Im lặng bấy lâu, cuối cùng Sơn Tùng cũng không chịu nổi?

"Hơn 10 năm rồi. Still on the top of the game. Yên tâm là vẫn còn chạy êm

Hơn 10 năm rồi. Tên anh làm ** này già thêm, nằm co ro, nằm run lên cả đêm

Hơn 10 năm rồi. Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame

Hơn 10 năm rồi. Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên

Hơn 10 năm rồi. Đẳng cấp anh vượt qua thời gian

Hơn 10 năm rồi. Không phải thứ lấp lánh rồi vội tan

Hơn 10 năm rồi. Kiệt tác này là do ông trời ban

Anh chưa bao giờ phải tỏ ra thật ngầu. Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu

Nói thế thôi chứ FLOP QUÁ THÌ GHI TÊN ANH VÀO"