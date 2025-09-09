Sơn Tùng có thật sự đến nông nỗi này?

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP gây sốt khi có màn trình diễn tại Hà Nội. Như mọi lần, sau đêm diễn, Sơn Tùng đã chia sẻ loạt ảnh lung linh trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu.

Tuy nhiên, song song đó, mạng xã hội lập tức xuất hiện loạt hình ảnh do fan quay chụp, đặt cạnh nhau để so sánh. Một bên là visual sắc nét được chính chủ đăng tải, bên còn lại là khoảnh khắc do khán giả ghi lại gương mặt nam ca sĩ trông khác biệt thấy rõ. Tranh cãi nhanh chóng nổ ra. Một số ý kiến cho rằng Sơn Tùng trông hốc hác, thần sắc xuống dốc, không còn phong độ như trước.

Cư dân mạng tranh cãi visual mới đây của Sơn Tùng

Một số ý kiến cho rằng ánh mắt và thần thái của Sơn Tùng trong lần xuất hiện này không còn sắc bén, cuốn hút như mọi khi. Nhưng nhiều fan đã lập tức phản bác, cho rằng chỉ dựa vào vài bức ảnh chụp màn hình trong lúc nam ca sĩ tương tác để kết luận visual xuống dốc là chưa khách quan.

Người hâm mộ Sơn Tùng còn tung bằng chứng từ các clip quay cận ở nhiều góc khác nhau để chứng minh visual của Sơn Tùng không đến mức xuống dốc như bàn tán.

Góc quay cận diện mạo của Sơn Tùng trong lần biểu diễn ở Hà Nội

Nhiều khoảnh khắc trên sân khấu của Sơn Tùng với các góc quay khác nhau

Với các nonfan thì nhận thấy visual của Sơn Tùng vẫn điển trai, chỉ là thần sắc trong một vài khoảnh khắc có phần khác lạ so với những lần trình diễn trước. Tuy nhiên, điều này có thể lý giải và thông cảm vì trước đêm diễn, Sơn Tùng M-TP đã bị sốt nặng khiến chính cho ekip cũng không giấu được sự lo lắng.

Cụ thể trên trang cá nhân, makeup artist - chuyên gia trang điểm "ruột" của Sơn Tùng M-TP đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sức khỏe của Sơn Tùng M-TP trong hậu trường: "Ít khi nào mình đăng clip của anh mà tâm sự nhiều thế này. Lúc makeup da oppa (anh) đỏ ẩn lên mà mình cảm nhận được cái nóng của cơn sốt truyền qua tay luôn là biết anh đang mệt tới cỡ nào. Kiểu nay oppa nói chuyện không muốn nổi luôn mà lên sân khấu anh làm mình bị rùng mình và nổi da gà vì cái lửa trong anh như chưa từng có cơn bệnh nào".

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP cũng chia sẻ hình ảnh phải truyền nước do bị sốt nhưng vẫn kiên quyết "cháy" hết mình với khán giả thủ đô. Và quả thật nếu như không biết tình trạng sức khỏe của Sơn Tùng M-TP, khó ai có thể nhận ra anh bị sốt nặng ngay cả khi đang đứng trên sân khấu.

Sơn Tùng đăng ảnh truyền nước trước thềm đêm diễn tại Hà Nội

Ekip của nam ca sĩ bày tỏ sự lo lắng cho thể trạng của Sơn Tùng

Xuyên suốt khoảng 20 phút, giọng ca Hãy Trao Cho Anh liên tục hát, nhảy, giao lưu với khán giả và thậm chí là hét đến khản giọng trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Dù thể trạng sức khỏe không tốt nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn giữ sự chuyên nghiệp khi biểu diễn như không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trước đó.

Không chỉ mang đến những ca khúc quen thuộc, nam ca sĩ còn gây chấn động khi lần đầu trổ tài rap dài hơi với loạt lyrics thẳng thắn, gai góc và đầy ẩn ý.