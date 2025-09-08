Không thể tin nổi đây là mặt mộc của Jennie (BLACKPINK) ở tuổi 29!

Vào ngày 8/9, Jennie (BLACKPINK) vừa đăng tải loạt ảnh quảng bá cho mẫu tai nghe mới kết hợp cùng Beats by Dre. Đáng chú ý là mỹ nhân này không ngại ngần khoe gương mặt mộc mạc, đơn thuần nhất, chẳng đậm phấn son vẫn thu về đến 1 triệu lượt "thả tim" chỉ sau 1 tiếng đăng tải.

Ở tuổi 29, khi nhiều ngôi sao cùng lứa đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, Jennie vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" với gương mặt mộc hoàn hảo, đậm chất trẻ thơ. Các bức ảnh selfie cận mặt của cô không hề qua chỉnh sửa vẫn cho thấy một làn da căng bóng, mịn màng, không có dấu hiệu nếp nhăn hay quầng thâm. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, má bánh bao đáng yêu và nụ cười rạng rỡ của Jennie khiến người hâm mộ "đắm chìm" ngây ngất mãi không thôi.

Bỏ đi lớp phấn son dày, chỉ còn lại Jennie đơn thuần, mộc mạc và trong veo nhất

Jennie chưa bao giờ ngại ngần khoe mặt mộc, vì cô sở hữu ngũ quan, làn da láng mịn hoàn hảo đến chừng này

Ở tuổi 29, khi nhiều ngôi sao cùng lứa đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, Jennie vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" với gương mặt mộc đậm chất trẻ thơ

Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, má bánh bao đáng yêu tạo nên vẻ ngây thơ trong sáng rất thu hút

Cộng đồng mạng còn gọi cô là “nữ thần mặt mộc”, thậm chí thấy phiên bản không trang điểm còn đáng yêu và ngọt ngào hơn

Dù chỉ bôi 1 chút son dưỡng, cô vẫn rạng rỡ và có làn da trắng mịn, khỏe khoắn, đầy sức sống

Loạt ảnh của Jennie nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thi về 1 triệu tim chỉ sau 1 tiếng đăng tải

Fan như muốn "tan chảy" trước vẻ ngọt ngào xinh xắn của mỹ nhân sinh năm 1996

Biểu cảm đáng yêu hờn dỗi cũng dễ thương hết sức

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và gặt hái được nhiều thành công.

Hiện tại, cô đang cùng BLACKPINK thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE. DEADLINE bao gồm 31 buổi diễn, đi qua 16 thành phố như Goyang, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Bangkok, Singapore, Jakarta, Tokyo...

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop

Nguồn: Instagram