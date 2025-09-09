Sau khi lên ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim Venice 2025, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi đã phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội xứ Trung. Những câu chuyện xoay quanh cô cũng được công chúng hết sức quan tâm. Trong đó, nhiều người phát hiện ra rằng, Ảnh hậu quốc tế từng bị đàn em Ngu Thư Hân tỏ vẻ coi thường ra mặt.

Trong năm nay, khá nhiều sự kiện trong làng giải trí Hoa ngữ đã thêm một phần giao lưu thú vị giữa các nghệ sĩ. Đó là việc để họ chuẩn bị một món quà nhỏ, sau đó ban tổ chức sẽ trao món đồ này cho một ngôi sao bất kỳ nào đó "bóc túi mù". Theo quy tắc, các ngôi sao Cbiz sẽ mở phần quà mình nhận được ngay tại hiện trường và khoe trước ống kính truyền thông.

Tại một sự kiện, “thánh lố” Ngu Thư Hân đã bốc trúng “sít rịt”, nhận được ngay món quà từ đàn chị Tân Chỉ Lôi. Tuy nhiên, cô nhất quyết không chịu tuân theo quy tắc dù MC đã nhắc nhở nhiều lần. Kể cả khi về nhà, Ngu Thư Hân cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến món quà kia cả. Thế nên, cho tới tận bây giờ, công chúng vẫn chưa rõ Tân Chỉ Lôi đã tặng quà gì cho đồng nghiệp.

Ngó lơ đàn chị Tân Chỉ Lôi (khi đó còn kém nổi tiếng), Ngu Thư Hân mải mê tìm cách bắt chuyện làm quen với Tống Giai – Thị hậu Bạch Ngọc Lan mới của làng giải trí Hoa ngữ trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân có thái độ chưa đúng mực, có ý muốn “đội trên đạp dưới”, đối xử khác biệt với những người có địa vị khác nhau.

Mối duyên phận giữa bộ ba Ngu Thư Hân – Tân Chỉ Lôi – Tống Giai vẫn chưa dừng lại tại đó. Đến tháng 8, các sao nữ này lại một lần nữa tụ hội tại sự kiện và còn tình cờ xuất hiện trong một khung hình. Ngu Thư Hân đã chủ động đi tới bàn của Tống Giai, Tân Chỉ Lôi, Trương Vũ Kỳ và Nghê Ni để bắt chuyện. Tuy nhiên, đối thủ của Triệu Lộ Tư đã làm lơ nàng “Gia quý phi” của Như Ý Truyện, chỉ chào hỏi 3 người còn lại khiến netizen chẳng thể nào bênh nổi. Trang 163 cho rằng, một lần thì có thể là vô ý nhưng nhiều lần thì dường như Ngu Thư Hân đã coi thường đàn chị một cách trắng trợn rồi!

Giờ đây, Tân Chỉ Lôi bất ngờ lột xác, lắc mình thành Ảnh hậu quốc tế, đứng đầu trong thế hệ sao nữ sau 1985, địa vị hoàn toàn khác so với xưa. Netizen cho rằng Ngu Thư Hân chắc hẳn đang vô cùng hối hận vì đã trót ghẻ lạnh với đàn chị để giờ đánh mất cơ hội làm quen, marketing tình chị em.

Hơn nữa, trong thời gian gần đây, Ngu Thư Hân đang phải lao đao vì lùm xùm. Không chỉ bị tố nhân cách kém, bắt nạt đồng nghiệp đến mức đối phương tan tành sự nghiệp, "sống dở chết dở", nữ diễn viên Thương Lan Quyết còn có nguy cơ “bay màu” vì gia đình bị cáo buộc làm giàu nhờ việc trục lợi và tham ô từ tài sản nhà nước.

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang là “cá sấu chúa” vạn người ghét trong mắt cư dân mạng và phải nhận vô số gạch đá từ dư luận. Việc cô mãi chưa chịu lên tiếng về lùm xùm cũng khiến dân tình tin chắc có nhiều điều mờ ám còn ẩn khuất, nhất là khi những người bóc phốt Ngu Thư Hân chưa hề có dấu hiệu ngừng nghỉ.

