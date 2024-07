Ba lý do Hoàng Thùy không thể ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam là gì?

Hoàng Thùy và drama chiếc ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 gây xôn xao showbiz Việt thời gian gần đây. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu tung hê câu chuyện cô bị đẩy khỏi vị trí giám khảo cuộc thi sắc đẹp hàng đầu. Đồng thời, Hoàng Thùy cũng liên tục chỉ trích Dược sĩ Tiến, Hương Giang rồi đến Thanh Hằng. Đây là những người Hoàng Thùy cho rằng họ đã có hành động kém lành mạnh với cô trong giới.

Mâu thuẫn ghế nóng càng bị Hoàng Thùy dẫn dắt, càng trở nên mất kiểm soát và khiến danh tiếng của cô cũng bị ảnh hưởng. Từ người ở thế "nạn nhân", công chúng dần chán ngán, cảm thấy Hoàng Thùy đi quá giới hạn khi không chỉ bóc phốt ẩn danh mà còn leak nội dung tin nhắn riêng ra ngoài.

Hoàng Thùy gây sóng gió cho showbiz Việt

Đến lúc này, nhận định của Dược sĩ Tiến rằng "Hoàng Thùy không đủ trình độ" để ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 được không ít cư dân mạng đồng tình và mang ra mổ xẻ. Vậy, vì sao một người mẫu có hơn 10 năm làm nghề, từng giành ngôi Quán quân, á hậu, được siêu mẫu Tyra Banks lựa chọn và chinh chiến qua nhiều sân chơi trong nước lẫn quốc tế như Hoàng Thùy lại bị đánh giá không phù hợp làm người "cầm cân nảy mực" tại một cuộc thi nhan sắc?

Ứng xử sốc nổi, kém chuyên nghiệp

Nếu theo dõi drama "ghế nóng", có thể thấy quá trình bóc phốt của Hoàng Thùy được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản. Drama được nữ người mẫu khơi mào vào đúng thời điểm vòng sơ khảo của Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra. Đáng chú ý, Hoàng Thùy không nhắc tên nhân vật mà chỉ ẩn danh bóc phốt. Điều này khiến khán giả tò mò, không ngừng bàn tán về người bị Hoàng Thùy chỉ trích. Với việc bị cả cõi mạng réo tên thì nhân vật chính sẽ buộc phải ra mặt giải quyết lùm xùm. Ngoài ra, trước khi kết thúc bài bóc phốt trong series "Chị chị em em - Hoàng Chè truyện", cô còn hé lộ một phần nội dung trong part tiếp theo của series, kèm thời gian cụ thể để hướng sự chú ý của công chúng về mình.

Hoàng Thùy gây hấn với tập thể Miss Universe Vietnam sau khi không được chọn ngồi ghế giám khảo

Chẳng những vậy, á hậu này còn tung tin nhắn buổi làm việc nội bộ với các thành viên, nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024 lên mạng xã hội, dù cô chưa ký hợp đồng chính thức. Hành động này của Hoàng Thùy bị đánh giá không tôn trọng đối tác, thiếu chuyên nghiệp và gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng danh dự của nhiều cá nhân khác. Thậm chí, khi chủ tịch Miss Universe Vietnam lên tiếng xin lỗi và yêu cầu Hoàng Thùy dừng lại sự việc này, nữ người mẫu đáp trả với thái độ không mấy thiện chí và tiếp tục "tuyên chiến" khi tung ra part 4 chỉ đích danh Thanh Hằng tước đi cơ hội của cô.

Hành vi leak tin nhắn riêng tư đi quá giới hạn của Hoàng Thùy bị khán giả chỉ trích

Với một người nổi tiếng không ngại thị phi, luôn sẵn sàng tung chuyện nội bộ lên mạng và không phân định được việc nên và không nên làm như Hoàng Thùy liệu có thích hợp để ngồi ghế giám khảo không. Câu trả lời luôn luôn sẽ là không. Trong cuộc thi hoa hậu, ứng xử và xử lý khủng hoảng là kỹ năng quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến kết quả thắng thua của một thí sinh. Và giám khảo cũng được xem là bộ mặt của cuộc thi, thậm chí tấm gương để thí sinh học hỏi.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, công chúng đều nhận thấy Hoàng Thùy hấp tấp, vụng về và chưa thấu đáo trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa cô và phía Miss Universe Vietnam. Cách ứng xử của Hoàng Thùy không khiến đồng nghiệp trong giới tâm phục khẩu phục, thậm chí gây ra sự phản cảm và bức xúc. Cho nên, sẽ không hợp lý nếu để một người vướng ồn ào về lối ứng xử, thiếu hiểu biết như Hoàng Thùy ngồi ghế nóng. "Thái độ hơn trình độ", đây là câu nói bất kỳ ai cũng từng nghe qua và cũng hoàn toàn đúng với trường hợp của Hoàng Thùy.

Cảm tính, chưa biết mình biết người

Năm nay, Miss Universe Vietnam quy tụ nhiều gương mặt đình đám showbiz như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hà Kino, MLee, Vũ Thúy Quỳnh, Phí Phương Anh… Không rõ trong dàn người đẹp tên tuổi đến chinh chiến ở Miss Universe Vietnam 2024, có ai đã từng "va chạm" với Hoàng Thùy ở hậu trường hay không. Và liệu ngày họ gặp lại nhau ở cương vị giám khảo - thí sinh, Hoàng Thùy có đảm bảo bản thân giữ được cái đầu lạnh, công tâm trong việc đánh giá năng lực đồng nghiệp nếu đôi bên từng có ân oán.

Theo những gì đang xảy ra thời gian qua, ai cũng có thể thấy Hoàng Thùy có tính cách "ăn miếng trả miếng", không quan tâm đến người xung quanh có bị ảnh hưởng bởi lời nói, hành động của mình hay không.

Hoàng Thùy bị công chúng đánh giá hành xử cảm tính, chưa tinh tế

Còn nhớ vào năm 2020, Hoàng Thùy từng mượn câu nói của siêu mẫu Naomi Campbell để chê và phủ nhận năng lực của Á hậu Lona Kiều Loan khi cả hai cùng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam 2020 : "You will be not at my level" (tạm dịch: Em không cùng đẳng cấp với chị - PV).

Từng gây khó dễ cho Lona Kiều Loan vì 2 chữ đẳng cấp là thế, nhưng 4 năm sau, khi bị Thanh Hằng từ chối ngồi "chung mâm" với lý do tương tự Hoàng Thùy lại khó chịu và đăng đàn chỉ trích tập thể Miss Universe Vietnam 2024 . Có lẽ Hoàng Thùy đã quên mất rằng "núi này cao còn có núi cao hơn", tương tự "level cao thì luôn có level cao hơn".

Với một người bị công chúng đánh giá chưa biết mình biết người và luôn có phát ngôn lẫn hành động nặng cảm xúc cá nhân gây tranh cãi, Hoàng Thùy có thể khiến hậu trường của Miss Universe Vietnam 2024 "nổi sóng gió" và ảnh hưởng đến hình ảnh, tính công bằng của cuộc thi.

Hoàng Thùy chưa so được với Thanh Hằng, thực lực ngang hàng với nhiều thí sinh

Đầu tiên xét ở hàng giám khảo, Hoàng Thùy hoàn toàn thua kém Thanh Hằng về kinh nghiệm làm nghề, sức ảnh hưởng lẫn địa vị trong ngành giải trí. Hơn nữa, chiếc ghế giám khảo còn là nơi một người thể hiện bản lĩnh làm nghề và khẳng định vị thế. Với đẳng cấp của mình, Thanh Hằng hoàn toàn có quyền được lựa chọn người thích hợp hoặc bằng vai phải lứa để cùng chấm thi với cô, hoặc cụ thể hơn là hợp để cùng trò chuyện, tương tác thật tự nhiên, thoải mái trên ghế nóng.

Kỹ năng, thái độ và tầm ảnh hưởng trong giới của Hoàng Thùy đều lép vế trước Thanh Hằng

Như đã nói ở trên, Miss Universe Vietnam 2024 quy tụ nhiều thí sính có profile cực khủng. Chỉ điểm qua một vài cái tên như Kỳ Duyên, Hà Kino, MLee... kỹ năng, danh tiếng và mức độ cống hiến của họ trong showbiz gần như ngang hàng, thậm chí có người còn nhỉnh hơn Hoàng Thùy. Cho nên, việc Hoàng Thùy ngồi ghế giám khảo chấm thi là không cân xứng. Trong trường hợp Hoàng Thùy được chọn, ai sẽ nể phục và lắng nghe nhận xét của cô khi tuổi đời và trải nghiệm làm nghề của giám khảo và thí sinh xấp xỉ nhau.

Thử nghĩ Hoàng Thùy chấm thi Kỳ Duyên liệu có hợp lý. Kỳ Duyên vốn đã lên hàng giám khảo, huấn luyện viên như Hoàng Thùy từ nhiều năm qua. Hoa hậu Việt Nam có bề dày hoạt động đáng nể, tham gia rất nhiều chương trình trong đủ các vai trò, truyền lửa cho nhiều lớp thí sinh. Nếu gượng ép đặt Hoàng Thùy vào vị trí ghế nóng, Miss Universe Vietnam 2024 sẽ biến thành "trò cười" của khán giả. Khi đó, Hoàng Thùy cũng sẽ nhận loạt ý kiến trái chiều và ảnh hưởng đến tên tuổi vì cô cố khoác vào mình một chiếc áo quá rộng.

Việc Hoàng Thuỳ đã làm chỉ càng chứng minh cho những phát ngôn của Dược sĩ Tiến cũng như Hương Giang đưa ra hoàn toàn chuẩn xác. Nếu đến bây giờ nữ Quán quân Vietnam's Next Top Model năm nào vẫn chưa hiểu ra được vấn đề của bản thân nằm ở đâu thì có lẽ quãng đường đến với chiếc ghế mơ ước vẫn còn xa lắm!