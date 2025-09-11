Lâm Thái Đề sinh năm 1990, từng là người mẫu, diễn viên, ca sĩ hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "mỹ nữ có vòng 1 đẹp nhất" xứ Đài. Năm 2020, Lâm Thái Đề thông báo dừng hoạt động nghệ thuật để tìm hướng đi mới vì cơ hội việc làm trong showbiz ngày càng cạnh tranh, ít show. Năm 2023, Lâm Thái Đề lấy hết tiền tiết kiệm, cùng 3 người bạn cho ra mắt thương hiệu đồ chơi người lớn, với số vốn 3 triệu TWD (2,6 tỷ đồng). Đây là quyết định táo bạo của nữ diễn viên vì trước nay chưa có mỹ nhân nào ở Cbiz dám đi bán sản phẩm này vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh.

Đúng như dự đoán, ngày ra mắt thương hiệu, việc 1 ngôi sao danh tiếng như Lâm Thái Đề đi bán các sản phẩm 18+ gây đàm tiếu dữ dội trên MXH. Lâm Thái Đề chia sẻ ban đầu cô rất ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến việc bản thân và bạn bè đã dốc tiền mở công ty nên quyết định bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha để kinh doanh mặt hàng bị đánh giá nhạy cảm này, thậm chí còn trực tiếp rao bán. Theo Lâm Thái Đề sau 2 năm kinh doanh, công ty của cô ngày càng ăn nên làm ra. Người đẹp này và 3 bạn thân đã hoàn vốn ngay trong năm đầu kinh doanh. Khi đó, họ đạt lợi nhuận 10 triệu TWD (hơn 8,6 tỷ đồng).

Khi sự nghiệp bế tắc và rơi vào cảnh hết thời, Lâm Thái Đề đã mặc đàm tiếu kinh doanh sản phẩm đồ chơi người lớn. Sau 2 năm, cô đã kiếm được tiền tỷ nhờ nghề tay trái này

Hiện, Lâm Thái Đề giữ chức CEO của công ty. Cô cho biết vừa đổ thêm 1 triệu TWD (gần 900 triệu đồng) để mở rộng quy mô kinh doanh. Nữ diễn viên này bỏ ngỏ khả năng quay lại ngành giải trí trong tương lai gần vì "nghề tay trái" buôn bán sản phẩm đồ chơi người lớn đang mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định. Bản thân Lâm Thái Đề cũng đang theo học các lớp đầu tư - kinh doanh để về quản lý và phát triển thương hiệu của mình.

Ngoài công ty đồ chơi người lớn, Lâm Thái Đề và bạn trai còn mở cửa hàng bán cơm gà. Tuy nhiên, quán ăn này đã dẹp tiệm vì ế ẩm.

Lâm Thái Đề chưa có ý định trở lại showbiz vì công việc kinh doanh đang mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định

Nguồn: Sina, China Times