủ tịch lựa chọn thì có nhận được sự đồng thuận của các giám khảo khác hay không?", "Tại sao không giải quyết nội bộ trước mà đưa lên mạng xã hội?".

Thứ nhất nói về vấn đề không đủ level để chấm thi, Hoàng Thùy hé lộ chủ tịch của cuộc thi đã gửi lời mời và hai bên đã xác nhận, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thì "nữ hoàng đạo lý" không đồng ý. Người này đã nhắn tin riêng vào nhóm BGK không có Hoàng Thùy để bày tỏ sự không hài lòng và cuối cùng chủ tịch cuộc thi xuôi theo quyết định của "nữ hoàng đạo lý" hủy lời mời làm giám khảo với Hoàng Thùy.

Thứ hai, Hoàng Thùy cho biết BGK có 2 nhóm riêng. Và theo dữ liệu nàng hậu có, cô dự đoán giữa chủ tịch cuộc thi và phía "nữ hoàng đạo lý" có cam kết về việc mời người chấm thi. "Vậy là có thể có 1 cam kết/hợp đồng liên quan tới việc Mr.V có quyền được chọn 3/6 người mà không cần bên kia chấp thuận? Vì bên kia đã đủ 3 người rồi... Vậy tại sao 'nữ hoàng đạo lý' lại nói là 1 giám khảo ngồi vào cần sự đồng thuận của tất cả giám khảo khác? Đã là giám khảo thì phải độc lập, khách quan, minh bạch, chuyên môn thực tế về chương trình đó chứ không phải là mời về cho có Hội có Phường rồi muốn vẽ Hươu vẽ Vượn vào thì vẽ...", Hoàng Thùy viết.

Cuối cùng về câu chuyện giải quyết nội bộ, Hoàng Thùy đặt lại câu hỏi rằng ngay cả trong nội bộ chương trình đã bất nhất, liên tục hủy họp rồi hủy show với cô trong vòng vỏn vẹn vài tiếng thì đã đủ chuyên nghiệp chưa. Ngoài ra, Hoàng Thùy cho biết còn một nhân vật giấu mặt khác sẽ xuất hiện trong phần mới của drama này.

Sau bài đăng của Hoàng Thuỳ, Chủ tịch Miss Universe Vietnam - người được cho là "Mr V" trong câu chuyện cũng lên tiếng. Ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tiếc khi Miss Universe Vietnam 2024 đang xảy ra những ồn ào không đáng có. Với tư cách là Chủ tịch, tôi nghĩ rằng mình cần lên tiếng làm rõ mọi chuyện để cuộc thi diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Khi có một thành viên trong ban giám khảo rút khỏi Miss Universe Vietnam, tôi đã nghĩ ngay đến Hoàng Thùy. Cô ấy là một người đẹp tài năng và cũng là ứng viên tiềm năng có thể đảm đương vị trí giám khảo còn trống trong cuộc thi. Tuy nhiên, tôi đã không có thời gian nói về trường hợp của Hoàng Thùy với nhà sản xuất. Hơn nữa, việc tôi liên lạc với Hoàng Thùy cũng khá gấp gáp, chưa trao đổi kỹ càng với cô ấy. Với tình cảnh hiện tại của Hoàng Thùy, tôi vô cùng lấy làm tiếc. Tôi vẫn đánh giá cao năng lực, đẳng cấp của Hoàng Thùy và dành cho cô ấy 1 sự tôn trọng đặc biệt. Tôi nghĩ trong tương lai Hoàng Thùy vẫn cái tên tôi muốn được hợp tác".

Hoàng Thuỳ "khơi chiến" bằng loạt status úp mở, Dược sĩ Tiến "lật bài" lên tiếng ngay và luôn

Drama lộ 3 điểm bất thường, tất cả chỉ là... kịch bản?

Một là, mọi diễn biến trong vụ việc này diễn biến rất đúng theo timeline, có người tố, có người đáp trả vô cùng nhịp nhàng, thường bùng nổ vào đúng những khung giờ "vàng", thuận lợi để "thánh hóng" vào cuộc bàn tán, bình luận. Đồng thời, những nhân vật bị nghi liên quan, được gọi ẩn danh đều lần lượt chủ động ra mặt để giải thích từng chi tiết, bày bản và đúng quy trình! Giống như kiểu đến phân đoạn của ai thì người đó "lên sóng". Sau bài đăng của Hoàng Thùy, màn đáp trả dài như sông Sài Gòn được đăng tải chỉ khoảng nửa tiếng. Hương Giang "vô tình" lại có phiên livestream giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", tiện đến thế là cùng! Dược sĩ Tiến - Hương Giang thì nhấn đậm "quyền lực" vai trò nhà sản xuất và ban giám khảo, ông Valentine Trần cũng được biết nhiều hơn đến vị trí Chủ tịch Miss Universe Vietnam, Hoàng Thuỳ thì sắp góp mặt trong The Next Gentleman.

Hai là, Dược sĩ Tiến đã lên tiếng bằng một tâm thư tương đối đầy đủ vào tối 11/7, nhưng dường như vẫn chưa đủ gây sốc. Chọn đúng thời gian diễn ra buổi sơ khảo Miss Universe Vietnam vào sáng 12/7, anh lại tiếp tục trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ việc "chiến" với Hoàng Thuỳ. Khi đó, song song với dàn thí sinh máu chiến như Kỳ Duyên, Trà My, Vũ Thuý Quỳnh... thì giám khảo Dược sĩ Tiến cũng trở thành tâm điểm, Miss Universe Vietnam cũng tăng thêm sức nóng. Thực tế Hoàng Thùy không vô tình mà lựa chọn ngày casting quan trọng này để đăng những câu chuyện đấu tố 1 chiều như vậy!

Chi tiết đáng quan tâm tiếp theo là Hoàng Thuỳ đã được công bố là Supporter - người sẽ đồng hành và hỗ trợ các quý ông tỏa sáng trong chương trình The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 từ đầu tháng 5/2024, nhưng trong 2 tháng qua thông tin này chẳng được nhiều người quan tâm. Vậy mà chọn lúc nào không chọn, đúng lúc giám khảo và Supporter đang xảy ra ồn ào thì The Next Gentleman tung trailer, ảnh bìa đặt Hoàng Thuỳ và Dược Sĩ Tiến ở vị trí sát cạnh nhau. Thời điểm này dù cho muốn nghĩ lùm xùm "không có ý gì đâu" cũng chẳng được nữa rồi, drama này chắc chắn... có vấn đề!

Chỉ cần những diễn biến vô cùng kỳ lạ này, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn cho rằng vụ bóc phốt của Hoàng Thuỳ, màn đáp trả của Dược sĩ Tiến hay thái độ bức xúc trên livestream của Hương Giang hoá ra chỉ là những diễn biến trong một kịch bản nào đó đã được lên sẵn, chỉ đợi đến ngày công chiếu. Và có lẽ "đạo diễn" của chuỗi ồn ào "đúng người, đúng thời điểm" này không ai khác chính là Hương Giang và Dược sĩ Tiến - bộ đôi chiêu trò "nhạc nào cũng nhảy" của showbiz. Dựa theo những gì mà cả 2 từng làm trong showbiz Việt trước đó, thì cư dân mạng thật sự có cơ sở để đặt vấn đề.

Cư dân mạng nghi ngờ ồn ào Hoàng Thuỳ và Dược Sĩ Tiến là chiêu trò thu hút sự chú ý cho The Next Gentleman lẫn Miss Universe Vietnam

Chấp nhận "Game on" drama này, Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Hoàng Thùy - có ai thiệt thòi không?



Câu trả lời là chẳng ai thiệt cả!

Ngược lại, nhìn mà xem, mỗi người góp vai nhỏ trong "thuyết âm mưu này" đều có "cái lợi" riêng.

Dược sĩ Tiến và Hương Giang vốn nổi tiếng là bộ đôi đi liền với thị phi, lời ra tiếng vào trong showbiz Việt, nên nếu họ phối hợp kẻ tung người hứng để tạo thêm một vụ ồn ào mới, mục đích đẩy sức hút của 2 chương trình mình đầu tư thì... tại sao không? Chỉ trong 2 ngày đỉnh điểm diễn ra drama, cái tên Hương Giang - Dược sĩ Tiến - Hoàng Thuỳ được tìm kiếm với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm. Kéo theo đó, chương trình The Next Gentleman 2024 hay cuộc thi Miss Universe Vietnam cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Giả sử Hương Giang và Dược sĩ Tiến đã cất công dàn dựng ra màn drama này thì có lẽ đây chính là "happy ending" mà họ mong muốn - một cơn bão truyền thông chấn động "tam giới"!

Về phía Dược sĩ Tiến - nhân vật này đã nổi tiếng là người luôn dính liền với những từ khoá như "lố", "lộng quyền", "lộng ngôn", "ồn ào", "chiêu trò"... nếu có vướng thêm 1 drama với Hoàng Thuỳ thì cũng ảnh hưởng đó nhưng nhìn chung... "không đáng kể". Dược sĩ Tiến vẫn chễm chệ ngồi ở ghế giám khảo, nhà sản xuất các chương trình hot nhờ vào tiềm lực mạnh về kinh tế.

Anh chẳng sợ ồn ào, thậm chí khi "sóng yên biển lặng" quá thì cũng tự tạo ra chuyện. Trong bài đáp trả vụ không chọn Hoàng Thuỳ vào ghế ban giám khảo, anh cũng thể hiện là một "ông hoàng drama" khi nói ra những câu khá nặng lời, dễ tạo ra làn sóng tranh cãi. Ví dụ như đoạn Dược sĩ Tiến - một người hoạt động trong ngành dược, anh đăng quang cuộc thi nam vương không mấy nổi tiếng ở Mỹ, vào showbiz 6 năm nhưng tên tuổi gắn liền với những ồn ào lại nhận xét Hoàng Thuỳ - 13 năm kinh nghiệm, đạt thành tích từ quán quân người mẫu đến á hậu cuộc thi nhan sắc, đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe không đủ "trình" ngồi ban giám khảo. Nói về kinh nghiệm, kỹ năng để ngồi chấm các thí sinh, chưa biết Dược sĩ Tiến và Hoàng Thuỳ thì ai hơn ai. Hoạ chăng, cái anh hơn là... có tiền, có quyền!

Dược Sĩ Tiến từng nói: "Nhiều người bảo tôi thích chơi trội, làm màu thu hút sự chú ý. Nhưng tôi đâu có lố. Những gì tôi làm là chỉ muốn thể hiện cá tính và cái tôi của chính mình". Thế nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên định nghĩa lại ranh giới giữa việc thể hiện cá tính và chiêu trò.



Với tiềm lực kinh tế đang có, Dược Sĩ Tiến vẫn tiếp tục làm những gì anh muốn

"Ở đâu có Hương Giang và có Dược Sĩ Tiến là có drama!", một cư dân mạng bình luận

Còn Hoàng Thuỳ, sau hàng loạt vụ tố đồng nghiệp hống hách, chiếc túi "Xà leo", phốt nhà thiết kế lôi ra làm trò mèo của PR bẩn... thì tên tuổi của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thời gian qua, Hoàng Thuỳ ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, dần mờ nhạt trong mắt công chúng. Thế nhưng khi vụ đấu tố xảy ra, lượt tương tác trên trang cá nhân của Hoàng Thuỳ tăng rõ (dù theo hướng tiêu cực). Không chỉ thế, vì câu nói "không đủ năng lực chấm thi" của Dược Sĩ Tiến, nhiều người bắt đầu tìm lại những thành tích trong 13 năm làm nghề của Hoàng Thuỳ. Suy ra, Hoàng Thuỳ cũng có chút lợi, tiện "flex" năng lực sau thời gian dài không có gì nổi bật. Cô vốn dĩ không phải là một người nói "không" với lùm xùm trong sự nghiệp hay xích mích đồng nghiệp, thậm chí scandal nữ người mẫu trải qua còn từng ghê gớm hơn rất nhiều, thế nên việc giả sử một lần bất chấp nói "Có" để cùng Hương Giang - Dược sĩ Tiến phối hợp tạo nên màn kịch như vừa qua cũng là điều có thể xảy ra.

Người ta từng nói đáng sợ nhất không phải là antifan mà là fan chuyển sang antifan, nếu thật sự Dược sĩ Tiến - Hương Giang - Hoàng Thuỳ bắt tay dẫn dắt dư luận bằng những thông tin tiêu cực thì chắc sẽ đến một ngày chính họ bị quay lưng. Trong tương lai, sẽ có một lượng thí sinh đáng kể xuất hiện trong The Next Gentleman, Miss Universe Vietnam... đừng vì những drama của giám khảo, nhà sản xuất mà làm ảnh hưởng đến màn toả sáng của các thí sinh. Liệu người quăng quang có thể tận hưởng được một chiến thắng trọn vẹn không khi xung quang cuộc thi mà họ tham gia chỉ toàn là những thị phi, ồn ào?

Showbiz Việt năm 2024 rồi, khán giả đủ tỉnh táo và văn minh không dễ "mắc bẫy" bởi những chiêu trò cũ trích, rẻ tiền, kém sang và đầy toxic. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một dự đoán từ phía người hâm mộ, thực tế câu chuyện đến đâu có lẽ... hạ hồi phân giải!

Bộ 3 Hoàng Thuỳ - Dược Sĩ Tiến - Hương Giang nhận về ý kiến trái chiều sau ồn ào vừa qua

