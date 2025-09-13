Sự ra đi của Vu Mông Lung đến nay vẫn gây chấn động showbiz Trung Quốc. Theo thông tin từ studio đại diện của Vu Mông Lung, cố nghệ sĩ mất vào ngày 11/9/2025, do ngã lầu. Sau khi điều tra, cảnh sát không phát hiện yếu tố phạm tội hình sự trong vụ việc nam diễn viên rơi lầu tử vong. Tuy nhiên, kết luận này của cảnh sát điều tra bị nghi ngờ. Xoay quanh cái chết đột ngột của Vu Mông Lung bị phát hiện chứa đựng rất nhiều uẩn khúc đáng ngờ, không hợp lý.

Trong diễn biến mới nhất, tờ 163, Sohu và nhiều kênh truyền thông lớn của Trung Quốc đã có được ảnh chụp hiện trường vụ việc trước khi cảnh sát khám nghiệm và dọn dẹp. Theo đó, bên ngoài căn phòng được cho là nơi Vu Mông Lung rơi lầu, xung quanh khung cửa sổ xuất hiện nhiều vết xước vòng cung. Theo nhân viên kỹ thuật chung cư, mặt lưới chống côn trùng bên ngoài cửa sổ rất khó cạy mở nếu không có dụng cụ chuyên dụng. Mặt kính ở cửa sổ lầu dưới cũng có nhiều dấu tay kỳ lạ, nghi Vu Mông Lung trong lúc rơi xuống đã cố bấu víu nên in lên mặt kính.

Sự ra đi của Vu Mông Lung khiến dư luận toàn châu Á bàng hoàng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cái chết của nam diễn viên không đơn giản chỉ là ngã lầu tử vong

Những vết xước trên khung cửa sổ và những dấu tay kỳ lạ ở hiện trường Vu Mông Lung ngã lầu

Đáng chú ý, 1 nhân chứng ở hiện trường cho biết thời điểm thi thể Vu Mông Lung được phát hiện bạn bè của nam diễn viên có biểu hiện khá lạ, lấm lét đáng ngờ như đã biết trước anh qua đời. Lúc nghe 1 cụ bà hô hoán có thanh niên nằm bất tỉnh và miệng đầy máu trên mặt đất, mọi người đều kinh hãi tay không chạy đến xem tình hình, gọi bảo an chung cư.

Trong khi bạn bè của Vu Mông Lung được cho biết đã hớt hãi cầm theo quần áo chạy từ trên lầu xuống đắp lên mặt nam diễn viên, dù xung quanh ai nấy đều chưa biết danh tính cũng như sự sống chết của chàng thanh niên. Không chỉ vậy, dù cho biết nạn nhân nằm trên đất là bạn của mình, nhưng tuyệt nhiên không ai trong hội bạn của Vu Mông Lung gọi điện báo cảnh sát hay gọi cứu thương. Đội trưởng đội bảo an chung cư được ghi nhận là người đầu tiên báo án.

Nhân chứng cho biết bạn bè của Vu Mông Lung không báo cảnh sát, gọi cứu hộ và thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo để che mặt cho cố diễn viên

Cư dân mạng cho rằng Vu Mông Lung không có động cơ tự tử vì anh mắc chứng sợ độ cao, 21h30 phút tối 11/9 vẫn online mạng xã hội. Không chỉ vậy, anh còn là con trai duy nhất trong nhà và sắp tới có nhiều dự án phim ảnh và show truyền hình ra mắt. Với những tình tiết cho thấy có điều khuất tất trong cái chết của Vu Mông Lung, cư dân mạng yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn CCTV, kết quả nhận dạng dấu vân tay và những người có mặt bên nam diễn viên vào đêm xảy ra vụ việc, để làm rõ sự thật.

Vu Mông Lung được cho rằng không lý do để tự tử

Vu Mông Lung từng nam thần cổ trang nổi đình đám ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vài năm qua, danh tiếng của anh tụt dốc không phanh, có thời điểm chẳng có phim đóng và khổ sở đến mức phải cho giải thể văn phòng làm việc cá nhân vào tháng 7 vừa qua. 1 số nguồn tin cho biết anh đã bị "phong tỏa" sự nghiệp suốt 3 năm trời vì dám từ chối thực hiện "quy tắc ngầm", phục vụ ông lớn và phú bà trong giới. Mãi đến năm 2023, Vu Mông Lung mới nhận được vai diễn mới trong dự án Nhất Tán Thiên Vũ. Ngày trở lại phim trường, anh rụt rè, mất đi hoàn toàn sự tự tin từng có vì mắc trầm cảm.

Liên quan đến vụ việc Vu Mông Lung rơi lầu tử vong còn đang lan truyền 1 thông tin đáng sợ rằng mỹ nam này không phải nhảy lầu tự vẫn mà là bị ép chết. Theo nhiều blogger, 1 ông lớn trong giới đã cố gắng dùng luật ngầm để buộc Vu Mông Lung phục vụ tình dục cho hắn trong nhiều năm qua, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Cay cú nên hắn ta đã mua chuộc 5-6 người giúp mình chuốc thuốc, chuộc rượu để cưỡng hiếp Vu Mông Lung. Sau khi tỉnh dậy vào rạng sáng 11/9, Vu Mông Lung phản kháng và đòi báo cảnh sát nên họ đã tàn nhẫn tay đẩy nam diễn viên xuống lầu. Bằng tiền bạc, mối quan hệ và quyền lực của mình, "ông lớn" đã phong tỏa tin tức Vu Mông Lung qua đời trong nhiều giờ, tránh được cả việc bị thẩm vấn điều tra.

1 thông tin khác lại cho biết vì quá uất ức với việc bị hãm hại và làm nhục, Vu Mông Lung đã nhảy lầu tự sát. Hiện, có 2 nghệ sĩ bị nghi vấn dính líu đến vụ rơi lầu tử vong của Vu Mông Lung là biên kịch Cực Quang Quang và đạo diễn Trình Thanh Tùng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cảnh báo tất cả thông tin nói trên đều chưa qua kiểm chứng và kêu gọi netizen không lan truyền hay suy đoán lung tung gây ảnh hưởng đến người quá cố.

Hiện, có thông tin cho biết cái chết của mỹ nam cổ trang liên quan đến "quy tắc ngầm" trong showbiz

Nguồn: Sina, 163, Sohu