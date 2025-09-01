Không cứu nổi Ngu Thư Hân: Nghi cố ý gây scandal cho đồng nghiệp, giờ cả showbiz thi nhau hủy job chạy nạn

Những ngày qua Ngu Thư Hân là tâm điểm tranh cãi trong showbiz Trung Quốc. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử với đồng nghiệp, nghi vấn gia đình làm ăn bất chính và chiếm đoạt tài sản nhà nước của nữ diễn viên Thương Lan Quyết, có hơn 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo. Khán giả yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra Ngu Thư Hân và gia đình cô, đồng thời cấm nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 31/8, Ngu Thư Hân tiếp tục bị "bóc phốt" đẹp người nhưng bẩn tính trên MXH. Chúc Tự Đan được cho là đã bị Ngu Thư Hân chơi xấu ở sự kiện.

Theo đó, tại sự kiện Tencent Video All Star Night 2024, Ngu Thư Hân bị soi đã có hành động giẫm giày vào đuôi váy, thậm chí móc tay kéo dải ruy băng trên lễ phục của Chúc Tự Đan ngay giữa thảm đỏ. Theo cư dân mạng, việc giẫm lên đuôi váy có thể giải thích là sơ ý, nhưng việc Ngu Thư Hân kéo dải băng trên váy của Chúc Tự Đan không thể nói là sơ suất mà vốn là hành động có chủ đích. Tại sự kiện hôm đó, Chúc Tự Đan mặc váy quây cúp ngực, rất dễ gặp phải tình huống hớ hênh. Do đó, nhiều netizen nghi vấn Ngu Thư Hân dã tâm khiến đồng nghiệp dính scandal "lộ hàng". Với việc bị phơi bày ngày càng nhiều nhiều hành động xấu tính với các nghệ sĩ ở showbiz, danh tiếng Ngu Thư Hân đang lao dốc không phanh.

Ngu Thư Hân - Chúc Tự Đan trên thảm đỏ Tencent Video All Star Night 2024

Mỹ nhân Thương Lan Quyết hết giẫm giày cao gót vào đuôi váy, đến dùng tay móc vào dải ruy băng trên lễ phục của đồng nghiệp, bất chấp hành động này có thể gây sự cố cho Chúc Tự Đan

Theo tờ 163, Ngu Thư Hân đã bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có rủi ro cao ở Cbiz. Các đối tác lớn đã liên tiếp có động thái hủy hợp đồng đại diện với nữ diễn viên sinh năm 1995. Vào ngày 29/8, thương hiệu mỹ phẩm Chando đã hủy bỏ sự kiện livestream của Ngu Thư Hân, đổi hình ảnh quảng cáo về thành Triệu Lộ Tư. Thương hiệu sữa chua YouSuanRu đã xóa/ẩn các nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Người đại diện cho biết đang tiến hành đánh giá nội bộ về giá trị tích cực của người đại diện. Thương hiệu điện thoại Honor 300 và Joocyee cho biết họ đã kết thúc hợp đồng với Ngu Thư Hân và xóa tất cả nội dung quảng cáo của cô trên MXH.

Trước đó, cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Ngu Thư Hân trong phần giới thiệu của show Thanh Xuân Có Bạn 2 đã "bay màu" không rõ nguyên nhân. Việc các thương hiệu, nền tảng đồng loạt quay lưng và xóa bỏ hình ảnh Ngu Thư Hân là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của cô, cho thấy nữ diễn viên sắp dính án phạt nặng trong giới.

Các blogger xứ tỷ dân cũng đã cho biết sau ngày 3/9, Tổng Cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc sẽ công bố thông tin 1 tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 bị "phong sát". Danh tính sao nữ này đã được gửi đến đài truyền hình, nhà sản xuất trong giới để các bên có sự chuẩn bị. Điều này khiến nhiều người cho rằng các bên đang bắt đầu loại bỏ Ngu Thư Hân, tiến hành hủy job với cô trước khi lệnh phong sát được đưa ra.

Các thương hiệu đang thi nhau hủy hợp tác với Ngu Thư Hân

Những tranh cãi xung quanh Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư ám chỉ "kẻ thù số 1" này thường xuyên giở chiêu trò hạ bệ cô. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng tố cáo Ngu Thư Hân bắt nạt, bạo lực cô đến mắc bệnh tâm lý. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình mỹ nhân này bị tố tham nhũng, trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác.

Ngu Thư Hân bị tố bắt nạt, chơi xấu nhiều đồng nghiệp trong showbiz Trung Quốc

Theo dõi showbiz Trung Quốc, ai cũng biết Ngu Thư Hân có xuất thân tài phiệt. Ông nội cô từng là chủ tịch công đoàn ngành sắt thép Tân Dư, còn cha mẹ là doanh nhân và đang điều hành một công ty hoạt động cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, đây là điều bị coi là vi phạm luật công chức Trung Quốc, vốn nghiêm cấm người thân của cán bộ nhà nước tham gia các lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác.

Theo nhà báo tài chính Lão Phan Tài Thương, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp của cha Ngu Thư Hân thành lập năm 2008, với số vốn đăng ký 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Sau đó, công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp bỗng sáp nhập với 1 doanh nghiệp thép nhà nước lớn của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) là tập đoàn Tân Cương, có vốn đăng ký là 3,4 tỷ NDT (gần 12.000 tỷ đồng). Sau đó, dòng tiền qua lại giữa công ty Hoa Thượng và Tân Cương trong giai đoạn 2009-2013 vô cùng bất thường, không rõ ràng, nghi vấn cha Ngu Thư Hân đã chiếm đoạt khoản 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, công ty của gia đình nữ diễn viên còn được cho là đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ tiền thuế khi Hoa Thượng chỉ phải đóng tỷ thuế thuế siêu thấp 0,34%, trong khi trung bình ngành là 19.1%.

Gia đình Ngu Thư Hân bị tố làm giàu bất chính, tham ô tài sản nhà nước

Đáng nói, các giao dịch liên doanh này diễn ra ngay khi ông nội Ngu Thư Hân vẫn còn giữ vai trò quyền lực trong hệ thống công đoàn ngành thép. Điều này dấy lên nghi vấn ông nội nữ diễn viên đã tạo điều kiện để doanh nghiệp của gia đình trúng thầu và hưởng ưu đãi siêu thấp về thuế. Đây được xem là hành vi tham nhũng, lạm dụng chức quyền.

Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi. Có tài liệu pháp lý cho biết, ông Ngu Phi Kiệt từng cho người khác vay 37,8 triệu NDT (132 tỷ đồng) với lãi suất thỏa thuận 42%/năm (lãi kép thực tế 51.11%), vượt xa mức trần pháp định 24%. Số tiền đánh lãi của cha Ngu Thư Hân tương đương với tổng thu nhập bình quân của công nhân lao động phổ thông trong 1.100 năm.

Sau khi sự việc bùng nổ, phía Ngu Thư Hân làm rõ những tranh cãi mà bỏ tiền để xóa các bài viết tiêu cực. Đồng thời, sau khi bị công chúng chất vấn, studio của Ngu Thư Hân khóa phần bình luận trên tất cả MXH. Điều này khiến dân tình càng thêm nghi vấn những tố cáo đang hướng đến gia đình Ngu Thư Hân là sự thật.