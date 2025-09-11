Vài ngày gần đây, ồn ào giữa Jack và Thiên An bất ngờ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không còn giữ im lặng, Thiên An tung tin nhắn được cho là trao đổi với Jack về việc làm giấy khai sinh cho con gái để đáp trả lý do nhóc tỳ phải mang họ mẹ. Không chỉ thế, Thiên An còn khẳng định cô đã lập vi bằng, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho đến rạng sáng 11/9, bà C.L - mẹ của Jack cũng có bài đăng dài, làm rõ những ý trong status của Thiên An.

Trong lần lên tiếng này, mẹ của Jack đáp trả 6 điều gây xôn xao, trong đó có nguyên nhân Jack không ra mặt làm giấy khai sinh cho con, chuyện gây áp lực để xét nghiệm ADN, không cho giao tiếp và gặp gỡ với nhóc tỳ... Mẹ của Jack còn ẩn ý cho rằng phía "ai kia" đang dẫn dắt dư luận vì mục đích riêng. Mẹ Jack cho rằng Thiên An viết lan man, mâu thuẫn, khiến sự thật dễ dàng bị nhìn ra. Bà cũng nhấn mạnh việc liên hệ với Thiên An là vô cùng khó khăn, đến mức cơ quan chức năng "tìm còn trầy trật". Vì thế, theo bà, đưa vụ việc ra tòa là cách duy nhất và đúng trình tự pháp lý. Đồng thời, bà khẳng định gia đình có đủ sự thật và nhân chứng để chứng minh, sẵn sàng theo đuổi vụ việc đến cùng.

Bà nhấn mạnh: "Về việc vu khống, bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Hãy suy nghĩ lại xem, trong 5 năm qua, bạn đã vu khống người khác hay chưa? Tôi thì không có gì, chỉ có đủ sự thật để chứng minh tất cả. Hơn nữa, bạn cũng biết rõ thời gian bạn ở nhà tôi, không chỉ có một mà còn nhiều người khác chứng kiến tất cả hành vi của bạn. Tất cả họ vẫn đang dõi theo bạn từng ngày. Còn nói về việc dắt mũi dư luận, bạn nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1".

Hiện tại, đây chỉ là những chia sẻ chưa có bằng chứng xác thực. Cả Thiên An, phía Jack đều chỉ đăng đàn bóng gió, không trực tiếp nhắc tên đối phương.

Mẹ của Jack cũng có động thái căng thẳng sau loạt bài lên tiếng của Thiên An

Toàn bộ chia sẻ mới nhất của mẹ Jack:

Gia đình tôi không giống bạn, không đăng thông tin thiếu căn cứ hay story có giá trị hiển thị chỉ 24h. Sự im lặng của chúng tôi là để giữ gìn. Nhưng. Story 1: Lời hồi đáp về những cáo buộc "Từ chối làm giấy khai sinh?" Không có danh phận, không có giấy đăng ký kết hôn, không cho phép tiếp cận con, và cũng không cung cấp bất kỳ chứng cứ xác minh huyết thống nào. Vậy lấy tư cách pháp lý gì để cơ quan chức năng chấp nhận cho đứng tên trên giấy khai sinh hợp pháp? "Sợ 94 triệu dân biết?" Bạn có nhầm lẫn không? Ngay từ những ngày đầu, bạn đã được chăm sóc tử tế cho đến khi đứa bé chào đời. Một bài viết công khai để xác nhận mối quan hệ và nhận con thì còn gì là "sợ 94 triệu dân biết" nữa. "Gây áp lực xét nghiệm ADN?" Thật sự, tinh thần bạn có ổn không? Không ai gây áp lực với bạn cả. Đó là quy trình pháp lý bắt buộc mà cả hai bên cần thực hiện vì quyền lợi của đứa bé. Một người mẹ luôn miệng nói yêu thương con, hãy làm đúng trách nhiệm của mình, đừng để con phải mang tiếng "có quá nhiều ba". Đó chẳng phải là điều đáng tự hào. "Chắc cướp con tôi luôn?" Nói thật, đến thời điểm này, nếu bé thật sự là cháu của tôi, tôi cũng mong muốn được giành quyền nuôi dưỡng, vì bé quá bất hạnh khi có một người mẹ như bạn. Sự biến dạng trong tư duy và nền tảng giáo dục gia đình của bạn thật sự đáng báo động. "Đời tôi coi như bỏ?" Đây là câu nói duy nhất tôi thấy đúng trong suốt 5 năm qua. Hy vọng sau này có người khác "cứu vớt" bạn, chứ gia đình tôi đã quá sợ hãi rồi. "Đừng hòng đụng tới con tôi?" Câu này cũng đúng. Suốt 5 năm qua, bạn có cho chúng tôi gặp con bé được đâu mà đòi "đụng". Về nội dung ở story thứ 2: Tôi thấy rất tội nghiệp bạn. Tại sao phải viết những điều lan man, lộn xộn để mọi người nhìn ra hết sự thật một cách dễ dàng như vậy? Nếu nói về "ép đường cùng", không ai hơn được bạn. 5 năm qua là quá đủ cho sự chịu đựng. Nội dung mà người ta đăng không giống như bạn nói đâu. Bạn đăng những thứ sờ sờ trên mạng xã hội, cả cộng đồng mạng đều biết, thì làm sao có thể cắt ghép được? Muốn nhận con, chúng tôi phải liên hệ với người đang nuôi dưỡng bé? Bạn ở đâu mà cơ quan chức năng tìm còn trầy trật, thì tôi tìm bạn bằng cách nào? Lúc thì bạn lên mạng nói "bỏ con", lúc lại bảo "không có ba, không có bà nội", vậy chúng tôi lấy tư cách gì để liên lạc với bạn? Rồi lỡ khi tìm đến gặp được con bé, chúng tôi lại bị mẹ bạn hăm "con *** xuống đây tao nhấn đầu nó xuống mương" thì sao? Ra tòa là cách duy nhất và đúng trình tự pháp lý. Về việc vu khống, bạn là người hiểu rõ hơn ai hết. Hãy suy nghĩ lại xem, trong 5 năm qua, bạn đã vu khống người khác hay chưa? Tôi thì không có gì, chỉ có đủ sự thật để chứng minh tất cả. Hơn nữa, bạn cũng biết rõ thời gian bạn ở nhà tôi, không chỉ có một mà còn nhiều người khác chứng kiến tất cả hành vi của bạn. Tất cả họ vẫn đang dõi theo bạn từng ngày. Còn nói về việc dắt mũi dư luận, bạn nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Việc giải quyết bằng pháp luật là điều tôi rất mong muốn và luôn sẵn sàng. Hy vọng bạn sẽ gửi đơn đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết mọi việc nhanh chóng. Mong bạn nói lời hãy giữ lấy lời, đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.

Mới đây nhất, Thiên An lên tiếng: "Từ chối làm khai sinh vì sợ '94 triệu dân biết'. Rồi giờ gây áp lực để xét ADN? Chưa có tên trong khai sinh đã vậy? Có tên rồi chắc cướp con tui luôn. Đời tui coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng tới con tui".

Sau đó, cô tiếp tục tung tin nhắn được cho là từ Jack và chia sẻ thêm: "Muốn nhận con thì phải liên hệ với người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chứ không phải kiện ra toà hay lên họp báo vu khống mẹ nó 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận? Thà không có thì hơn. Đừng dắt mũi dư luận nữa, đây không sợ đâu. Bằng chứng - vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai".

Thiên An tung tin nhắn, giọng điệu bức xúc khi nhắc về những ồn ào đời tư

Ngày 28/8 vừa qua, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) – bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Đáng chú ý, Thiên An cũng cho biết cô xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.