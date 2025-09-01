Sao nữ bị dụ dỗ "hủy dung" xấu đến ma chê quỷ hờn, bị trầm cảm nặng vì bạn trai biến mất trước ngày cưới

Với nhiều khán giả yêu thích phim Hong Kong (Trung Quốc), Uyển Quỳnh Đan không phải là cái tên xa lạ. Bà được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài", danh tiếng gắn liền với những tác phẩm kinh điển của "vua hài" Châu Tinh Trì. Mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng đằng sau ống kính, cuộc đời của Uyển Quỳnh Đan lại truân chuyên, đau thương,

Bị Châu Tinh Trì "hủy hoại" nhan sắc

Năm 1984, Uyển Quỳnh Đan bước chân vào showbiz với tham vọng trở thành minh tinh màn bạc. Tuy nhiên, do không sở hữu ngoại hình lung linh dáng ngọc, yêu kiều như những mỹ nhân cùng thời nên nữ diễn viên viên chỉ được đài truyền hình giao các vai phụ ít đất diễn. Vì thế, đóng hơn 20 phim, tên tuổi của Uyển Quỳnh Đan vẫn mờ nhạt trong ngành giải trí.

Năm 1991, Uyển Quỳnh Đan được đạo diễn Trần Gia Thượng chọn vào vai Miss Lương, đóng cùng Châu Tinh Trì trong phim Trường Học Uy Long. Kể từ đây, cuộc đời của Uyển Quỳnh Đan sang trang mới. Nữ diễn viên bị Châu Tinh Trì "dụ dỗ" đi đóng phim chung và trở thành cộng sự cứng trên màn ảnh của nhau. Uyển Quỳnh Đan tham gia rất nhiều phim của Châu Tinh Trì như Thẩm Tử Quan, Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Quan Xẩm Lốc Cốc, Đại Nội Mật Thám 008, Thực Thần, Thiên Vương Chi Vương 2000…

Uyển Quỳnh Đan nổi tiếng với loạt vai "xấu lạ", diện mạo kỳ quái đến ma chê quỷ hờn trong phim Châu Tinh Trì



Thời trẻ, Uyển Quỳnh Đan không có vẻ đẹp sắc nước hương trời, nhưng vẫn được xem là ưa nhìn, dễ mến. Thế nhưng, cứ lên hình phim Châu Tinh Trì, Uyển Quỳnh Đan lại xuất hiện với diện mạo xấu ma chê quỷ hờn, kỳ dị, điên khùng. Hình ảnh của nữ diễn viên trên phim đôi lúc bị "làm lố", lắm chuyện để lấy tiếng cười của khán giả. Uyển Quỳnh Đan chia sẻ bản thân đã rất ngại khi cứ phải lộ diện với gương mặt xấu xí, tính cách "không bình thường" trong các tác phẩm.

Tuy nhiên chính Châu Tinh Trì đã thuyết phục nữ diễn viên giữ phong cách "độc lạ" này: "Nếu xinh đẹp như Trương Mạn Ngọc hay Chung Sở Hồng thì chị đã không là Uyển Quỳnh Đan rồi. Bởi vậy, chị phải biết lợi thế của mình là gì để sau này khán giả gặp và gọi đúng tên chị, Uyển Quỳnh Đan". Từ lời khuyên của Châu Tinh Trì, Uyển Quỳnh Đan đã dẹp suy nghĩ "phải đẹp mới nổi tiếng", vui vẻ chấp nhận việc làm xấu bản thân trên màn ảnh. Hướng đi này giúp Uyển Quỳnh Đan trở thành huyền thoại của màn ảnh Trung Quốc. Vai chị Thạch Lựu của Uyển Quỳnh Đan đến nay vẫn được khán giả nhớ mãi và yêu thích.

Thời trẻ, Uyển Quỳnh Đan có diện mạo không phải sắc nước hương trời, nhưng cũng rất ưa nhìn

Đau đớn đến phát điên vì hôn phu đột ngột qua đời

Luôn mang tiếng cười đến cho khán giả, song cuộc sống riêng tư của Uyển Quỳnh Đan lại đầy nước mắt. Uyển Quỳnh Đan vốn có 1 chuyện tình lãng mạn với Lâm Chánh Anh - ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với vai đạo sĩ diệt ma trong các phim cương thi. Năm 1997, cả hai quyết định về chung nhà, chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại.

Nào ngờ khi Uyển Quỳnh Đan đang vô cùng hạnh phúc vì nghĩ mình sắp được khoác lên mình bộ áo cưới thì bi kịch ập tới. Lâm Chánh Anh phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Biết bản thân không qua khỏi, ông đã giấu bệnh, chủ động chia tay Uyển Quỳnh Đan rồi bỏ đi biệt tăm ngay trước ngày cưới. Không lâu sau, Lâm Chánh Anh qua đời ở tuổi 45. Uyển Quỳnh Đan đau khổ tột độ, nhưng vẫn dùng danh nghĩa là vợ của Lâm Chánh Anh để đưa tiễn nam diễn viên trong tang lễ.

Mất đi người thương và đám cưới không thành khiến Uyển Quỳnh Đan suy sụp và bị trầm cảm nặng. Trong suốt thời gian dài, nữ diễn viên không cười, không nói, không ra khỏi nhà. Lo lắng cho Uyển Quỳnh Đan, gia đình đã phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý.

Uyển Quỳnh Đan và Lâm Chánh Anh (áo trắng, giữa) có chuyện tình bi thương

Phải 5 năm sau, dưới sự động viên của gia đình và bạn bè, Uyển Quỳnh Đan mới thoát khỏi nỗi đau. Nhưng vết thương lòng quá lớn khiến cô khó yêu thêm lần nữa. Mãi đến năm 40 tuổi, Uyển Quỳnh Đan mới mở lòng, kết hôn với Hoàng Nãi Dương, một thương nhân giàu có, người thừa kế đời thứ ba của gia tộc kinh doanh pha lê vốn ái mộ nữ diễn viên đã lâu. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên êm ấm, hạnh phúc. Duy chỉ có một điều khiến Uyển Quỳnh Đan mãi canh cánh trong lòng đó là nữ diễn viên không thể sinh con cho chồng.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân êm ấm, chỉ tiếc không có con với doanh nhân Hoàng Nãi Dương

