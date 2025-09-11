Sakaguchi Kentaro là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất của làng giải trí Nhật Bản, được yêu mến với ngoại hình điển trai, diễn xuất tinh tế và phong cách "mặt muối" lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Từ biệt danh "trai đẹp mặt muối" đến danh xưng "quốc bảo Nhật Bản" hành trình sự nghiệp của anh là một câu chuyện đầy cảm hứng, nhưng cũng không thiếu drama khi anh vướng vào scandal ngoại tình gây chấn động vào năm 2025.

Từ chàng người mẫu điển trai...

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991 trong 1 gia đình trung lưu ở Tokyo, Nhật Bản. Anh hoàn toàn không có nền tảng nghệ thuật. Trước khi bước vào showbiz, Sakaguchi Kentaro là 1 sinh viên bình thường của Đại học Hosei, chuyên ngành Văn học Nhật Bản.

Bước ngoặt đối với cuộc đời anh chàng mở ra từ năm 2010, khi anh tham gia cuộc thi người mẫu của tạp chí Men’s Non-no. Với chiều cao 183 cm, gương mặt góc cạnh và phong cách lạnh lùng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn runway và tạp chí thời trang. Sakaguchi Kentaro làm người mẫu cho tạp chí này đến 7 năm liền.

Nam thần sinh năm 1991 khởi nghiệp bằng nghề người mẫu

... đến danh xưng "quốc bảo Nhật Bản"

Năm 2014, Sakaguchi Kentaro debut diễn xuất với vai phụ trong phim điện ảnh Shanti Days: 365 Days, Happy Breath, nhưng không gây được nhiều chú ý. Sakaguchi Kentaro chỉ thực sự nổi tiếng khi tham gia Heroine Shikkaku (2015), đóng vai nam phụ Rita – một chàng trai cool ngầu, ít nói nhưng đầy sức hút. Gương "mặt muối" (shio-men, thuật ngữ Nhật chỉ vẻ ngoài lạnh lùng, ít biểu cảm) của anh trở thành thương hiệu, khiến khán giả nữ phát cuồng. Năm 2016, anh đảm nhận vai chính đầu tiên trong 64: Rokuyon (phim truyền hình NHK), thể hiện khả năng diễn xuất sâu sắc qua vai một phóng viên trẻ tuổi.

Các tác phẩm đáng chú ý khác của ngôi sao sinh năm 1991 này còn có A Silent Voice, Tokyo Tarareba Musume, Signal ... Từ năm 2019, Sakaguchi Kentaro liên tục được giao vai chính trong các dự án lớn, khẳng định vị thế "quốc bảo" nhờ sự kết hợp giữa ngoại hình, diễn xuất và độ phủ sóng. Danh tiếng của anh được sánh ngang với các tên tuổi lớn như Yamazaki Kento hay Satoh Takeru.

Anh cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo lớn và được mời làm đại sứ cho các sự kiện văn hóa quốc tế. Tên tuổi Sakaguchi Kentaro vượt ra ngoài lãnh thổ Nhật Bản, chạm đến người hâm mộ ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Anh giành được nhiều giải thưởng danh giá như Best New Actor tại Osaka Cinema Festival (2016), Newcomer of the Year tại Elan d'or Awards và Japan Academy Film Prize (2017), cùng Asia Celebrity Award tại Asia Artist Awards (2023).

Sakaguchi Kentaro thăng tiến nhanh chóng, trở thành "quốc bảo Nhật Bản"

Tưởng "thánh liêm", hóa ra bị "bóc phốt" hú hồn!

Là nam thần của hàng vạn cô gái, Sakaguchi Kentaro cực kỳ kín tiếng về đời tư. Ngoài chuyện tình với nữ diễn viên Takahata Mitsuki trong giai đoạn 2016–2018, anh không công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai. Sự nghiệp của Kentaro thăng hoa nhờ ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất tiến bộ và đời tư “trong sạch” – cho đến khi những bê bối bùng nổ.

Vào tối ngày 9/9, showbiz Nhật Bản rung chuyển khi tờ Shukan Bunshun - tờ báo được mệnh danh là "Dispatch Nhật Bản" - cho biết họ sẽ "bóc phốt" tình ái của nam diễn viên Sakaguchi Kentaro vào ngày 10/9. Theo Shukan Bunshun, tài tử này đang "bắt cá 2 tay". Anh hiện hẹn hò và chung sống với 1 nhà tạo mẫu tóc lớn hơn 3 tuổi, nhưng vẫn lén ngoại tình với 1 nữ diễn viên nổi tiếng khác.

Hình ảnh hẹn hò của Sakaguchi Kentaro được truyền thông Nhật nhá hàng trước giờ bóc phốt

Đúng hẹn, Shukan Bunshun công bố người ngoại tình với Sakaguchi Kentaro chính là "ngọc nữ" Nagano Mei. Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei từng đóng chung phim Kamen Byoto (2019), và đều là đại sứ của thương hiệu Prada. Được biết, nam thần sinh năm 1991 đã tán tỉnh đàn em trong 1 bữa tiệc của Prada. Họ bắt đầu mối quan hệ "dan dan díu díu mập mờ" bất chấp Sakaguchi Kentaro đang chung sống với bạn gái.

Thông tin này khiến khán giả Nhật Bản cũng như toàn châu Á sốc nặng. Với việc "bắt cá 2 tay", Sakaguchi Kentaro đã tự hủy hoại hình tượng "quốc bảo" của mình. Về Nagano Mei, khán giả không còn ngạc nhiên nữa thì mới vào tháng 5 vừa qua, cô đã bị bóc trần bê bối ngoại tình với tài tử đã có vợ Kei Tanaka, đồng thời hẹn hò diễn viên Hàn Quốc Kim Moo Joon.

Hóa ra người ngoại tình với nam thần này là "ngọc nữ" Nagano Mei

Trong vòng xoáy ồn ào đời tư, tài tử "mặt muối" giữ im lặng để trốn tránh dư luận. Nhưng dư luận Nhật Bản, vốn nổi tiếng khắt khe với đời tư nghệ sĩ, đã phản ứng dữ dội. Trên mạng xã hội, netizen không tiếc lời mỉa mai: "Tưởng anh liêm khiết, hóa ra cũng giả tạo", "Thật thất vọng", "Tôi cảm thấy bị phản bội, cứ tưởng anh ta là người tốt đẹp" ... Nhiều người cũng "than trời" hộ thương hiệu Prada, khi "lời nguyền Prada" tiếp tục ứng nghiệm. Tệ hơn việc đại sứ Prada dính phốt chỉ có thể là cả 2 đại sứ ngoại tình với nhau rồi bị bóc trần sự thật.

"Lời nguyền Prada" ứng nghiệm cho cả 2 đại sứ cùng lúc!

Từ một “trai đẹp mặt muối” được ca ngợi là “quốc bảo Nhật Bản”, Sakaguchi Kentaro đang phải đối mặt với vết nứt trong hình tượng vì loạt bê bối đời tư. Sự nghiệp đang thăng tiến của anh hiện đối mặt với sóng gió dữ dội, nơi nghi vấn ngoại tình đã phần nào làm lung lay vị thế “biểu tượng liêm” mà anh từng sở hữu. Công chúng đang chờ đợi Kentaro sẽ lựa chọn cách nào để vượt qua khủng hoảng hình ảnh: tiếp tục im lặng, hay lên tiếng để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.