Song Joong Ki gia trưởng thế này, bảo sao Song Hye Kyo chạy vội?

Song Joong Ki vừa trở lại với phim mới My Youth và đang tích cực tham gia các chương trình quảng bá phim. Trong chương trình Yoo Yeon Seok's Weekend Comedy, tài tử 40 tuổi bất ngờ đưa ra quan điểm về chuyện người yêu đi uống rượu với người khác giới sau 10h tối. Cụ thể, khi Yoo Yeon Seok hỏi "Người yêu đi uống rượu với người khác giới thì sao?", Song Joong Ki trả lời: "Cái này thì không để ý lắm... Nhưng 10h tối là giờ đi ngủ rồi". Câu trả lời của tài tử được cho là ngầm không đồng ý với chuyện này.

Rất nhanh chóng, câu trả lời của nam thần Hậu Duệ Mặt Trời đã gây bão mạng xã hội, leo lên vị trí No.2 hot search Weibo. Song Joong Ki nhận về vô số ý kiến trái chiều. 1 bộ phận khán giả cho rằng anh quá gia trưởng. Thậm chí họ còn liên hệ câu chuyện với cuộc hôn nhân cũ của Song Joong Ki, cho rằng đó là lý do khiến Song Hye Kyo nhanh chóng bỏ chạy vì cô là phụ nữ trọng sự nghiệp, không chấp nhận sống dưới bóng người chồng gia trưởng.

Song Joong Ki ngầm không đồng ý cho người yêu uống rượu với người khác giới sau 10h tối

"Cảm giác như điều anh ta cần chỉ là 1 người phụ nữ xinh đẹp, dáng chuẩn, đảm đang và có thể sinh con cho anh ta. So với Song Hye Kyo – người luôn tập trung cho sự nghiệp – thì rõ ràng người vợ hiện tại phù hợp với yêu cầu của anh ta hơn", "Vậy là Song Hye Kyo đã lựa chọn đúng đắn khi ly hôn với anh", "Diễn viên phải thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, phải thường xuyên giao lưu. Nếu anh có những yêu cầu như vậy thì đừng nên tìm kiếm ai trong ngành nữa", "Loại đàn ông gia trưởng như thế này thì ly hôn là chính xác"... Cnet nặng lời chỉ trích Song Joong Ki.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến bênh vực Song Joong Ki. Họ cho rằng yêu cầu nửa kia giữ khoảng cách với người khác giới là điều bình thường. Việc uống rượu sau 10h tối cũng rất nguy hiểm cho chính bản thân người uống.

Họ cho rằng quan điểm của Song Joong Ki rất bình thường, không hề gia trưởng nhưng anh bị "gạch đá" chỉ bởi làn sóng ghét bỏ vô lý: "Nếu Song Joong Ki cũng có thể tránh uống rượu và nói chuyện với người khác giới sau 10 giờ tối thì yêu cầu này cũng không quá đáng. Dù sao thì sau khi kết hôn, anh ấy vẫn phải giữ khoảng cách với bạn bè bên ngoài", "Tôi cũng không chấp nhận được việc người yêu uống rượu với người khác giới sau 10h tối. Không chấp nhận cũng là chuyện bình thường thôi", "Sau 10 giờ tối mà còn thường xuyên ra ngoài uống rượu với người khác phái, ở ngoài lâu quá chắc chắn sẽ gây ra rắc rối", "Tôi không nghĩ yêu cầu của Song Joong Ki là quá đáng. Tôi không thích chồng tôi uống rượu với người khác phái vào ban đêm. Anh ấy có thể đưa tôi đi cùng, nhưng anh ấy không nên đi một mình"...

1 bộ phận netizen quá khích cho rằng Song Joong Ki gia trưởng, và đó là lý do Song Hye Kyo ly hôn

Song Joong Ki sinh ngày 19/9/1985, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu mến nhất của Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi qua nhiều vai diễn ấn tượng trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong các phim như A Frozen Flower (2008) và sau đó gây chú ý với vai diễn trong phim truyền hình cổ trang Sungkyunkwan Scandal (2010). Anh cũng từng là thành viên cố định của chương trình tạp kỹ nổi tiếng Running Man.

Tên tuổi của Song Joong Ki thực sự vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu sau vai diễn Đại úy Yoo Shi Jin trong bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Vai diễn này đã mang về cho anh nhiều giải thưởng lớn và đưa anh trở thành "người đàn ông trong mơ" của hàng triệu khán giả châu Á. Các tác phẩm tiêu biểu khác còn có A Werewolf Boy (2012), The Innocent Man (2012), Vincenzo (2021), Reborn Rich (2022) – bộ phim đạt tỷ suất người xem kỷ lục.

Song Joong Ki từng kết hôn với bạn diễn Song Hye Kyo sau khi đóng chung Hậu Duệ Mặt Trời. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2019. Vào đầu năm 2023, anh công khai kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cả hai đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2023 và con gái thứ hai vào tháng 11/2024. Hiện tại, anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con. Song Joong Ki không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, "hack tuổi" mà còn được đánh giá cao về tài năng diễn xuất đa dạng và chuyên nghiệp. Anh luôn giữ vững vị thế là một trong những diễn viên hàng đầu của làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

Song Joong Ki vừa trở lại với phim My Youth, đóng cặp cùng Ảnh hậu Chun Woo Hee

Nguồn: Weibo