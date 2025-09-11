13 năm sau: hé lộ sự thật bất ngờ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Hoa hậu Thu Vân và doanh nhân Đình Sơn!

Cuộc hôn nhân của người đẹp Thu Vân với anh trai hoa hậu Kim Hồng ngắn đến phát hoàng, vỏn vẹn 2 tuần

Mười ba năm trước, cuộc hôn nhân chớp nhoáng của người đẹp Nguyễn Cao Thu Vân (sinh năm 1986, từng đoạt giải hoa hậu Áo dài Las Vegas 2007, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Mỹ và Người đẹp Ảnh cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007) và doanh nhân Đoàn Đình Sơn - anh trai Hoa hậu, Tiến sĩ Đoàn Kim Hồng - từng là tâm điểm chú ý của dư luận.

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM, nhưng chỉ sau hai tuần, Thu Vân bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do "anh Sơn gia trưởng, lối sống không phù hợp".

Chia sẻ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình, Thu Vân cho biết "Ngày ấy tôi còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn. Tôi bỏ đi, không muốn đối diện với ai. Tôi đã dùng những từ ngữ không chính xác, khiến anh Sơn bị hiểu lầm. Giờ nhìn lại, đó là lỗi lớn nhất của tôi".

Cô kể, sau lễ cưới, mình đã một mình ra Đà Nẵng, đi dọc miền Trung để tìm lại sự tự do. Trong khi đó, gia đình chồng, bạn bè và cả Hoa hậu Kim Hồng lo lắng đi tìm. "Tôi tưởng không ai quan tâm, nhưng thực ra quyết định ấy đã làm nhiều người khổ sở" - cô thừa nhận.

Với doanh nhân Đoàn Đình Sơn, sự việc ấy để lại một vết thương. "Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ sau 2 tuần, mọi thứ sụp đổ. Người ta nói tôi là người đàn ông bị vợ bỏ nhanh nhất. Đó là nỗi đau tôi khó diễn tả thành lời" - ông nói.

Ngoài nỗi đau riêng, ông Sơn còn phải đối diện với những lời dị nghị, đồn đoán từ dư luận. Ông chia sẻ: "Khi đọc những thông tin không đúng, tôi bị tổn thương, thậm chí rơi vào trầm cảm. Đám cưới tổ chức trang trọng, nhưng sau đó chỉ còn lại khoảng trống. Tôi không phải không muốn lên tiếng, nhưng không biết phải giải thích thế nào cho trọn vẹn. Nếu nói ra, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi chỉ muốn một ngày nào đó có thể đối diện trực tiếp, để sự thật được sáng tỏ".

Suốt nhiều năm, ông chọn im lặng chịu đựng. Những lời nói như "hôn nhân nhanh nhất thế giới" hay "đại gia bị vợ bỏ sau 2 tuần" vẫn hằn sâu trong tâm trí ông. "Tôi chờ đợi cơ hội được đối diện trực tiếp, bởi hôn nhân không thể nói chỉ từ một phía. Nhưng suốt 13 năm, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng" - ông Sơn cho hay.

Ông Sơn thổ lộ: "Tất cả là duyên và nợ. Có duyên thì gặp nhau, không có nợ thì phải chia tay. Nợ của tôi không có nên mới chia tay, đó là nghiệp của tôi. Tôi chỉ mong mọi người bình an, hạnh phúc. Nếu đã lấy nhau thì hãy hạnh phúc, còn nếu chia tay thì hãy văn minh, đừng để lại tổn thương".

Hoa hậu Kim Hồng kể "Mẹ tôi sốc đến mức ngã bệnh. Gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng tôi nghĩ duyên vợ chồng dài ngắn là chuyện khó nói, nên chúng tôi tôn trọng anh trai và cô Vân và để hai người tự giải quyết".

Lời xin lỗi sau 13 năm: điều gì đã thay đổi?

Ở tuổi 39, khi sự nghiệp ổn định tại Mỹ, Thu Vân quyết định đối diện với quá khứ. Cô đã đến thắp hương trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Đoàn để nói lời xin lỗi.

"Tôi hiểu rõ, lỗi không thuộc về anh Sơn hay chị Kim Hồng. Anh từng rất thương tôi, chỉ là tôi chưa đủ trưởng thành để giữ hạnh phúc. Ngày ấy tôi trẻ con, thấy người ta yêu, cưng chiều mình nên muốn cưới. Tuy nhiên, sau khi kết hôn tôi lại thích sống độc thân nên mới bỏ đi. Anh Sơn rất tôn trọng tôi chứ không phải là người gia trưởng. Khi tôi bỏ đi, anh ấy vẫn đến thăm ba tôi ở bệnh viện" - Thu Vân chia sẻ.

Người đẹp 39 tuổi cũng cho biết thêm, anh trai Kim Hồng là doanh nhân thành đạt nên được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ, trong đó có cô. Gia đình Thu Vân rất quý ông Sơn nên đã tác thành cho hai người.

"Khi đó bà ngoại tôi sắp mất, nếu không cưới thì 3 năm sau mới cưới được. Vì thế chúng tôi đã làm đám cưới vội vã" - cô nói.

Sau này, vô tình gặp lại ông Đoàn Đình Sơn tại Mỹ, Thu Vân bất ngờ vì ông vẫn còn độc thân, giống cô và không trách móc gì cô. Cô muốn gửi lời xin lỗi đến ông Sơn và gia đình, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện được.

Hiện nay, cả Thu Vân lẫn ông Sơn đều độc thân

Khi được hỏi có nghĩ đến việc quay lại hay không, Thu Vân chỉ khẽ cười và cho rằng tất cả đều tùy duyên. Với cô, hiện tại cả hai chỉ có thể là bạn bè. Ông Sơn, người từng chịu cú sốc năm xưa, đã dựng lên một "bức tường" trong lòng. "Tôi muốn xin lỗi vì những phát ngôn sai lầm năm xưa đã làm ảnh hưởng đến uy tín của anh Sơn và chị Kim Hồng. Đó là lỗi lớn nhất của tôi" - cô nói.

Ông Sơn cho hay nếu có tìm hiểu lại thì cũng phải chậm rãi, từng bước, không thể vội vàng. Dù vậy, ông vẫn cảm ơn Thu Vân vì đã dũng cảm nói ra sự thật, để cả hai có thể nhẹ lòng.

Thu Vân cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ sắp bước vào hôn nhân: đừng bao giờ xem hôn nhân như một phép thử. Hãy thật sự chín chắn, bởi sự nóng vội có thể để lại vết thương cho không chỉ hai người mà còn cả hai gia đình. "Đó là cái giá tôi phải trả, và tôi không muốn ai đi lại con đường này" - cô kết lại.

Nhiều người mong cả hai quay lại

Hiện tại, Thu Vân đang kinh doanh bất động sản và sống tại Mỹ. Hoa hậu Kim Hồng - người đã chứng kiến cả cuộc hôn nhân ngắn ngủi lẫn cuộc gặp gỡ sau 13 năm chia sẻ đầy bao dung. Chị cho rằng mọi sự đều do duyên định, không thể chỉ nhìn từ một phía. Gia đình chị, suốt nhiều năm qua, vẫn chờ đợi một ngày có thể gặp lại Thu Vân để nói chuyện rõ ràng, để khép lại mọi hiểu lầm.