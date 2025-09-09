Đường cong của Rosé (BLACKPINK)

Thiết kế ôm sát giúp người đẹp sinh năm 1997 khoe được ưu thế về vóc dáng. Cư dân mạng nhận xét Rosé quyến rũ và đằm thắm hơn bao giờ hết trong bộ trang phục, khác hẳn phong cách thường ngày của cô. Khán giả bình luận: "Thân hình đó, chiếc váy đó khiến tôi muốn phát điên", "Mọi chi tiết từ tóc, đôi môi và chiếc váy khiến Rosé trông như búp bê Barbie sống", "Hình ảnh tuyệt vời nhất tôi từng được thấy về cô ấy", "Cuối cùng cũng có thể đưa ra lời khen cho stylist của cô ấy rồi", "Tôi cần chiếc váy đó cho cơ thể đó"...