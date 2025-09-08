Im lặng bấy lâu, cuối cùng Sơn Tùng cũng không chịu nổi?

Trong đêm diễn tối 7/9, Sơn Tùng M-TP bước lên sân khấu trong sự chờ đợi của hàng nghìn khán giả. Không chỉ mang đến những ca khúc quen thuộc, nam ca sĩ còn gây chấn động khi lần đầu trổ tài rap dài hơi với loạt lyrics thẳng thắn, gai góc và đầy ẩn ý.
Sơn Tùng và đoạn rap mới gây bão Húc Fest
"Hơn 10 năm rồi. Still on the top of the game. Yên tâm là vẫn còn chạy êm
Hơn 10 năm rồi. Tên anh làm ** này già thêm, nằm co ro, nằm run lên cả đêm
Hơn 10 năm rồi. Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame
Hơn 10 năm rồi. Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên
Hơn 10 năm rồi. Đẳng cấp anh vượt qua thời gian
Hơn 10 năm rồi. Không phải thứ lấp lánh rồi vội tan
Hơn 10 năm rồi. Kiệt tác này là do ông trời ban
Anh chưa bao giờ phải tỏ ra thật ngầu. Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu
Nói thế thôi chứ FLOP QUÁ THÌ GHI TÊN ANH VÀO"
Trước đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bình luận trái chiều về sự nghiệp lẫn hình ảnh cá nhân của Sơn Tùng. Không ít netizen đào lại drama cũ, so sánh anh với thế hệ đàn em, thậm chí còn gay gắt cho rằng tên tuổi Sơn Tùng đã "hạ nhiệt". Ngược lại, fandom trung thành vẫn bảo vệ anh, khẳng định suốt 10 năm qua, Sơn Tùng vẫn là cái tên giữ sức hút bền vững hiếm có trong Vpop.
Bị réo tên liên tục, Sơn Tùng giữ thái độ cực tỉnh, khi không phản kháng bất cứ nghi vấn nào. Cho đến khi đứng trên sân khấu, nam ca sĩ mới thật sự "dội thẳng" vào antifan. Những câu từ như "định nghĩa của fame", hay "hơn 10 năm rồi đẳng cấp anh vượt qua thời gian",... khiến khán giả không khỏi bàn tán, cho rằng nam ca sĩ đang đáp trả thẳng thắn về mũi dùi hướng về mình trong suốt thời gian qua.
Chính vì vậy, màn rap diss trong show diễn tối qua lập tức trở thành tâm điểm tranh luận khắp mạng xã hội. Nhiều người còn bày tỏ phải chăng đây chính là sự mở màn cho những đáp trả sau này của Sơn Tùng về những tin đồn xoay quanh mình.
Trong 1 tháng qua, Sơn Tùng liên tục bị ồn ào bủa vây. Không chỉ bị réo tên vào bộ tiểu thuyết tình ái ngập mùi drama, nam ca sĩ còn trở thành tâm điểm sau khi Linh Ngọc Đàm đăng tải dòng trạng thái kể lại chuyện xưa. Dù trong tâm thư không nhắc đích danh ai nhưng qua loạt chi tiết, cư dân mạng đồng loạt gọi tên Sơn Tùng và cũng từ đó, lùm xùm tình cảm của Sơn Tùng với Thiều Bảo Trâm - Hải Tú một lần nữa bị mang ra "xào đi xào lại".
Năm 2021, showbiz Việt bùng nổ với vụ "bánh kem trà xanh". Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật cùng dòng chữ ẩn ý của hội bạn thân Thiều Bảo Trâm đã khơi mào làn sóng suy đoán về sự xuất hiện của người thứ ba. Hành động nữ ca sĩ unfollow Sơn Tùng ngay sau đó càng khiến tin đồn chia tay trở nên chắc chắn.
Đỉnh điểm, Sơn Tùng xuất hiện trên sân khấu với câu nói đầy tâm trạng: "Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận. Xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng, chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em!" - càng làm khán giả chắc chắn những suy đoán về một cuộc tình tan vỡ là có sơ sở.
Từ đó đến nay, cả Sơn Tùng lẫn Thiều Bảo Trâm đều giữ thái độ im lặng, chưa từng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ tin đồn nào.