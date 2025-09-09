10 mỹ nhân đẹp nhất Cbiz: Cỡ Lưu Diệc Phi chỉ xếp hạng 5, hạng 1 là cái tên không ai ngờ tới!

Mới đây, trang Sohu đã tổ chức bình chọn 10 mỹ nhân Hoa ngữ thuộc lứa 8X đẹp nhất showbiz. Dù quy tụ những tuyệt sắc giai nhân của giới giải trí xứ tỷ dân, nhưng kết quả lại gây tranh cãi, đặc biệt là với thứ hạng của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng.

10. Hàn Tuyết

Hàn Tuyết sinh năm 1983. Cô không chỉ là nữ diễn viên có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai trời phú mà còn có bối cảnh gia đình rất tốt. Hàn Tuyết được mệnh danh là 1 trong 4 "Kinh thành tứ mỹ" (nhóm mỹ nhân giàu có, xinh đẹp) cùng với Cam Vi, Cảnh Điềm, Bạch Băng.

Theo tờ Sohu, gia tộc của Hàn Tuyết nắm giữ nhiều chức vụ ở quân đội. Ông nội nữ diễn viên là Hàn Thự - tướng cấp cao trong quân đội Trung Quốc. 2 chú là cán bộ cấp cao thuộc quân đội, còn mẹ làm trong quân y. Bố đẻ của Hàn Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đa ngành về bất động sản, nhà hàng, khách sạn và giải trí. Trong khi bố dượng của chị đẹp này là chủ tịch Đài phát thanh và Truyền hình Thượng Hải. Do đó, Hàn Tuyết là cái tên không ai dám đụng ở Cbiz.

Hàn Tuyết không chỉ đẹp, tài năng mà còn có gia thế khiến ai cũng nể

9. Angelababy

Angelababy sinh năm 1989, là 1 trong những tượng đài nhan sắc thuộc lứa tiểu hoa đán 85 đình đám. Thời mới chập chững vào showbiz, Angelababy sở hữu vẻ ngoài rạng ngời, cuốn hút. Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da trắng mịn của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Với vẻ đẹp xinh như tiên tử, Angelababy từ mẫu nữ vô danh nhanh chóng vào top hoa đán đình đám showbiz. Cô thậm chí được khán giả xứ tỷ dân ca ngợi là "mỹ nữ sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian".

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao

8. Trương Bá Chi

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là biểu tượng nhan sắc, mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990-2000. Cô mang hai dòng máu Trung - Anh nên đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Theo tờ Sina, Trương Bá Chi nằm trong top những minh tinh có kết cấu xương mặt (cốt tướng) đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh do AI vẽ cũng không xuất sắc bằng ngoại hình dịu dàng, thanh tú của Trương Bá Chi.

Vẻ đẹp thuở xuân sắc của Trương Bá Chi được xem là ánh trăng sáng, mối tình đầu trong trái tim của hàng triệu khán giả khiến công chúng nhớ mãi không thôi. "Gương mặt của cô ấy như được Chúa hôn lên", "Trương Bá Chi xứng danh quốc bảo nhan sắc", tờ Sina dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình hoàn hảo trời ban của minh tinh Vua Hài Kịch.

Với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết trời ban, Trương Bá Chi là tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ suốt bao năm qua

7. Đồng Lệ Á

Sinh năm 1983, Đồng Lệ Á là 1 trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất Cbiz hiện tại, bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát và Tưởng Hân. Năm 2002, Lệ Á chứng minh vẻ ngoài hơn người của mình bằng danh hiệu Á khôi Tân Cương.

Sau khi vào showbiz, với vẻ đẹp nữ tính, mũi cao thằng tắp, mắt long lanh, Đồng Lệ Á toàn vào vai các đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, điển hình là Điêu Thuyền - mỹ nhân thời Tam quốc có sắc đẹp được ví khiến mặt trăng phải xấu hổ mà giấu mình đi (bế nguyệt) hay "hồng nhan họa thủy" Triệu Phi Yến. Bình luận về sắc đẹp của Đồng Lệ Á, tờ Nam Đô viết: "Vẻ đẹp tinh khiết, 360 độ không góc chết". Tân Hoa Xã nhận định Đồng Lệ Á là hoa đán ngọt ngào của màn ảnh Hoa ngữ.

Đồng Lệ Á chuyên trị các vai tuyệt đại mỹ nhân trên màn ảnh Trung Quốc

6. Văn Vịnh San

Văn Vịnh San sinh năm 1988, có nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và cá tính. Cô tiếng từ năm 14 tuổi, cùng thời điểm với Angelababy. Khi ở độ tuổi teen, Văn Vịnh San và Angelababy là người mẫu đắt show, được ví như "Twins thế hệ mới" nhờ nhan sắc tươi trẻ như búp bê.

Văn Vịnh San và Angelababy từng là bộ đôi người mẫu tuổi teen nổi đình nổi đám 1 thời

5. Lưu Diệc Phi

Nhắc đến tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi chắc chắn là một trong số các cái tên mà rất nhiều người lập tức nghĩ tới. Khoảng thời gian chứng kiến đỉnh cao nhan sắc của Lưu Diệc Phi có lẽ là giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2006. Cô có vẻ đẹp thoát tục, khí chất cao sang, đài cát và tinh khôi làm mê đắm người xem. Tân Hoa Xã đánh giá Lưu Diệc Phi mang vẻ đẹp tiên tử, sinh ra để đóng mỹ nhân cổ điển phương Đông. Khán giả Trung Quốc ưu ái gọi Lưu Diệc Phi là "thần tiên tỷ tỷ". Theo nhiều người, đối thủ nhan sắc có thể đánh bại Lưu Diệc Phi chỉ có Lưu Diệc Phi thời trẻ. Do đó, việc cô đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng khiến nhiều người khó hiểu.

Lưu Diệc Phi được xem là "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ ngoài diễm lệ, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết vừa cuốn hút

4. Nghê Ni

Nghê Ni sinh năm 1988, là mỹ nhân thuộc lứa tiểu hoa 85 sở hữu gương mặt điện ảnh nhất. Vào năm 2019, Nghê Ni được I Magazine bình chọn có "gương mặt hoàn hảo nhất châu Á". tờ Sina từng gọi Nghê Ni là "nữ thần văn nghệ thế hệ mới" vì mỗi khung hình của người đẹp đều "tràn đầy sự thanh tao, tinh tế, khiến người xem rung động".

Nghê Ni được vinh danh là "Gương mặt hoàn hảo nhất châu Á", đủ chứng minh vị trí của cô trong dàn mỹ nhân Cbiz đương thời

3. Tôn Lệ

Tôn Lệ sinh năm 1982, từng là nữ hoàng rating của giới giải trí Hoa ngữ. Tôn Lệ không sở hữu vẻ đẹp theo kiểu "nghiêng nước nghiêng thành" như nhiều mỹ nhân khác của Cbiz, nhưng lại mang một nét cuốn hút rất riêng, khó thay thế. Cô có gương mặt thon nhỏ, đôi mắt sáng toát lên sự thông minh, cương nghị, khí chất kiêu hãnh và sắc sảo. Theo tờ Sohu, vẻ đẹp của Tôn Lệ không gây choáng ngợp ở cái nhìn đầu tiên nhưng càng ngắm càng thấy khí chất và sức hút mạnh mẽ.

Nhan sắc của Tôn Lệ cực kỳ phù hợp với dòng phim cổ trang cung đấu Cbiz

2. Dương Mịch

Dương Mịch là mỹ nhân tuyệt sắc của lứa tiểu hoa đán 85. Thời đôi mươi, Dương Mịch sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn bạch nguyệt quang. Cô mang khí chất trong trẻo, thanh thuần với gương mặt quốc sắc thiên hương và đôi mắt tinh anh nghìn năm có 1. Với rất nhiều khán giả, Dương Mịch là một trong những ngôi sao sở hữu đôi mắt đẹp bậc nhất Cbiz từ xưa tới nay.

Nhan sắc "bạch nguyệt quang" của Dương Mịch

1. Phạm Băng Băng

Việc Phạm Băng Băng đứng đầu bảng xếp hạng khiến không ít người bất ngờ và tranh cãi. Không ít netizen cho rằng nữ diễn viên không xứng được vinh danh vì đã bị "phong sát", cấm cửa hoạt động ở showbiz Trung Quốc sau khi vướng bê bối trốn thuế.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều người nhận định Phạm Băng Băng "ngã ngựa", nhưng nhan sắc của cô là tường thành không thể lật đổ. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, cô được gọi với những mỹ từ như "nữ hoàng thảm đỏ", "đệ nhất mỹ nhân giới giải trí". Giới truyền thông mô tả Phạm Băng Băng là biểu tượng của thời trang và sắc đẹp của Trung Quốc. Vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng như một nữ thần của cô thu hút bất kỳ ai mỗi lần xuất hiện.

Nhan sắc của Phạm Gia được nhận định vẫn là tường thành không thể lật đổ

