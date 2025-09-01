Mới đây, BB Trần đã tổ chức đêm nhạc nhân dịp sinh nhật tuổi 35. Gây chú ý nhất chính là màn xuất hiện của bạn trai Quang Lâm ở cuối cùng. Trên sân khấu, cặp đôi diện đồ trắng đồng điệu, có loạt tương tác ngọt ngào khiến khán giả không khỏi xoắn xuýt. Đặc biệt, BB Trần còn mang hẳn concept bài hát Cầu Hôn để tặng bạn trai sau 12 năm đồng hành.

Trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, nam nghệ sĩ không ngần ngại dành cho bạn trai những cái ôm thật chặt, cùng nụ hôn công khai đầy ngọt ngào. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến khán giả có mặt tại đêm diễn hò reo không ngớt và cộng đồng mạng rần rần chia sẻ ngay sau đó.

BB Trần và bạn trai tình tứ trên sân khấu

Sau đêm nhạc, BB Trần đăng tải lại những khoảnh khắc lãng mạn với Quang Lâm lên trang cá nhân, đính kèm là dòng trạng thái "Cầu hôn người ấy". Động thái này của nam diễn viên khiến những người hâm mộ theo dõi cặp đôi không khỏi rần rần. Dù có thể chỉ là một dòng trạng thái bâng quơ nhưng bên dưới bài đăng, netizen bình luận rần rần, chờ mong ngày cả hai chính thức ngỏ lời với nhau.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 10 bên nhau, BB Trần xả kho thêm bộ ảnh chụp với bạn trai Quang Lâm trên mạng xã hội. Nam diễn viên 9x còn đính kèm dòng trạng thái: "Có bộ ảnh cưới rồi, chuẩn bị cưới thôi nhỉ". BB Trần liên tục thả hint về ngày "chốt đơn" với bạn trai, còn các fan thì thi nhau hối thúc cả hai sớm về chung một nhà.

Nhiều người hóng ngày vui của BB Trần và Quang Lâm sau hơn 1 thập kỷ bên nhau

BB Trần và Quang Lâm bắt đầu quen nhau từ năm 2013 thông qua một ứng dụng hẹn hò. Sau hơn 10 năm gắn bó, cả hai đã cùng trải qua không ít sóng gió, thậm chí từng có thời điểm chia tay trước khi quyết định hàn gắn và tiếp tục đồng hành. Hiện tại, cặp đôi đã dọn về sống chung, nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, BB Trần từng bộc bạch: "Với nhiều cặp đôi, 5 năm có thể chưa phải quá dài, nhưng với tôi đó là mối tình đầu tiên gắn bó lâu đến vậy. Có lẽ cũng vì cả hai đã về chung một nhà nên tình cảm càng thêm khăng khít và bền chặt. Trước đó, chuyện tình dài nhất của tôi cũng chỉ kéo dài 2 năm mà thôi.

Cột mốc 10 năm đã qua rồi, qua hồi nào không hay. Hiện tôi và Lâm vẫn vui vẻ, yêu thương nhau. Bạn trai tôi trước mặt mọi người có vẻ trầm tính nhưng khi ở nhà lại nhộn nhịp, nói nhiều còn tôi thì ngược lại. Ai cũng thấy tôi trong các chương trình là người ồn ào, hoạt ngôn nhưng khi về nhà, tôi trầm tính, lắng nghe nhiều hơn. Hình ảnh của hai đứa khi ở nhà hoàn toàn ngược lại khi ở ngoài. Chúng tôi hòa hợp và bù đắp cho những khác biệt. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu hai đứa không thành một cặp, thì chắc khó ai chịu đựng được từng đứa. Hai đứa tìm được nhau, đi được với nhau như vậy là định mệnh rồi".