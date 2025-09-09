Ngày 9/9, tờ Sohu đưa tin showbiz Hoa ngữ rúng động trước thông tin nữ diễn viên Sở Dật Nam đã bị công an Bắc Kinh (Trung Quốc) giam giữ hình sự cùng bạn trai Chủ tịch công ty TNHH Đầu tư Khoa Thụy Thiên Thành. Cả hai đang bị tình nghi giao dịch nội gián. Theo đó, Sở Dật Nam đã được anh người yêu Chủ tịch tiết lộ thông tin nội bộ về việc tái cấu trúc doanh nghiệp. Sau khi có được tin mật thuộc giới thương nghiệp, Sở Dật Nam đã thực hiện các giao dịch chứng khoán để trục lợi. Ai ngờ, vụ tái cấu trúc này đổ bể khiến cô vừa mất trắng 5 triệu NDT (18,5 tỷ đồng), vừa bị lộ tẩy hành vi phạm pháp và vướng vòng lao lý.

Theo Điều 180 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người bị kết tội có hành vi giao dịch nội gián trong đầu tư kinh doanh sẽ đối mặt với mức án 5-10 năm tù giam. Hiện, thông tin Sở Dật Nam và bạn trai bị bắt gây xôn xao. Nhiều người ngay lập tức truy tìm profile của người đẹp này. Theo tờ 163, Sở Dật Nam đã rời ngành giải trí khá lâu nên rất ít khán giả biết về cô.

Sở Dật Nam và bạn trai Chủ tịch công ty đầu tư đã bị bắt giam

Sở Dật Nam sinh năm 1988. Năm 2004, cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn làm "Em bé Olympic", sang Athens (Hy Lạp) để biểu diễn trong tiết mục dài 8 phút thuộc lễ bế mạc Thế vận hội Olympic. Đến năm 2007, Sở Dật Nam chính thức showbiz đóng phim. Cô từng đảm nhận vai phản diện Kim Na Na trong bộ phim thần tượng Cùng Ngắm Mưa Sao Băng (Vườn Sao Băng bản Trung, với Trịnh Sảng và Trương Hàn). Năm 2012, Sở Dật Nam rút khỏi ngành giải trí, dừng đóng phim không rõ nguyên nhân.

Sở Dật Nam từng diễn xuất trong bộ phim thần tượng đình đám Cùng Ngắm Mưa Sao Băng với Trịnh Sảng và Trương Hàn

Theo tờ Sohu, trước khi bị bắt cùng bạn trai Chủ tịch, Sở Dật Nam từng bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xử phạt 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng) vì hành vi nội gián và thao túng thị trường. Thời điểm đó, Sở Dật Nam đã trốn tránh điều tra bằng việc đổi số điện thoại và rời khỏi Trung Quốc. Với việc 2 lần phạm tội kinh tế và còn có hành vi bỏ trốn vào năm 2017, nữ diễn viên Sở Dật Nam nhiều khả năng không được hưởng khoan hồng, nhận mức án tù nặng nếu bị kết tội trong phiên xét xử sắp tới đây.

Nữ diễn viên từng trốn khỏi Trung Quốc để tránh bị điều tra hành vi nội gian, thao túng thị trường chứng khoán vào năm 2017

Nguồn: Sina, Sohu