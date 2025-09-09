"Ariana Grande lần này mà chia tay bạn trai, thì lỗi đều tại Rosé (BLACKPINK)!"

Ngày 8/9 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã tham dự lễ trao giải âm nhạc của MTV 2025 (VMAs) tại Mỹ. Tại đây, có đã có khung hình chung với Ariana Grande. Ngay lập tức, chủ đề "Ariana Grande bao lâu nữa sẽ chia tay Ethan Slater?" được đặt câu hỏi khắp MXH. Thậm chí, không ít người còn bình luận rằng: "Nếu sắp tới Ariana Grande và người yêu chia tay thì tất cả đều là lỗi của Rosé".

Nguyên nhân khiến Rosé đối mặt với làn sóng "đổ lỗi" đều đến từ sự trùng hợp là bất kỳ ai chụp ảnh với nữ idol sinh năm 1997 đều sớm muộn gì cũng sẽ chia tay nửa kia của họ. Lần gần nhất "lời nguyền Rosé" ứng nghiệm là vào tháng 4 năm nay. Khi đó, Katty Perry và Orlando Bloom đã thông báo hủy hôn, chia tay sau gần 1 thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, cư dân mạng đã phát hiện Katy Perry và Rosé từng gặp gỡ, đứng chung khung hình đầy thân thiết tại sự kiện từ thiện Yellow Pieces Gala 2025 vào cuối tháng 1 năm nay. Do đó, người hâm mộ đang nín thở dõi theo chuyện tình cảm Ariana Grande và Ethan Slater.

Rosé và Ariana Grande hội ngộ và có khung hình chung tại lễ trao giải âm nhạc của MTV 2025 (VMAs)

Sau khi Ariana Grande chụp ảnh với Rosé, không ít người bỗng lo cho cuộc tình của cô và Ariana Grande. Nguyên nhân là tồn tại 1 "lời nguyền Rosé", cứ nữ idol đứng chung khung hình với ai là người đó chia tay

Cuối tháng 1 năm nay, Katty Perry chụp ảnh cùng thành viên nhóm BLACKPINK. Đến tháng 4 cùng năm, nữ ca sĩ và Orlando Bloom tuyên bố đường ai nấy đi

Theo netizen, Katty Perry không phải là trường hợp đầu tiên, 1 số cặp đôi nổi tiếng từng được cho là dính "lời nguyền Rosé" có thể kể đến Taylor Swift và Matty Healy, Zayn Malik và Gigi Hadid, Zach Braff và Florence Pugh, vợ chồng Bella Poarch, Kendall Jenner và Devin Booker. Dù đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ, nhưng thông tin cứ ai chụp hình chung với Rosé đều chia tay bồ vẫn lan truyền khắp MXH.

Các fan của giọng ca APT. đặc biệt nhấn mạnh rằng "lời nguyền Rosé" cũng chỉ là lời đùa vui, bởi việc các ngôi sao hàng đầu thế giới tan vỡ nửa kia đều đến từ những vấn đề tồn tại sâu xa, không thể dung hòa trong mối quan hệ của họ, chứ không phải do thần tượng họ gây ra.

Các cặp đôi Taylor Swift và Matty Healy, Zayn Malik và Gigi Hadid, Zach Braff và Florence Pugh, vợ chồng Bella Poarch, Kendall Jenner và Devin Booker đều được cho là dính "lời nguyền Rosé"

Về Ariana Grande, cô và nam diễn viên Ethan Slater bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2023. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Wicked. Tuy nhiên, cuộc tình của cặp đôi này không được công chúng ủng hộ. Lý do là cả 2 đến với nhau khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người khác. Phải đến tháng 3/2024, Ariana Grande mới hoàn tất thủ tục ly hôn với Dalton Gomez, còn Ethan Slater chính thức ly hôn vợ vào tháng 7/2024.

Ariana Grande và nam diễn viên Ethan Slater gây tranh cãi vì hẹn hò nhau khi vẫn trong hôn nhân với người khác

