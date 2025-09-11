Tối 11/9, studio đại diện của Vu Mông Lung chính thức xác nhận nam diễn viên này đã qua đời vì ngã lầu. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã loại trừ khả năng có tình nghi hình sự liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung. "Với nỗi đau vô hạn, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến mọi người: Nam diễn viên mà chúng ta hết mực yêu mến Vu Mông Lung đã qua đời vì ngã lầu vào ngày 11/9/2025. Nguyện người đã khuất yên nghỉ, gia đình tang quyến xin mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn này".

Studio chính thức xác nhận thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tin buồn, song cư dân mạng Trung Quốc vẫn không giấu được sự bàng hoàng và xót xa trước sự ra đi của Vu Mông Lung ở tuổi 37. Trên MXH, khán giả không khỏi đau xót khi nhìn lại khoảnh khắc cuối đời của mỹ nhân Thái Tử Phi Thăng Chức Ký.

Bài đăng cuối cùng nam diễn viên cập nhật trên MXH là vào ngày 29/8. Vu Mông Lung đã đi thăm thú cảnh đẹp. Trong đó, anh có chia sẻ bức hình bản thân xuất hiện với dáng người gầy gò hơn trước rất nhiều, nhìn về nơi xa. Trước khi đột ngột qua đời, tờ Sohu cho biết Vu Mông Lung cũng đã đi quay 1 show truyền hình giải trí rất vui vẻ và nhiệt tình. Thế nhưng, chẳng ai ngờ đây lại là công việc và cũng là lần cuối cùng anh lộ diện trong ngành giải trí Trung Quốc.

Cư dân mạng không khỏi tiếc thương, xót xa trước những khoảnh khắc lộ diện hiếm hoi lúc cuối đời của Vu Mông Lung

Trưa 11/9, thông tin Vu Mông Lung qua đời lan truyền khắp MXH. Blogger giải trí Giang Tiểu Yến cho biết tin sốc này được chính bạn thân của Vu Mông Lung cung cấp. Theo đó, vào đêm 10/9, mỹ nam cổ trang hàng đầu này đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của 1 người bạn trong nhóm. Đến 2h sáng 11/9, mọi người trở về phòng ngủ, trong đó Vu Mông Lung khóa trái cửa. Đến 6h sáng, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Sau đó, 1 người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của Vu Mông Lung ở trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ đã bị cạy mở. Nguồn tin nói với Giang Tiểu Yến rằng cơ quan chức năng hiện đã loại trừ vụ tử vong của Vu Mông Lung là 1 vụ án hình sự. Trước khi qua đời, nam diễn viên gặp bế tắc sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể phòng làm việc cá nhân từ cuối tháng 7.

Trước khi mất, sự nghiệp nghệ thuật của Vu Mông Lung không thuận lợi

Nguồn: Sina, Sohu