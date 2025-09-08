Mưa Đỏ hiện tại đang càn quét phòng vé với loạt kỷ lục lịch sử, trở thành bộ phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt, tác phẩm đã vượt mốc hàng trăm tỷ đồng, đưa tên tuổi dàn diễn viên cùng ekip trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của công chúng.

Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bộ phim. Trong đó, Trấn Thành - người từng có các kỷ lục phòng vé với phim Mai - cũng phải thừa nhận "ngả mũ" trước Mưa Đỏ. Trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ không ít lần phải thốt lên "hay quá" khi thưởng thức tác phẩm và gọi đây là phim lịch sử - chiến tranh xuất sắc nhất mình từng xem.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, khi biên kịch - diễn viên Lương Nghiêm Huy bày tỏ sự ấn tượng với nhân vật Tạ do Phương Nam thủ vai, Trấn Thành lập tức hưởng ứng và khẳng định đây chính là nhân vật "đỉnh nhất phim". Đạo diễn phim Mai không ngần ngại thả tim và trả lời bạn thân: "Tao cũng mê anh ta! Hay nhất phim!".

Trấn Thành dành nhiều lời khen có cánh cho vai diễn Tạ của Phương Nam trong Mưa Đỏ

Phương Nam sinh năm 1993, là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc... Trên màn ảnh rộng, Phương Nam lần đầu gây chú ý khi hóa thân thành Binh Tư - "bản sao" nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu Vàng (2019).

Trong Mưa Đỏ, nam diễn viên đảm nhận vai Tạ – tiểu đội trưởng đội 1 – với tạo hình gai góc, vóc dáng thô kệch, vẻ mặt khó gần, mái đầu lưa thưa tóc và thậm chí còn có chi tiết nhiều chấy. Tạ nói giọng Thanh Hóa đặc trưng, thành thạo kỹ năng chiến đấu nhờ quá trình tự rèn luyện khắc nghiệt. Ban đầu nhân vật gây bất ngờ vì cách ăn nói thẳng thắn, nhưng càng về sau, đồng đội dần nhận ra ẩn sau vẻ ngoài cộc cằn ấy là tấm lòng hào sảng, tinh thần tử tế của một người thủ lĩnh.

Tạo hình của Tạ trong phim Mưa Đỏ

Để hóa thân trọn vẹn, Phương Nam đã trải qua hành trình thay đổi ngoại hình ấn tượng. Từ mức cân nặng 78kg, anh ép xuống còn 63kg chỉ trong vài tháng bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt. Mỗi ngày, nam diễn viên leo 78 tầng thang bộ, thực hiện 4.800 cú nhảy dây, bơi 2 tiếng và đi/chạy bộ 20km. "Chúng ta thường nghĩ rằng mình không làm được nhưng lại quên rằng mình có thể bắt đầu. 15kg không phải bằng lời nói, 15kg là cả một người bạn đồng hành", Phương Nam chia sẻ.

Không chỉ siết cân, anh còn chấp nhận "hủy dung" để trở thành một người lính khắc khổ trên màn ảnh. Mái tóc xơ xác, gương mặt chi chít sẹo, nước da sạm đen và thân hình gầy rộc đã khiến khán giả khó nhận ra hình ảnh nam thần ngoài đời thường.

Có thể nói, những gì Phương Nam nhận được từ vai diễn này – sự công nhận từ khán giả và cả đồng nghiệp – là hoàn toàn xứng đáng. Giữa một tác phẩm hoành tráng như Mưa Đỏ, anh vẫn tỏa sáng và trở thành điểm nhấn khó quên, để rồi khi nhắc đến bộ phim, người ta sẽ không thể bỏ qua hình ảnh người lính Tạ gan góc, dữ dội nhưng cũng vô cùng ám ảnh.

Sự thay đổi ngoại hình trước và sau khi siết cân của Phương Nam

Nam diễn viên đã thực sự sống trong nhân vật, vì thế lời khen của Trấn Thành khiến nhiều người gật gù đồng ý