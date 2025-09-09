Lộ thêm chi tiết nghi Tóc Tiên và Touliver trục trặc?

Từng được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz nhưng ca sĩ Tóc Tiên và producer Touliver lại liên tục vướng tin đồn xoay quanh mối quan hệ vợ chồng. Mới đây, giọng ca sinh năm 1989 còn bị cho rằng đã dọn ra khỏi biệt thự từng chung sống với Touliver ở quận 2.

Trên Instagram cá nhân có 390.000 người theo dõi, Touliver đăng tải hình ảnh check-in tại cầu Vĩnh Hy. Anh viết: "Đi qua đây bằng ô tô bao lần rồi nay mới có dịp được đạp xe để thử thách bản thân. Chỉ 1 từ là phê". Khi đăng tải loạt bức hình mới, nam producer chỉ đăng tải hình ảnh của bản thân mà không có sự xuất hiện của Tóc Tiên.

Trước đó khoảng 1 tuần, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên người đồng hành cùng cô là hội bạn chứ không phải ông xã. Ở những chuyến du lịch trước đó cũng vắng bóng sự xuất hiện của Touliver. Từng đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống, động thái lạ im hơi lặng tiếng này của cặp đôi khiến netizen bán tín bán nghi.

Touliver chia sẻ hình ảnh check-in địa điểm ở cầu Vĩnh Hy trên Instagram cá nhân

Anh chỉ đăng tải khoảnh khắc của bản thân mà không có bà xã

Thời gian qua, Tóc Tiên liên tục khoe đi du lịch khắp nơi nhưng cũng vắng mặt Touliver

Trước khi vướng tin đồn về hôn nhân, cặp đôi dính như sam và cùng khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng

Chuyện hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều tín hiệu lạ khiến cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Cả hai gần như không còn xuất hiện cùng nhau hay chia sẻ khoảnh khắc chung trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ ca sĩ liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng, càng khiến dư luận thêm hoài nghi.

Vừa qua, netizen xôn xao trước tin đồn ca sĩ Tóc Tiên đã rời khỏi biệt thự sang trọng nơi cô và chồng là producer Touliver chung sống suốt nhiều năm qua vì chia sẻ hình ảnh tập luyện ở phòng gym mới lạ. Tóc Tiên và ông xã từng là cặp vợ chồng cùng tiến, chăm chỉ luyện tập thể thao ở phòng gym tại nhà. Cô còn đăng tải hình ảnh với góc chụp như từ một tòa chung cư.

Tóc Tiên vướng nghi vấn đã rời khỏi căn biệt thự từng chung sống với Touliver

Hồi tháng 5/2023, khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Tóc Tiên nói: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng.

Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".