Siêu mẫu từng dậy sóng drama với Hoàng Thùy hiện tại ra sao?

Hoàng Thùy - Lan Khuê - Minh Tú từng là những huấn luyện viên của chương trình The Face Vietnam mùa thứ 2. Thời điểm công bố, bộ ba này vừa được ủng hộ vừa bị nghi ngờ sẽ không tạo được sức hút bằng dàn HLV ở mùa 1.

Dù có điểm chê lẫn điểm khen nhưng không thể phủ nhận Hoàng Thùy - Lan Khuê - Minh Tú đã mang đến cho người xem mùa thi The Face Vietnam nhiều màu sắc. Kèm theo đó là những drama từ trong chương trình đến ngoài cuộc sống khiến nhiều người phải bàn tán.

Hiện tại đã 7 năm kể từ khi Hoàng Thùy - Lan Khuê - Minh Tú là đối thủ của nhau. Sau chương trình, cả ba duy trì mối quan hệ đồng nghiệp. Còn về cuộc sống và sự nghiệp của bộ ba mentor này lại có sự khác biệt.

Minh Tú - Lan Khuê - Hoàng Thùy từng là những đối thủ "kèn cựa" nhau từng chút một ở The Face Vietnam 2017

Lan Khuê - Nàng dâu hào môn, ngồi ghế HLV ngang hàng với Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà

Ở The Face Vietnam 2017, Lan Khuê chính là huấn luyện viên có thí sinh chiến thắng chung cuộc. Sau khi chương trình kết thúc, có những câu chuyện hậu trường được đồn thổi nhưng Lan Khuê không lên tiếng. Cô vẫn tiếp tục công việc và dần khẳng định được vị trí của mình. Cho đến năm 2018, Lan Khuê chính thức kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Kể từ đó, người đẹp sinh năm 1992 dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, trở thành nàng hậu hào môn đúng nghĩa.

Ông xã của Lan Khuê sở hữu gia thế "khủng". Hiện tại, vợ chồng Lan Khuê đang sinh sống trong dinh thự được dát vàng và có diện tích rất rộng. Nhìn từ phía ngoài, căn biệt thự này lộng lẫy như một tòa lâu đài và sử dụng tông màu trắng tạo nên sự cao cấp, sang trọng. Phía bên trong tổ ấm, Lan Khuê và ông xã cũng lựa chọn những nội thất xịn xò.

Lan Khuê trở thành nàng dâu hào môn, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ bên gia đình nhỏ

Sau khi sinh con, Lan Khuê bắt tay vào việc kinh doanh riêng. Hiện người đẹp là người sáng lập và điều hành chuỗi cafe và spa dành cho mẹ và bé, có 17 chi nhánh. Đến năm 2022, Lan Khuê gây bất ngờ khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Miss Charm, Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Miss Universe Vietnam... và từng có thời gian được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Miss Universe Vietnam.

Năm 2023, Lan Khuê lần đầu trở lại truyền hình thực tế cho người mẫu sau 6 năm. Cụ thể, Lan Khuê được mời làm super mentor tại The New Mentor, ngồi cùng ghế huấn luyện viên là Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Có thể thấy, qua từng thời điểm mà vị trí của Lan Khuê dần được "nâng cấp". Và trong suốt chương trình The New Mentor, Lan Khuê thể hiện phong thái đĩnh đạc cùng kinh nghiệm làm nghề chắc chắn, so kè trực tiếp với dàn "chị đại". Lan Khuê góp phần đưa thí sinh đội mình là Lê Thu Trang trở thành Quán quân chung cuộc.

Lan Khuê trở lại showbiz với vị thế ngày càng "nâng cấp"

Tại The New Mentor 2023, Lan Khuê ngồi ghế HLV ngang hàng với "chị đại" như Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà

Minh Tú - "Bảo chứng" cho show thực tế và cái kết đẹp bên chồng Tây

Ở The Face Vietnam 2017, Minh Tú được nhiều người thích nhưng số lượng người không có cái nhìn tích cực về cô cũng khá đông. Nguyên nhân đến từ cá tính mạnh và những phát ngôn không kiêng nể ai của nữ người mẫu. Tuy nhiên sau chương trình, không thể phủ nhận độ nhận diện của Minh Tú ngày càng tăng.

Nữ người mẫu trở nên đắt show hơn, là gương mặt đình đám giữ nhiều vị trí quan trọng ở các buổi diễn thời trang. Ngoài ra Minh Tú còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, ghi điểm với hình ảnh vui vẻ, lầy lội và dần "mềm mại" hơn trong tính cách. Ở lĩnh vực nhan sắc, Minh Tú tham gia nhiều chương trình với vị trí huấn luyện viên, giám khảo cuộc thi sắc đẹp,... Với tình cách thú vị và năng lực sẵn có, Minh Tú luôn là cái tên được nhiều fan nhan sắc mong ngóng ở các chương trình thực tế.

Đồng thời, cô cũng khá mát tay trong việc đào tạo catwalk cho các người đẹp đi thi quốc tế. Hoa hậu Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Phùng Trương Trân Đài... từng được Minh Tú huấn luyện đều đã đạt những thành tích cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Minh Tú là gương mặt đình đám hiện tại của làng mẫu Việt

Cô còn là HLV "mát tay" của các nàng hậu Vbiz

Về chuyện tình cảm, Minh Tú có cái kết đẹp bên bạn trai người Đức. Sau thời gian thăng trầm, Minh Tú và Chris chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cả hai được tổ chức vào tháng 4 vừa qua với sự hiện diện của gia đình cùng bạn bè thân thiết nhất.

Ông xã của Minh Tú tên là Christopher sinh năm 1981 tại Đức, hơn nữ siêu mẫu 10 tuổi, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.

Minh Tú có cái kết viên mãn sau nhiều năm hẹn hò với Chris

Hoàng Thùy - "Chân dài" đình đám luôn đi kèm với drama dậy sóng

Bước ra khỏi chương trình, Hoàng Thùy gây bất ngờ khi đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp quê Thanh Hóa chính là gương mặt tiềm năng, cạnh tranh trực tiếp chiếc vương miện ở cuộc thi năm đó. Cuối cùng, Hoàng Thùy đạt vị trí Á hậu 1, qua đó được tấm vé thi Miss Universe 2019 sau H'Hen Niê. Tại cuộc thi quốc tế, Hoàng Thùy xuất sắc lọt Top 20 chung cuộc.

Trở về với thành tích ấn tượng, Hoàng Thùy ngày càng khẳng định tên tuổi của mình. Cô đắt show, trình diễn ở nhiều vị trí quan trọng và tham gia ngồi ghế huẩn luyện viên ở các chương trình về nhan sắc. Tuy nhiên gắn liền với chặng đường làm nghề của Hoàng Thùy là chuỗi drama gây sốc.

Hoàng Thùy là Á hậu Việt đầu tiên lọt top ở Miss Universe

Ầm ĩ nhất phải kể đến vụ "chiếc túi Chanel" từng gây xôn xao mạng xã hội vào năm 2021. Nhưng cho đến năm 2023, Hoàng Thùy mới bất ngờ lên tiếng kể lại tường tận câu chuyện trong hậu trường show diễn thời trang đó dưới góc độ của mình. Á hậu cho biết, cô mang theo túi xách đựng chiếc ví của thương hiệu nổi tiếng, có giá trị cao. Khi thay đồ xong thì cô không thấy chiếc túi của mình đâu nữa, hỏi nhân viên hậu trường thì được biết một người mẫu khác đã cầm chiếc túi đi ra. Vì tiếng nhạc to nên Hoàng Thùy phải hét lên để tìm chiếc túi. Sau đó nhân viên hậu trường mang chiếc túi đưa lại cho cô và cho biết có một bạn người mẫu đã cầm nhầm.

Về lý do sau nhiều năm mới viết hẳn 10 phần kể lại vụ việc, Hoàng Thùy nói: "Tôi kể lại câu chuyện vì sức chịu đựng đã hết, sự công kích ảnh hưởng quá lớn trong nhiều năm. Mọi người biết tôi từ hơn 10 năm nay, tôi nói không với scandal, luôn né tránh những chuyện drama mà mình bị lôi vào. Nên không có chuyện tôi lôi lại để 'đánh bóng' tên tuổi vì từ trước đến giờ công việc của tôi không thay đổi nhiều".

Drama "túi Channel" từng khiến tên tuổi Hoàng Thùy bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cho đến mới đây, Hoàng Thùy tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của mình. Theo đó, cô liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang trực tiếp lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài post của mình. Kế đến, người đẹp quê Thanh Hóa còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này.

Ồn ào trở nên ầm ĩ khắp mạng xã hội khiến Thanh Hằng phải lên tiếng. Cụ thể nữ siêu mẫu xin lỗi khán giả vì bị ảnh hưởng bởi ồn ào trên. Sau đó phía đại diện Thanh Hằng thông tin đã gửi đơn lên cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.

Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào, vẫn làm việc và livestream cập nhật đến khán giả. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".