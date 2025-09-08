Sau hơn một năm về chung một nhà và chào đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như người mẫu sinh năm 2000, kém anh 17 tuổi đã chính thức chuẩn bị cho ngày trọng đại. Vào năm 2023, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và thực hiện các nghi thức ở quê, sau đó cả hai dành thời gian chào đón con đầu lòng nên chưa làm đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Trường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tấm thiệp cưới được gửi từ Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như. Tấm thiệp thiết kế tinh tế, sang trọng với màu trắng chủ đạo ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại một khu resort sang trọng, giá đắt đỏ tại ngoại ô TP.HCM. Cả hai sẽ thực hiện nghi thức thề nguyện vào tầm 10h30 sáng, tiệc cưới chính thức sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Cô dâu chú rể yêu cầu khách mời diện đồ có màu tươi sáng như xanh dương, hồng, cam, vàng, tím, xanh...

Sau Quốc Trường, nhiều khách mời trong showbiz cũng lần lượt chia sẻ hình ảnh thiệp hồng, xác nhận đã nhận được lời mời tham dự. Điều này cho thấy đám cưới của cặp đôi ca sĩ, người mẫu đình đám chắc chắn sẽ quy tụ dàn sao Việt đông đảo, trở thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất sắp tới.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đã gửi thiệp mời đến các quan khách, Quốc Trường là sao Việt đầu tiên khoe thiệp

Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào 2 năm trước

Trước đó, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như từng khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 4 tháng bên nhau. Từ một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng rất "chớp nhoáng", họ nhanh chóng đăng ký kết hôn, về chung một nhà và có hơn một năm sống hạnh phúc trong căn biệt thự triệu đô tại TP.HCM. Đầu năm 2025, cả hai hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Sự xuất hiện của nhóc tỳ đã khiến mái ấm nhỏ của Hồ Quang Hiếu thêm trọn vẹn, viên mãn.

Được biết, trong suốt một năm qua, Tuệ Như chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc hậu trường. Nam ca sĩ từng thừa nhận bản thân thay đổi rất nhiều kể từ khi kết hôn, nề nếp hơn, sống khoa học hơn và dành nhiều thời gian vun vén cho vợ con. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc của họ luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như chỉ quen biết 4 tháng rồi tiến đến hôn nhân, cả hai cũng đã đăng ký kết hôn

Hồ Quang Hiếu từng có 1 cuộc hôn nhân tan vỡ gây xôn xao, Tuệ Như cho hay chồng đã chủ động chia sẻ những chuyện quá khứ trước khi cả hai quyết định bên nhau. Cô nói: "Trong thời gian tìm hiểu, anh Hiếu chủ động kể với tôi hết chứ không đợi tôi tìm hiểu, kể cả những chuyện tình ngày trước của anh ấy. Tôi rất thích tính đó vì mình không cần phải hỏi, người bạn đời đã tự động trả lời hết. Tôi chỉ ghen khi anh ấy cố giấu thôi chứ tự động kể hết thì tôi không ghen. Anh Hiếu khi đến với tôi rất thực tình, điểm xấu cũng nói hết. Điều khiến tôi đến với anh Hiếu là sự chân thật của anh ấy. Mình cảm thấy an toàn, cái gì anh ấy cũng hỏi mình khiến mình cảm nhận được sự tôn trọng. Khi anh Hiếu công khai tôi lên mạng xã hội, gia đình tôi còn chưa biết. Không phải tôi ngại giới thiệu mà không muốn cuộc sống của ba mẹ xáo trộn vì con gái quen người nổi tiếng".

Hiện tại, netizen không giấu nổi sự háo hức, liên tục bàn luận và mong chờ visual "cực phẩm" của cô dâu Tuệ Như và chú rể Hồ Quang Hiếu trong ngày trọng đại. Đồng thời, công chúng cũng tò mò liệu dàn khách mời toàn sao Việt sẽ có những gương mặt đình đám nào xuất hiện, tạo nên một đám cưới không chỉ ngọt ngào mà còn đầy bất ngờ thú vị.