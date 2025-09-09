Người đứng sau màn xô đổ kỷ lục phim Trấn Thành

Mưa Đỏ ra mắt giữa tháng 8 nhưng liên tục lập kỷ lục mới. Doanh thu cán mốc trăm tỷ chỉ sau vài ngày, rồi bứt phá với con số 50 tỷ trong một ngày chiếu - thành tích chưa từng có của phim Việt. Tính đến sáng 8/9, phim đạt doanh thu 562 tỷ đồng, đã vượt qua tất cả đối thủ để trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé trong nước, "soán ngôi" Mai của Trấn Thành.

Thành công của Mưa Đỏ là một hiện tượng của điện ảnh Việt. Bộ phim đã tái hiện phần nào khoảng thời gian bi hùng nhất trong lịch sử dân tộc: 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mưa Đỏ không chỉ làm sống động cảnh chiến đấu anh dũng của quân đội ta bằng quy mô hoành tráng, những cảnh quay ám ảnh, mà còn khắc họa sâu đời sống con người - những người lính trẻ với niềm tin, sự hi sinh và cả tình đồng đội, tình yêu nước cháy bỏng.

Chính sự kết hợp giữa sự chân thực lịch sử và góc nhìn nhân văn đã khiến tác phẩm không đơn thuần là phim giải trí, mà là một bản tráng ca điện ảnh chạm đến trái tim khán giả. Hiệu ứng truyền miệng lan tỏa mạnh mẽ, kéo khán giả đến rạp ngày càng đông, tạo thành "cơn lốc" thực sự tại phòng vé.

Mưa Đỏ thắng lớn, có ngày doanh thu chạm mốc 50 tỷ đồng và hiện tại đang là bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt

Bên cạnh sự đóng góp của dàn diễn viên thì đằng sau thành công của Mưa Đỏ không thể không kể đến đạo diễn - NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền. Ít ai biết rằng, trước khi đến với điện ảnh, NSƯT Đặng Thái Huyền từng theo học Khoa Du lịch, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Học được 1 năm, khi thấy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh, Đặng Thái Huyền đã nộp đơn ứng và trúng tuyển.

Năm 2003, cô tốt nghiệp thủ khoa Đạo diễn điện ảnh năm 2003. Năm 2004, Đặng Thái Huyền được đạo diễn gạo cội Nguyễn Khắc Lợi mời làm thư ký trường quay cho phim Tiếng Cồng Định Mệnh . Đây là cơ duyên để cô tiếp xúc với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, chứng kiến từng chi tiết khắc nghiệt của trường và rồi sau đó quyết định gắn bó với Điện ảnh Quân đội nhân dân, nhập ngành với quân hàm Trung úy.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền gắn liền với dòng phim về lịch sử, chiến tranh

Sau bộ phim đầu tay Đêm Vùng Biên , tên tuổi của Đặng Thái Huyền bắt đầu được chú ý. Năm 2009, sự nghiệp của cô thực sự tỏa sáng với bộ phim 13 Bến Nước . Kết quả, 13 Bến Nước trở thành một hiện tượng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, giành giải Bông sen Vàng và giải Đạo diễn xuất sắc.

Từ những bước đệm trên, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục thực hiện nhiều bộ phim từ tài liệu, truyền hình lẫn điện ảnh, qua đó khẳng định dấu ấn với loạt tác phẩm như Người Trở Về, Lời Nguyền Gia Tộc, Đỏ, Chiến Thắng Tây Bắc, Con Đường Đã Chọn … Mỗi tác phẩm đều góp phần củng cố hình ảnh một nữ đạo diễn tài ba này. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cô không thể không kể đến Mưa Đỏ - bộ phim đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại.

NSƯT Đặng Thái Huyền hiện mang hàm Thượng tá, là Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Nữ đạo diễn luôn tâm huyết với từng "đứa con tinh thần" của mình

Đặng Thái Huyền được đồng nghiệp đánh giá là nghiêm khắc, kỷ luật nhưng luôn truyền lửa cho ekip, đặc biệt là thế hệ diễn viên trẻ. Ngoài đời, nữ đạo diễn khá kín tiếng về cuộc sống riêng, gần như dành trọn tâm huyết cho điện ảnh. Với NSƯT Đặng Thái Huyền, mỗi tác phẩm là trách nhiệm giữ gìn ký ức lịch sử cho mai sau, đồng thời là cách đưa những trang sử bi hùng đến gần khán giả trẻ.

Từ Người trở về đến Mưa Đỏ , hành trình của Đặng Thái Huyền cho thấy sự bền bỉ, tâm huyết và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của điện ảnh lịch sử. Và giờ đây, khi Mưa Đỏ lập nên kỳ tích phòng vé - chứng minh được tài năng, góc nhìn và là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ của đạo diễn, NSƯT, Thượng tá Đặng Thái Huyền.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với truyền thông: "Tôi cũng thường gặp câu hỏi là đạo diễn nữ làm phim chiến tranh thì có áp lực, hay quá sức hay không? Tôi nghĩ, khi mình làm bất cứ công việc nào bằng tâm thế tốt nhất, với sự chuẩn bị tốt nhất và mong muốn thực hiện nhiệm vụ tốt nhất thì không phân biệt nam - nữ. Với dòng phim lịch sử chiến tranh này đòi hỏi thời gian làm việc phim trường ngoài trời nhiều thì sức khỏe của đạo diễn đôi khi không đảm bảo, không duy trì tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ có sự thể hiện làm cho anh em nhận thấy không yên tâm về mình khi ở ngoài hiện trường. Điều đó thể hiện rõ nhất trên từng khung hình mà chúng tôi đã cố gắng gấp đôi sức lực của mình để thực hiện".

NSƯT Đặng Thái Huyền ngoài đời thường rất trẻ trung

Nữ đạo diễn tạo thiện cảm với khán giả bằng gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện

Với nhiều thành tích đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, đạo diễn Đặng Thái Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2024