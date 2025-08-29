Pháp lý việc diễn viên Thiên An không đến tòa trong vụ ca sĩ Jack đòi quyền nuôi con

Vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) đang được TAND Khu vực 2 (TP HCM) thụ lý.

Nam ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn.

Mới đây, TAND Khu vực 2 nhận đơn của bà Thiên An xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình về việc tranh chấp xác định cha cho con với ông Tuấn.

Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng (các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử...). Bà Thiên An đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người được ủy quyền.

Bà Thiên An cho rằng phía Jack khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận trẻ là con của mình thì phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh. Bà cũng đề nghị tòa không tiến hành hòa giải, xem xét các tài liệu, chứng cứ hợp pháp mà nguyên đơn cung cấp, để ra phán quyết và sẽ tôn trọng.

Diễn viên Thiên An có thể vắng mặt?

Liên quan vụ việc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay cần khẳng định vụ án liên quan quyền nhân thân gắn liền với cá nhân, không thể chuyển giao hay ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Theo đó, bà Thiên An bắt buộc phải trực tiếp tham gia tố tụng, không thể vắng mặt trong toàn bộ quá trình cũng như không thể yêu cầu Tòa án chỉ làm việc với luật sư hoặc người được ủy quyền thay mình. Điều này phù hợp với khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015, các quyền như kết hôn, ly hôn, xác định cha mẹ con… đều là quyền nhân thân không thể ủy quyền.

Pháp luật chỉ thừa nhận một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, khi người thân có thể tham gia thay, như quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: "Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ". Trường hợp của bà Thiên An không thuộc ngoại lệ này.

Về nghĩa vụ chứng minh, bà Thiên An lập luận rằng vì ca sĩ Jack là người khởi kiện nên phải có trách nhiệm cung cấp chứng cứ. Thực tế, đúng như Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp." Do đó, ông Tuấn với tư cách nguyên đơn thì phải có trách nhiệm chứng minh là con mình.

Các chứng cứ trong loại tranh chấp này có thể bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng sinh, các tài liệu nhân thân liên quan, vi bằng, hoặc kết quả xét nghiệm ADN.

Tuy nhiên, trong trường hợp nguyên đơn (ca sĩ Jack) không thể tự mình thu thập chứng cứ (ví dụ không có sự hợp tác từ bị đơn để lấy mẫu ADN của cháu bé), thì nguyên đơn có quyền làm đơn đề nghị Tòa án trưng cầu giám định ADN. Căn cứ khoản 2 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Khoản này có nội dung: "Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định".