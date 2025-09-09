Chiều 9/9, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao khi liên tục bắt gặp loạt status mới từ phía Jack. Từ thành viên trong ekip cho đến mẹ của nam ca sĩ đều đồng loạt đăng những dòng trạng thái ẩn ý. Đáng chú ý, khi vụ việc Jack kiện Thiên An đã được thụ lý thì những động thái này càng khiến công chúng thắc mắc. Liên hệ với đại diện PR của Jack, phía nam ca sĩ hiện không có phản hồi về những bàn tán hiện tại.

Phía Jack không có phản hồi về những bàn tán trên mạng xã hội

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý về Thiên An. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh khung cảnh yên bình bên hồ sen cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Ngày 9-9-2025". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Thiên An hiện vẫn tắt tính năng bình luận công khai, tuy nhiên vẫn có không ít lượt phẫn nộ hướng về bài viết của cô.

Động thái của Thiên An nhận nhiều chú ý giữa lúc phía Jack có loạt động thái

Tháng 8/2021, scandal tình ái giữa Jack và diễn viên Thiên An bùng nổ, khiến dư luận không khỏi chấn động. Thiên An công khai xác nhận đã sinh con gái đầu lòng cho nam ca sĩ, khiến làn sóng chỉ trích Jack lan rộng. Kể từ đó cho đến tháng 7/2022, Jack gần như "đóng băng" mọi hoạt động nghệ thuật.

Ngày 16/7, ca sĩ Jack (J97) gây xôn xao mạng xã hội khi tổ chức họp báo căng thẳng, tiết lộ nhiều vấn đề liên quan tới Thiên An. Sự kiện này đã thu hút tới hơn 100.000 lượt xem trực tiếp trên mạng xã hội, gây ra xôn xao trong dư luận.

Ngày 14/8, TAND khu vực 2 TPHCM cho biết đã phát thông báo về việc thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3, nguyên đơn ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết: Xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của ông Tuấn, bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ..

Jack kiện Thiên An về việc "Tranh chấp về xác định cha cho con"

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) đã nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TPHCM), bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGD về "Tranh chấp về xác định cha cho con" với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack, nguyên đơn).

Theo bản tự khai, bà An trình bày bà là bị đơn trong vụ án tranh chấp về xác định cha cho con với nguyên đơn là ông Tuấn. Vụ án hiện do TAND Khu vực 2 - TPHCM đang thụ lý giải quyết.

Bà An không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Bởi theo bà, ông Tuấn là người khởi kiện nên ông Tuấn phải là người có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh.

Ông Tuấn khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận cháu Đ. là con của ông Tuấn, thì ông Tuấn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ để chứng minh cháu Đ. là con của ông Tuấn.

Bà An cũng xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án vì không phải là người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Bà An cũng không muốn hòa giải, thương lượng với ông Tuấn và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.

"Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi" - bản tự khai của bà An nêu.